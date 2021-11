Kétnapos zenei fesztivál hozza közelebb a kortárst a közönséghez

Két nap, közel negyven mű, hét ősbemutató, két magyarországi bemutató, számtalan művész és együttes, és mindenekelőtt teljes elmerülés korunk zenéjében – mindezt ígéri a Concerto Budapest idén kétnaposra bővült kortárs zenei fesztiválja, a Hallgatás Napja november 13-14-én a BMC-ben.

A Concerto Budapest 2015-ben rendezte meg az első Hallgatás Napját, amely azóta Budapest egyik legrangosabb kortárs zenei minifesztiváljává vált. Tavaly a pandémia miatt sok más rendezvénnyel együtt a Hallgatás Napja is elmaradt, így idén a kétnapossá bővült fesztiválon a megszokottnál több új művel és előadóval találkozhat a közönség a BMC bensőséges tereiben. Már 2019-ben is élőben közvetítette az eseményt a Violin Channel, amely idén is többszázezer nézőhöz juttatja majd el a vasárnapi koncerteket.

Öt magyar zeneszerző hét műve hangzik majd el első alkalommal a fesztiválon. Wolf Péter Trombitaversenyét és Álom a manézsban című művét is a dedikáció címzettjei játsszák majd. A concerto, amelynek létrejötte Boldoczki Gábor nevéhez fűződik, a trombita határozott és lírai hangját is kihasználja. A Harcsa Veronika szólójára írt Álom a manézsban a Concerto Budapest felkérésére született, s műfajokon átívelő stílusával egy cirkuszi kavalkádba kalauzolja a hallgatót. Balogh Máté Quasi zimbalo című cimbalomversenyét is annak címzettje, Szalai András szólaltatja majd meg, Csalog Gábor pedig maga lesz egyik előadója új Zongoraötösének. Csapó Gyula Kurtág György feleségének emlékére írta Mártának – Gyuriért című cselló-zongora-hárfa művét, Vidovszky László pedig Brahmsnak állít emléket háromzongorás darabjában.

A magyarországi bemutatók közt szerepel Morton Feldman csaknem hatórás 2. kvartettje és Thomas Adès két vonósnégyese, melyek mindegyike fiatal zenészekből álló együttesek előadásában szólal meg. A kortárs művek mellett olyan ikonikus zeneszerzők darabjai is megszólalnak majd az idei koncertsorozaton, mint Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, César Franck vagy Arnold Schönberg.

