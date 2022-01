A legjobb „csajos sorozatok”: 17 sorozat nőkről – nem csak – nőknek

Összegyűjtöttük nektek az elmúlt évek legjobb „csajos sorozatait”. Sorozatok barátságokról, karrierről, szerelemről, anyaságról. A legtöbbet megtalálhatod a Netflixen vagy az HBO GO-n.

A legjobb „csajos sorozatok” a Netflixen:

Emily Párizsban

Miután Emily Cooper, a chicagói marketinges megkapja álmai állását Párizsban, a munka, a barátok és a szerelem között manőverezve veti bele magát kalandos új életébe.

Girlboss

A lázadó és különc Sophia küzd az online üzlet létrehozásával, és megtanulja, hogyan lehet főnök. A komédia a bestseller könyv alapján készült.

Merész csajok

Egy New York-i női magazinnál dolgozó három Y generációs nő a karrier, a románcok, a barátságok, valamint a nagyvárosi élet hálójában igyekszik rátalálni önmagára.

Édes magnóliák

A déli kisvárosban, Serenityben élő örök barátok, Maddie, Helen és Dana Sue támaszt nyújtanak egymásnak a párkapcsolat, a család és a karrier közötti egyensúlyozásban.

Firefly Lane – Szentjánosbogár lányok

Tully és Kate, a két jó barát megtörhetetlen barátsága tinikoruktól a negyvenes éveikig segíti őket az élet hepehupás útjain.

Dolgozó anyák

A szülési szabadságnak vége. A négy anyuka visszatér a munka világába. Gyereknevelés, harc a főnökkel, szerelem és a mindennapok napjaink Torontójában.

Valeria

A művészi és magánéleti válságban lévő író három barátjánál talál vigaszt, akik maguk is az önfelfedezés útját járják. Elísabet Benavent regénye alapján.

GLOW

1980 körül Los Angelesben egy csapat fura fazon „A birkózás gyönyörű hölgyei” néven mutatkozik be. Vígjáték a Narancs az új fekete (Orange Is The New Black) csapatától.

Asztrológiai útmutató összetört szíveknek

Alice csalódott és reménytelenül szingli. De miután megismerkedik egy karizmatikus asztrológussal, a csillagokban keres választ arra, hogyan találjon magához illő párt.

A legjobb HBO GO-sorozatok nőkről nőknek:

Hatalmas kis hazugságok

Az HBO saját gyártású, titkokkal teli sorozata három középosztálybeli anyukáról szól, akiknek gyerekei most mennek iskolába. Látszólag tökéletes életük azonban döbbenetes titkokat rejt. A sorozat Liane Moriarty bestselleréből készült.

Megvilágosultam

Az HBO saját gyártású, a megszokottól eltérő vígjátéksorozata egy vezető beosztású, középkorú nő hányattatásait meséli el. Laura Dern játssza Amyt, aki hosszas gyógykezelés után visszatér, és készen áll arra, hogy átalakítsa régi életét.

Valaki valahol

A vígjátéksorozat főhőse a komikus és énekes Bridget Everett, aki saját magát alakítja, megmutatva egy kívülálló egyéniség útkeresését, küzdelmét a beilleszkedésért és saját hangjának megtalálásáért a számára ambivalens Kansasben.

Jobb idők

Sam, az egyedülálló anya és színésznő három lányával az oldalán próbál boldogulni Los Angelesben. A hétköznapokban a munkája, a lányai nevelése és az anyjával való találkozások mellett megpróbálja a saját életét is élni – kevés sikerrel.

Bizonytalan

Issa Rae afroamerikai színésznő, forgatókönyvíró, rendező és producer jegyzi a sorozatot, ami a mai, modern világban élő fekete bőrű emberek életével foglalkozik. A fiatal Issa, és barátnője hétköznapjait, megpróbáltatásait mutatja be.

És egyszer csak…

A Szex és New York új fejezetében Carrie, Miranda és Charlotte immár nem a harmincas éveikben próbálják kezelni az élet és a barátság bonyolultságát, hanem az ötvenes éveikben, amikor minden még annál is sokkal bonyolultabb.

További igazi „csajos sorozatok”:

Younger – Hulu

A váratlanul egyedülálló anyává váló Liza megpróbál visszatérni a munka világába, de rájön, hogy szinte lehetetlen alulról kezdeni az ő korában.

Bolhafészek – Amazon Prime

A Bolhafészek vicces és megindító betekintést nyújt egy száraz humorú, szexőrült, dühös, gyásszal köüszködő gondolataiba, aki próbál felszínen maradni a modern londoni élet tengerében.

A legjobb csajos soroztatok után jöhet egy inspiráló: