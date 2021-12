3 könnyen elkészíthető forró ital, ami karácsonyi hangulatot varázsol otthonra

Az ünnep közeledtével az összes kávézót elárasztják a fahéjas és narancsos-csokis forró italok, amik maximálisra emelik a karácsonyi hangulatot, és már tagadhatatlanul kihagyhatatlan részei az adventi készülődésnek. Amennyiben ti is otthonotokba varázsolnátok ezeket a finomságokat, próbáljátok ki az alábbi recepteket, amik egytől egyig könnyen és gyorsan elkészíthetőek, tökéletesek a hideg téli reggelekre, egy délutáni barátnős találkozóhoz, vagy egy esti filmezéshez.

Mézeskalácsos latte

Hozzávalók

egy adag eszpresszó

125 ml tej

fél kávéskanál őrölt fahéj

fél kávéskanál őrölt szerecsendió

egy csipet őrölt gyömbér

fél teáskanál juharszirup

tejszínhab, mézeskalács a díszítéshez

Elkészítés

Főzzetek le egy adag kávét. Melegítsétek fel a tejet, ehhez adjátok hozzá a fűszereket és a juharszirupot, majd ezt a keveréket habosítsátok fel tejhabosító segítségével. Ezután öntsétek rá a kávétokra és dekoráljátok kedvetek szerint.

Forralt boros fekete tea (alkoholmentes)

Hozzávalók

1 filter fekete tea

gránátalmalé

szegfűszeg (egész)

fahéj (egész)

csillagánizs (egész)

kardamom (egész)

szegfűbors (egész)

narancs

citrom

alma

tőzegáfonya

cukor

Elkészítés

A receptet ízlés szerint különböző módon kombinálhatjátok és a mennyiségekkel is kísérletezhettek, az elkészítés menete azonban nem változik. Először is öntsétek le a teafiltert forró vízzel és hagyjátok állni 5 percig. A gránátalmalevet öntsétek egy nagyobb lábosba, tegyétek bele a fűszereket és kezdjétek el alacsony lángon melegíteni. Ezután jöhetnek a gyümölcsök: a citrusokat bele is facsarhatjátok, vagy az almával együtt szeletekre vághatjátok. Ha ez elkezd melegedni, öntsétek hozzá a teát, illetve ízlés szerint (érdemes előtte megkóstolni) adhattok hozzá cukrot. Miután elkezd buborékozni a teteje, még kicsit hagyjátok melegedni a tűzön, aztán vegyétek le és hagyjátok letakarva kihűlni 45 percig, hogy az ízek összeálljanak. Ezután újra felmelegítve fogyaszthatjátok is.

Borsmentás forró csoki

Hozzávalók

250 ml tej

pár csepp borsmenta kivonat

35 g étcsokoládé

egy csipet só

cukor ízlés szerint

egy teáskanál kakaópor

2 evőkanál felvert tejszín (opcionális, de krémesebbé teszi a forró csokit)

Elkészítés

A tejet öntsétek egy lábasba, adjátok hozzá a pár csepp borsmenta kivonatot és a kis kockákra feldarabolt étcsokit, majd keverjétek el. Ezután mehet bele a kakaópor, a só, a cukor és a tejszín. Az így kapott keveréket tegyétek fel lassú tűzre és folyamatos kevergetés mellett melegítsétek fel, amíg besűrűsödik, figyeljétek, hogy ne égjen oda. Miután jól összeállt a forrócsoki krémes jellege, önthetitek is a bögrétekbe és, ha még bírjátok az édeset, tálaljátok mályvacukorral.