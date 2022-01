A munkavédelmi szandálok létjogosultsága

A szandál sok munkahelyen, munkakörben nem elfogadott, nem megengedett viselet még nyáron sem, nemhogy hűvösebb időben, zokni-szandál párosításként, amolyan ndk-s viseletként. Azokban a munkakörökben azonban, ahol a munkavédelmi cipő előírás, a munkavédelmi szandál, mint váltócipő biztonsági és védelmi funkciója mellett a kényelemnek is megfelelő, praktikus viselet.

A munkavédelmi szandálokat elsősorban nyáron vagy beltéren használják, hiszen a biztonság és a jó szellőzés kombinációjaként kellemes viseletet biztosítanak, vagyis higiéniai és egészségvédelmi szempontból is megfelelőek.

A munkavédelmi lábbelik az egyéni védőfelszerelés részét képezik, így ezek hiányában munkavédelmi előírások alapján bizonyos munkaterületeken, munkakörülmények között nem kezdhető meg a munka sem. A munkavédelem fokának meghatározása egyéni kockázatelemzést igényel, és a megfelelő védelmi képességű munkavédelmi ruházat, cipő kiválasztása ennek alapján kell, hogy megtörténjen.

Munkavédelem minden körülmények között

A munkavédelmi cipő kiválasztásának elsődleges szempontja a sérülések megelőzése, de emellett a kényelem, a tartósság is fontos követelmény, hiszen a munkavállaló a nap nagy részét ebben tölti. A Legjobb Munkaruha Webshop munkavédelmi cipő kínálata minden igényt kielégít, minőségi, kényelmes és esztétikus darabokat szerezhetsz be magadnak, munkavállalóidnak.

Olyan munkahelyeken, ahol magas a mechanikai kockázat (leeső, guruló tárgyak, vágások, átszúródás), és/vagy extrém hőhatásnak (hideg vagy meleg) van kitéve a dolgozó, esetleg vegyi anyagok vagy olvadt fémek kifröccsenésétől, láng- vagy elektromos hatástól kell tartani, a teljesen zárt munkavédelmi lábbeli alapkövetelmény.

Viszont vannak olyan munkakörök még ipari, üzemi, laboratóriumi munkaterületeken is, amelyeknél a megfelelő kiképzésű munkavédelmi szandál viselése elegendő lehet.

Munkavédelmi szandálok az egésznapos kényelemért

Amennyiben munkád az előírások alapján nem igényel zárt munkavédelmi cipőt, a munkavédelmi szandál biztonságos és emellett kényelmes viseletet biztosít. A szandálok szellőző nyílásai révén a láb jól szellőzik, könnyen lélegzik. Az ergonomikus kialakításnak, a felhasznált minőségi anyagoknak köszönhetően egész napos komfortot nyújt.

A különböző védettségi szintnek megfelelően többféle kialakítású munkavédelmi szandál közül választhatsz, léteznek zárt, merevített orrú, merevített sarkú, valamint nyitott orrú és nyitott sarokkialakítású, akár papucsszerű modellek is.

Mivel a munkavédelmi szandáloknak a védelem funkcióját is be kell tölteniük, ezért a talpkialakítás különösen fontos terület. Minden munkavédelmi szandál csúszásgátló talppal készül, azonban vannak típusok, amelyeknél a sav- és olajállóság, az átszúródás elleni védelem, az antisztatikus talpkiképzés is alap.

A munkavédelmi szandálok lábhigiéniája tovább fokozható speciális, baktérium- és gombaellenes talpbetétekkel, ortopédiai talpbetétekkel.