Újdonságok Budapesten: 7 hely, ahová megéri ellátogatni decemberben

Decemberi kedvenceink között találtok újonnan nyitott cukrászdát, a francia tacót itthon meghonosító helyet, és még 5 másik, izgalmas budapesti gasztrovállalkozást.

Ha egy ünnepi alkalmat tennél még ízletesebbé, vagy csak szeretnéd megédesíteni a szürke hétköznapokat, van egy jó hírünk: a SzívemCsücske Tortaműhely szemet és szájat gyönyörködtető tortái már az első harapással el fognak varázsolni! A harmincas évek derekán, neobarokk stílusban megépített Nagy Diófa utcai lakóház aljában mennyei mousse- és klasszikus torták, kedves kiszolgálás, otthonos hangulat és kiváló kávék szolgálják testi-lelki felfrissülésünket, akár egy első randi vagy egy barátnős találkozó helyszínéül választjuk a kuckós cukrászdát.

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 29.

Edy, az Andrássy úti étkezde tulaja, egyenesen Vietnámból hozta magával az ezredforduló környékén a franciaországi arab utcai kajaárusok által kiötlött streetfood-különlegességet. A kebab és a burrito frigyéből született French tacos egy tortillába töltött sajtos-húsos-zöldséges-sült krumplis szendvicset takar, amit tálalás előtt olívaolajjal kennek be, majd egy kontaktgrillben sütnek össze. Edynél hús helyett falafelt is kérhetünk a tortillába, amit a mediterrán életérzés jegyében akár shakshukával is megbolondíthatunk, de a tízféle választható szósz és a Primator sörök is megérnek egy misét.

1062 Budapest, Andrássy út 61.

A Kéthly Anna téri parkkal szemközt találjuk a város legújabb és egyik legkedvesebb reggelizőhelyét, a Dehogynem Kávéműhelyt. Parányi méretéből kifolyólag a kávézó alapvetően a „fogd és vidd” vonalon mozog, de ha helyben fogyasztanátok el a Racer Beans Coffee saját pörkölésű, frissen őrölt feketéit, mondjuk egy mennyei kencze süti társaságában, a galérián a legnagyobb nyugalommal megtehetitek. Szimi és Sanyi ezen kívül hetente változó szendvics- és bagelkínálattal, fenséges forró csokival és minőségi pékáruval várja a betérőket.

1077 Budapest, Wesselényi utca 30.

Emily varázslatos világában a specialty kávé találkozik a franciák ikonikus süteményével, az eclair fánkkal és a croissant-muffin párosból született cruffinnal. Emily cruffinjai sok-sok francia vajjal készült croissanttésztával, muffin formájában sülnek, míg az eclair fánkok hagyományos égetett tésztával készülnek, amiket aztán különböző édes krémekkel tölt meg, köztük szicíliai pisztáciával, belga csokoládéval, mascarponéval, vaníliával és málnával. A fánkok és cruffinok mellett popcake-ek, a Pure Stagioni kézműves lekvárjai és 100%-os gyümölcslevek segítenek az endorfintermelés serkentésében.

1119 Budapest, Hadak útja 1.

A Funzine főhadiszállástól csupán néhány kőhajításnyira, a Kálvin és a Fővám tér között félúton található a frissítő teakülönlegességek és koreai finomságok új fővárosi lelőhelye, a Heybao. A letisztult dizájnú ázsiai gyorsétterem kínálata a mozzarellás-virslis corn dogtól a bibimbap névre hallgató egytálételen és a híres katsu curry-n át egészen a hasábburgonyával tálalt koreai sült csirkéig terjed, amihez olyan szomjoltó kísérők közül válogathatunk, mint a sajtos ananászos frappé, a tápiókás tejes matcha tea vagy a cseresznyevirágos oolong tea.

1053 Budapest, Vámház körút 14.

A Gozsdu udvar nyüzsgésétől nem messze, egy pincehelyiségben bújik meg Popovits Dávid, a Doblo Wine & Bar alapítójának eddig kizárólag tagsági kártyával látogatható koktélbárja, a szürreális hangulatú Her Majesty the Rabbit. Az illegálisan működő speakeasy-k világát hibátlanul megidéző, élőzenés egység két bárnak ad helyet. Az 50 fő befogadására alkalmas Rabbit Bar egy izgalmas köntösbe bújtatott, klasszikus koktél- és pianobár, a maximum 30 főt vendégül látó, titkos Room Negro itallapján pedig dél-afrikai gineket és tonikokat találunk tekintélyes mennyiségben.

1075 Budapest, Holló utca 2.

Lélegzetelállítóan szép panorámával és méretes terasszal, a kalandos történetű, frissen felújított Lónyay-Hatvany-villában nyitott meg a Várnegyed legújabb étterme, az impozáns kávéházként is működő Aranybástya. Az ötcsillagos környezet mellé profi szerviz és egy nemzetközi ízlésnek megfelelő, a hazai ízek előtt fejet hajtó bisztrókonyha jár, amelyhez a 21. századi technikával elkészített alapanyagokat a legtöbb esetben szezonálisan, Kárpát-medencei termelőktől szerzik be. A fogások minőségéről Tóth Tamás mesterséf gondoskodik, míg az édes élményért László Péter felel.

1015 Budapest, Csónak utca 1.