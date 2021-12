6 budapesti vendéglátóhely, ahol téli ízeket kóstolhatunk

Karácsonyízű kürtőskalácsokkal, téli csodavilágot idéző teadélutánnal, az ünnepi asztal elmaradhatatlan fogásaival és még ki tudja, mennyi földi jóval kanyarodunk rá az adventi időszakra. Itt a vissza nem térő lehetőség, hogy végigkóstoljátok a tél legkülönlegesebb ízeit Budapesten.

A pesti Duna-partot meghatározó gasztronómiai ékszerdoboz, a DNB Budapest karácsonyig bezárólag szinte minden napra készül ünnepre hangolt ínyencségekkel. Kényelmesen helyet foglalva a lobbyban december 20-ig teadélutáni kortyolni- és harapnivalókkal áldozhatunk a téli csodaország oltárán, míg az adventi vasárnapokon, valamint december 25-én és 26-án ünnepi ebéd alkalmával tűzhetjük villánkra a karácsonyt, a töltött káposztán, a lassan sült kacsacombon és a sült fogason át a tradicionális bejgliig. És míg a DNB Budapestben december 24-én este grillezett báránysült, szarvasragu és sütőtökös pite kerül a tányérokra, jó, ha tudjuk, otthonunk kényelmét élvezve sem kell lemondanunk a fenséges ünnepi falatokról, amiket házhoz szállítva is kérhetünk.

1052 Budapest, Duna-korzó

Az Anker köz sörparadicsoma, a Madhouse cudar időre hangolt különlegességével idén bizony tabudöntögetésbe kezd. Akik eddig azt gondolták, hogy a sör kizárólag hidegen az igazi, most megbizonyosodhatnak, hogy ez korántsem mindig van így, hiszen nyári sörkásaújításuk után megérkezett hozzájuk a forró bor sör változata, a Hot Serve. A forró sörkülönlegesség krémes stout söralapját fehér csoki, sós karamell és tejszín teszi kerekké, míg máskor mézsör mellé párosítják a hagyományos forralt bor ízére hajazó déli gyümölcsöket. Azt is tudjuk, hogy egy belvárosi séta télen sokkal jobban esik forró itallal a kézben, ezért bátran kérd elvitelre 2 dl-es Hot Serve italukat, és bizonyosodj meg róla te magad: a sör nem csak hidegen jó!

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

Ha mindig is kíváncsi voltál, hol kapható a város legfinomabb házi forralt bora, úgy nemcsak jó hírrel, de annak lelőhelyével is tudunk ezúttal szolgálni. A Krúdy utcában találjuk a Palotanegyed szíve-lelkét, a kézműves sörök, nívós röviditalok és a kis tételszámú, kivételes hazai borok édenkertjét, a Zengő Bárt. Hideg téli esték jó hangulatú borkóstolóit és a finom harapnivalók mellett a kultúra megannyi formáját rejti a boltíves pincehelyiség. A Zengőbe ugyanis a nagy gonddal kiválasztott borok mellé szívmelengető koncertek, kóstolók, kvízestek és kiállítások is társulnak. Ha a karácsonyfa alá valami különlegességet szánnál, itt bátran válogathatsz ritka magyar borok, borcsomagok és muzeális borok kóstolójára invitáló program közül.

1088 Budapest, Krúdy u. 6.

Eljött az év azon időszaka, mikor a levegőt törvényszerűen édes, kívül ropogós, belül puha kalácsok illata lengi be, miközben az Édes Mackó cukrászdájában egymást érik az izzó faszénparázsról vidáman legördülő édességek. Éppen ezért meg is értjük, hogy a kürtőskalácsok Gombóc Artúrjai a vaníliás, a fahéjas, a diós, a kókuszos, a kakaós és a mandulás ízeken túl már napok óta csak a téli fűszerezésű gyömbéres, Christmas spice és passiógyümölcs-ízesítésű különlegességekről ábrándoznak. Feltétlenül kóstoljátok meg a Mese habbal téli kiadását, a kókuszkrémes Kürtős Cake-et mézes-tejszínhabos presszóval, és tegyétek teljessé az ünnepre várakozást fűszeres, forralt almalével, habos kakaóval, forró csokival és mennyei kávékülönlegességekkel.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

A híres August cukrászcsalád által 1914-ben megnyitott kávéház helyén 1951 óta üzemel a Déryné Bisztró, a város egyik legnépszerűbb és leghangulatosabb falatozója. A magyaros és francia fogásokon túl magyar borok bivalyerős válogatására és megnyerő belső terekre számíthatunk, ha a Dérynére esik választásunk. A Krisztina téri bisztró a romantikus estebédek és élő zenével kísért vidám brunchpartik közkedvelt színhelye, ahol az együtt töltött időt mindig valódi ajándékként éljük meg, ez pedig az ünnepi időszakban sincs másképp. A kitűnő alapanyagokból készült vagány bisztróételek december 18-tól egészen január 9-ig megszakítás nélkül elérhetőek lesznek, a klasszikus brunchfogásoktól kezdve a reggelbe nyúló újévi vacsorán át az esti á la carte kínálatig. További részleteket a Déryné Facebook-oldalán találtok!

1013 Budapest, Krisztina tér 3.

A belváros szívében található The Ritz-Carlton, Budapest szálloda meghitt programlehetőségekkel és karácsonyi ízélmények széles és nem kevésbé impozáns választékával várja helybéli és külföldi látogatóit. A karácsonyi szezon az idei évben a Varga Crystal üvegmanufaktúra varázslatosra álmodott kristálygömbjeinek fénytáncával és a hagyományt idéző karácsonyi fények meggyújtásával indul a hotel szívében található Kupola Lounge-ban. A magyar kuriózumként ismert kristálymanufaktúra idén ráadásul első alkalommal készít karácsonyi díszeket, melyek kizárólag itt, a The Ritz-Carlton, Budapestben lesznek megtekinthetők az ünnepi időszak alkalmával.

Advent első vasárnapjától tradicionális karácsonyi süteményekkel, egyedi programokkal párosított hangulatos teadélutánnal és ünnepi menüsorral is készülnek a szállodában, de visszautasíthatatlannak tűnik a séf és a cukrászséf által kínált ünnepi ajánlat, a karácsonyi pulykavacsora és az ünnepi fatörzstorta, melyet nemcsak a The Ritz-Carlton, Budapestben, de otthonunk kényelmében is egyaránt élvezettel fogyaszthatunk. Ha szeretteink, barátaink vagy üzleti partnereink számára keresünk tökéletes ajándékot, akkor is érdemes betérnünk ide, hiszen kétféle, különleges finomságokkal megtöltött karácsonyi csomagajánlatból is válogathatunk, melyek többek között pompás pezsgőt és mennyei bejglit rejtenek.

A 2021-es év méltó lezárásaként feltétlenül ajánljuk a szálloda latin hangulatú étterme, az Ipanema Brazilian Grill által inspirált szilveszteri vacsorapartit, amely könnyed és önfeledt szórakozással megtoldva, a 80-as évek kedvenc dallamaival karöltve köszönti a következő, élményekben nem szűkölködő évet. További részletekért, rendelés és foglalás esetén a +3614295500 telefonszámon vagy a concierge.budrz@ritzcarlton.com e-mail címen lehet érdeklődni.

1051 Budapest, Erzsébet tér 9-10.