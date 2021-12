Legyen idén nyugis a karácsony! – 4 lépésben a stresszmentes ünnepekért

Mit szólnál ahhoz, ha ez az ünnep nem a rohanásról és idegeskedésről szólna, hanem az önfeledt családi pillanatokról és hangulatos közös élményekről? Ha te is átrohanod a decembert, de legbelül egy tartalmas, nyugis karácsonyra vágysz, akkor egyrészt nem vagy egyedül, másrészt van segítség: az ittaszezon.com segítségével nemcsak a karácsonyi menütervezést, de az adventi készülődést is stresszmentesebbé teheted.

Mit adjak a nagyszülőknek, a gyerekeknek, a páromnak, a barátoknak, a kiskutyámnak, a tanárnéniknek, óvónéniknek, az edzőknek és még ki tudja kinek…? Mi legyen a karácsonyi menü? Ráadásul szalad a ház, takarítani kellene, meg lakást díszíteni, fenyőfát venni, ajándékokat beszerezni, csomagolni és még kismillió egyéb dolog, aminek a gondolatától az emberben egy pillanat alatt felmegy a pumpa.

Lassulj le!

Nehéz higgadtnak maradni, amikor úgy érezzük, hogy még a 24 óra is kevés egy nap arra, hogy mindennel időben végezzünk. “A mai életmód mellett szinte természetes, hogy ‘átrohanunk’ a decemberen, ezért nem árt néha – főleg ebben az ünnepi szezonban – a lassulás, lassítás. Mert még a rohanás is könnyebb megnyugtató szünetek beiktatásával” – javasolja Répássy Zsuzsanna, az ittaszezon.com egyik alapítója.

Mindez nem csupán kuckózással és mécsesek égetésével, extra énidő beillesztésével lehetséges. Ahhoz, hogy stresszmentesebb legyen a december, pár praktikus lépés is nagyban segíthet:

Kacatmentesíts, ne csak magad körül, de a naptáradban is.

Tervezz előre (időt, feladatokat, karácsonyi menüt, mindent… akár a takarítás lépéseit is).

Ne vásárolj felesleges dolgokat, gondold át kinek, milyen értékben és milyen műfajban ajándékozol idén. Ha lehet, a hazai kézművesek vagy termelők kínálatából válassz.

Ne keverd a munkához kapcsolódó év végi hajtás és jövő évi tervezés kihívásait az ajándékozás és készülődés örömével.

Nem kell lemondani az ünnepről!

Élvezd a készülődést, ne csupán egy kipipálandó feladatként éld meg: hangolódj ízekkel, illatokkal és a kedvenc karácsonyi zenéiddel.

“A vásárlást bizony csak kevesen tudják megúszni egy bizonyos életkor felett. Tűzz ki reális alternatívákat, és vásárolj tudatosabban: legyen listád, tudd, mit és kinek keresel, állj ellen az impulzusvásárlásoknak. Úgyis fogunk vásárolni, de akkor legalább tegyük átgondoltabban” – magyarázza Répássy Zsuzsanna.

Ebben segít az ittaszezon.com

Az ittaszezon.com online kistermelői piactér csapata külön karácsonyi válogatásokkal segít az ajándékkeresésben attól függően, hogy apró figyelmességeket vagy igazi különlegességeket keresel. Sőt, több olyan társadalmi vállalkozástól is rendelhetsz (pl.: Banyaerdő, Igazgyöngy Alapítvány), akik nehezebb sorsú társaink megélhetését segítik.

A karácsonyi asztalra kerülő finomságok hozzávalóit is beszerezheted az ittaszezon.com piacterén kezdve az ellenőrzött hazai gazdaságokból érkező húsoktól, a mákon, dión, mézen és más süteményhozzávalókon át egészen a különleges lekvárokig és szószokig.

Ráadásul szólnak, meddig kell leadnod a rendelést a karácsonyi menühöz, hogy 23-án frissen megérkezzen minden az ajtód elé. Így nem kell piacozással, beszerző körutakkal bajlódnod, és rengeteg stresszt megspórolhatsz magadnak előre.

Fenntartható fenyővásár

A karácsonyfa állításáról sem kell lemondani, hiszen van már fenntarthatóbb, zero waste alternatíva is a fenyőfa beszerzéséhez. Tavaly decemberben hatalmas sikert aratott az ittaszezon.com kezdeményezése, miszerint legyen a fenyőfabeszerzés is tudatos – olyan helyről, olyan gazdától, aki csak azokat a fákat vágja ki, amelyekre rendelést adtak le. Idén december 17-én délig lehet leadni a rendeléseket a zerowaste fenyővásáron, és december 19-én vasárnap történik az átvétel három budapesti helyszínen.

Így lesz az ünnep idegeskedés rohanás nélküli és fenntarthatóbb, miközben a kisebb hazai, sokszor családi vállalkozásokat is támogattad, hiszen vásárlásoddal duplán jót teszel: a készítő és az ajándékozó is “gazdagodik” a gondoskodásoddal.