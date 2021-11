Hogyan ápold a bőr táskádat, hogy sokáig használhasd?

Egy jó táska igazi kincs – ezt mindenki tudja, akinek volt már életében igazi szerelem darabja. Éppen ezért, alapvető fontosságú, hogy ha táskát választasz, a valóban minőségi darabok mellett tedd le a voksodat, már csak azért is, mert ha végre megvan az igazi, akkor valószínűleg sokáig használhatod majd. A minőség pedig sokaknak a bőrt jelenti, legalábbis táska vonatkozásában. Ez érthető is: strapabíró, ugyanakkor elegáns anyag, aminek ezer arca lehet.

Miért szeretjük a bőr táskákat?

Ahogy említettük, egy bőr táska nagyon tartós lehet, ez már önmagában komoly érv mellette. Ezen kívül azonban ott van az is, hogy ezerarcú: bármilyen kialakítású táska készülhet belőle a legapróbb kézitáskától az övtáskán át a hátizsákig.

A bőr táskák mind színben, mind kialakításban, mind pedig méretben széles skálán mozognak. Vannak óriási, egyterű táskák, valamint kicsi, többrekeszes darabok is. Nyilvánvalóan rajtad áll, hogy melyiket választod ezek közül. Fontos, hogy táskát be tudd illeszteni a ruhatáradba, passzoljon a stílusodhoz, és természetesen az is, hogy kényelmesen elférjen bele minden, amit magaddal szeretnél vinni.

A bőr táskák között biztosan találsz megfelelőt – és ha megvan az igazi, azt fogod érezni, nem is akarsz többé másikat! Előbb-utóbb persze minden elhasználódik, de egy jól karbantartott bőr táska esetében ez több év is lehet. ha tehát vigyázol a táskádra, sokáig lehet hű társad.

De hogyan is kell vigyázni egy bőr táskára?

Óvatosan a tisztítással. Azt a legtöbben tudják, hogy egy bőr táskát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, ha koszos lesz. Sőt, ami azt illeti, ez kifejezetten tilos! Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet tisztítani: száraz rongyos áttörlést minden nap célszerű végezni, de ha kimondottan foltos lesz, langyos, mosószeres vízbe mártott ronggyal nyugodtan tisztíthatod.

Vigyázni kell azonban arra, hogy egyszerre nagy felületet ne vizezzünk be, mert a bőr beszívja a vizet és megkeményedik tőle. Kis részenként haladjunk, és ahol összevizeztük az anyagot, ott egyből töröljük is át száraz ronggyal! Ecetes vizet használhatsz apróbb foltok ellen, de a babapopsi törlőkendő is csodákra képes, mellesleg nem is árt a táskának.

Általános tisztítás

Az előzőekben az akut esetekre kínálatunk megoldást, amikor a táska foltos lesz. Emellett azonban havonta érdemes egy általános tisztítást végezni. Igyekezz ehhez inkább természetes anyagokat használni, vagy kifejezetten bőrápoló termékeket. Száradás után lanolinnal, esetleg bőrbalzsammal átkenheted a táskát, de a méhviasz is jó arra, hogy a táska visszakapja a puhaságát.

Jó, ha tudod, hogy a bőr nem teljesen vízálló, ezért esős időben nem túl jó választás. Egyrészt azért, mert a holmijaidat nem védi kellőképpen, másrészt azért, mert a táskának sem tesz jót, ha elázik. Ilyenkor válassz inkább másikat, ha sokat kell a szabadban lenned!

Csodás bőr táskákat találhatsz a CCC kínálatában, mind az üzletekben, mind pedig a webáruházban. Nézz körül alaposan, és válaszd az igényeidnek leginkább megfelelő darabot. Ha rendesen ápolod, a táskád meg fogja hálálni a törődést, és sokáig fogod tudni használni!