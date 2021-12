7 ajándékötlet karácsonyra, ha idén inkább élménnyel lepnéd meg szeretteid

Wellness, kikapcsolódás, élményfürdőzés, elvonulás és 2022 legjobbnak ígérkező színházelőadásai. Csak néhány a sok közül, amivel izgalmas és időtálló ajándékkal lepheted meg szeretteidet vagy épp önmagadat karácsonyra.

Aligha van jobb ajándék, mint egy kikapcsolódást, feltöltődést szolgáló élmény, különösképp, ha az kifejezi a másik iránti feltétlen figyelmünket és gondoskodásunkat. A mosonmagyaróvári Flexum Thermal&Spa gyógyfürdőjében Európa egyik legkiválóbb, sajátos összetételű és magas ásványianyag-tartalmú gyógyvize 2000 méter mélyből tör a felszínre, majd visszahűtve medencékbe kerülve kényezteti a pihenésre vágyó testet. A gyógyfürdő hét különböző vízhőfokú medencéje, hatalmas zöld terei, szaunái, impozáns belső pihenői, színvonalas éttermei, masszázsai pedig az év végi hajtásban, az ünnepre való készülődésben megfáradtak kényelmét szolgálja. Vétek innen úgy távozni, hogy nem tesszük próbára a legújabb, 2020 szeptemberében átadott Silver Pool ülőmedencét, ahol a 34-36℃ fokos víz békés áramlása közben az ember átadhatja magát az idő múlásának. Ha mindenképp a törődést szeretnénk karácsonyi ajándékba csomagolni a Flexum karácsonyi bérleteivel és ajándékutalványaival a maradandó élmény mellett egy cseppnyi gyógyvizes szeretet is adhatunk.

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly utca 10.

Bár lassan búcsút intünk az idei évnek, továbbra is érdemes úticélként Zalakarost választani, hiszen a vizes élmények a tél beköszöntével sem érnek véget. Sós vizű medence a Gyógy- és Termálvilágban, élmény- és pezsgőfürdő, beltéri gyermekvilág, vízi masszázs, gyógyvíz, wellnesskezelések és egy megpihenésre tökéletesen alkalmas hely, ahol az egész család feltöltődhet a hűvösebb napokon is. A Zalakarosi Fürdő a balatoni régió legnagyobb és legtöbb attrakciót felsorakoztató gyermek- és családbarát fürdőkomplexuma, ahol a vizes kalandok, a kanyargózó-tekergőző csúszdák, a spriccelő-csobogó vízi attrakciók által együtt megélt közös pillanatok életre szóló élményekké kovácsolódnak. Izgalmas programokban nem lesz hiány, hiszen adott évszaknak és ünnepnek megfelelően játszóházzal, kreatív kuckóval, vízi és szárazföldi táncos programokkal és fergeteges vetélkedőkkel is készülnek. Nincs tehát kétség afelől, hogy a hűvösebb napokon is érdemes a vadregényes zalai dombok üdülővárosát választani.

8749 Zalakaros, Termál út 4.

Páratlan kikapcsolódásra invitál a Dél-Alföld egyedülálló butikhotele, a Hercegasszony Birtok, aminek missziója, hogy menedéket nyújtson a megfáradt embereknek és mindazoknak, akik egy rövid időre elszöknének a város zaja elől. A Túrtői Holt-Kőrös szomszédságában fekvő varázslatos birtok távol repít a világ zajától; a vízi kikapcsolódás mellett különleges élményprogramokkal várja vendégeit, ami után a régi értékeket és formabontó, kortárs hangulatot egyaránt ötvöző kényelmes szobák biztosítják a zavartalan pihenést. Évszakonként megújuló étlapjával, pazar reggelijével, ínyenc vacsorájával, a semmihez sem fogható helyi termelők és a birtok biogazdaságának friss alapanyagait felhasználva készült ételekkel pedig a bájos Iréne Bisztró kápráztatja el az ide érkezőket. A mesterien megkomponált gasztronómiai alkotások a vendégek elismerése mellett szakmai díjakkal is büszkélkedhetnek, így az évek hosszú sora alatt a mosolygós jóllakottság érzése nem véletlenül vált fogalommá a birtok életében.

5400 Mezőtúr, Hercegasszony útja 1.

A Városmajori Szabadtéri Színpad idei karácsonyi ajánlata az „ajándék az ajándékban” gondolatában született meg. A szervezők minden eddiginél színesebb és gazdagabb programkínálattal készülnek a 2022-es évadra, a májustól októberig tartó, felhőtlen szabadtéri előadásokat felsorakoztató szezonra. De ugyanúgy gondolnak a várva várt évadig eltelő mindennapokra is, hiszen 10.000 és 25.000 Ft értékű ajándékkártyájuk mellé most választható vezeték nélküli fülhallgatóval vagy bőr kártyatartóval kedveskednek vásárlóiknak. A november 16-tól több, mint hetven különböző és változatos műfajú programra invitáló, egy cseppnyi kultúrát a karácsonyfa alá csempésző ajándékkártyákat online és a színház jegyirodáiban is megvásárolhatjuk.

Film- és mozirajongók megtestesült földi paradicsoma Pesten az Aréna Mallban, míg Budán a Mammutban található Cinema City VIP. Aki ide szóló jegyet kap ajándékba, egyben biztos lehet, hogy az itt eltöltött idő alatt semmire sem lesz gondja. Kezdve ott, hogy a film kezdete előtt az előételtől a leveseken és a pizzákon át a desszertekig korlátlanul kóstolhatjuk végig a helyben készült, séf által megálmodott, évszakonként változó étel- és italkínálatot. Ha mindent, de tényleg mindent, amit csak szerettünk volna, megkóstoltunk, nincs is más dolgunk, mint belesüppedni a kényelmes lábtartós bőrfotelekbe, jóleső jóllakottsággal várni és élvezni a régóta várt filmpremiert, amiről a lehető legmodernebb mozitechnológia gondoskodik.

Cinema City Aréna: 1087 Budapest, Kerepesi út 9.

Cinema City Mammut: 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.

Nem akármilyen adventi ajándék- és kedvezménykártyával kedveskedik vendégeinek a Margitszigeti Színház, hiszen egyedi lehetőséget kínál a karácsonyi ajándékozáshoz: 30 ezer forint értékű ajándékkártyájukat most 20 ezer forintért lehet megvásárolni. Az ajándékkártyán szereplő összeg felhasználását követően az a későbbi vásárlásoknál kedvezménykártyaként működik tovább, 20%-os kedvezményt biztosítva a Margitszigeti Színház VIP szolgáltatásaira. Az ajándékkártya emellett lehetőséget ad, hogy a megajándékozott szabadon választhasson a 2022-es évad közel 40 előadásának és koncertjének bármelyikéből. Az ajándékkártya limitált példányszámban, csak az adventi időszakban érhető el, nem érdemes tehát késlekedni. További információt a margitszigetiszinhaz.hu oldalon találtok.

1138 Budapest, Zielinski Szilárd sétány

50 világváros, köztük New York, Sanghaj, Dubai és Párizs után decemberi 1-én végre Budapesten is megnyitja kapuit az illúziók végeláthatatlan sorát múzeumi falak közé álmodó attrakciója, az Illúziók Múzeuma. Az ajtón belépve nyakig merülhetünk az illúziók világában, de vigyázat, hiszen itt semmi sem az, mint aminek látszik. Európa egyik legnagyobb Illúziók Múzeumában 8 tematikus szoba és tucatnyi installáció várja, hogy felfedezzék: hagyd magad egy kicsit becsapni és lépj be a végtelen szobába, ahol a falakat plafonig érő tükrök borítják a végtelen tér hatását keltve, vagy tapasztald meg az örvénylő alagút, a hologramok, sztereogramok és optikai illúziók elképesztő illúzióját. Az élmény ráadásul közösen a legjobb, add ajándékba ezt a különleges káprázatot!

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.