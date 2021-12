6 hazai márka, ami megunt, használt tárgyakból varázsol egészen újat

Ajánlónkban ezúttal olyan hazai márkákat és alkotókat közrefogó üzletek kaptak helyet, melyek egytől-egyig használt, megunt, merőben más funkciójú vagy épp hulladéknak szánt alapanyagokból varázsolnak mutatós, új alkotásokat.

A hobbivállalkozásból és egy grafikusokból álló baráti társaságból lett kísérleti ruhamárka, a Verkstaden 10 éve, hogy működik és azon kívül, hogy különböző grafikákkal új cuccokat is terveznek, Second Go nevű projektünk keretében jó minőségű second hand és vintage ruhákat alakítanak át saját, egyedi grafikáikkal. 2020 óta kísérleti jelleggel ráadásul bevonják a vásárlókat is a termékek alkotásának folyamatába azzal, hogy megmondhatják, milyen ötleteket látnának szívesen ruháikon.

1084 Budapest, Vásár utca 4.

Újlipótváros upcycling gyöngyszeme, az UPSZ Ajándékbolt roskadozik minden földi jótól, amit hulladékból, már nem használt cuccokból csak újra lehet álmodni. Találunk itt bringagumiból készült tollfülbevalókat, nasitasikat kávés- és almaleves tasakokból és textilmaradékokból, régi könyvek borítójából készült jegyzetfüzeteket, tejesdobozokból és újságokból készült kártyatartókat és ki tudja még mennyi minden mást. Náluk tényleg nincs lehetetlen, szinte mindenből tudnak valami újat, dizájnosat és ízléseset kerekíteni.

1136 Budapest, Pannónia utca 22.

Az Ezertizennégy márka is tökéletes példa arra, hogyan lehet használt, de kiváló minőségű ruhákat a lehető legkreatívabb módon újrahasznosítani. A Magyarország legmagasabb pontjára utaló márkanév csak a kezdet, inspirációjuk a kirándulásokból merített élmények, a hazai tájak, a természeti értékek, melyek részletgazdag gépi hímzéssel jelennek meg és díszítik pólóikat, pulcsijaikat és egyedi second hand ruháikat.

Páratlan, egydarabos, piacokon, polcokon kallódó porcelánokba lehel rövid, frappáns és tényleg csak néhány szavas mondataival új életet Hitka Viktória. A feketével és arannyal írt szövegek díszítette tányérok, csészék, kancsók a pop-up jelleggel újranyitott NOS, a hely polcain sorakoznak, de az alkotó Instagram-oldala bepillantást enged az egyedi, tényleg sokszor egy-egy darabos tárgyi emlékek modern újjászületésébe.

Ki gondolta volna, de az újrahasznosított kerékpárgumi bizony a virág korát éli és a Felvarrom márka a kitűnő példa rá, hogy mennyi, de mennyi hasznosulhat újra belőle. És hát mi sem tudunk hirtelen stílusosabbat, mint egy kerékpárgumiból készült pénztárcát, övet, utazótáskát, kártyatartót, nesszeszert vagy épp övtáskát. Náluk tényleg csak a kreativitás szab határt annak, milyen újdonság készül a hulladéknak gondolt bicikligumikból.

Íme az élő példa, hogyan lehet divatos lábbeliket, papucsokat, szandálokat és topánokat talpukban újrahasznosított jógamatracokból, felületüket pedig kávészsákokból újraalkotni. Ferenczi Zita áll a Hike Zone márka mögött, aki újragondolt, slow fashion termékeivel szeretné az emberek figyelmét felhívni a természethez való újrakapcsolódásra, az egyensúly és a rohanó hétköznapokból kiszakító béke megtalálására.