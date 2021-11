5 hely Budapesten és környékén, ahová megéri ellátogatni idén ősszel

Olyan vendéglátóhelyeket mutatunk a fővárosban és környékén, melyek a maguk nemében egytől egyig kivételesnek számítanak a budapesti gasztropalettán és azon túl.

A street food Mekkája: Egressy Udvar

Hitted volna, hogy Zugló szívében van egy hely, ami amellett, hogy megtöri a Hungária körutat szegélyező sorházak egyhangúságát, közös nevezőre hozza a legkülönbözőbb street food elemózsiákat? Az Egressy Udvar nem akármire vállalkozott: a food truckoknak otthont adó tágas közösségi tere egyben olvasztótégelyül szolgál a legnépszerűbb, helyben csipegethető harapnivalóknak. Az udvarba lépve az ember hirtelen nem is tudja, jobbra szaladjon vagy balra, az éheseket egyszerre csábítja a ropogós mexikói quesedilla, az ínycsiklandó Che Che és Baan’s burger, a Zabáljcsak BBQ vajpuha pulled porkja, az édesszájúak édenkertje, a Waffel Land, de még az ország első hibrid mannája, a pizzaburger is. Egy biztos, bármi is legyen a kívánságod, itt megtalálod!

1143 Budapest, Hungária krt. 77.

Vidéki romantika: Malomkert

Megérint a nyugalom, és magával ragad a vidék bája a fővárostól egyórányira található szobi Malomkertben. A 200 hektáron biogazdálkodást folytató majorságnak részben az Ipoly árterülete, részben a Damásdi-patak mentén elterülő terület ad helyet. A környezet idilli: mindenütt zöld, amerre a szem ellát, a fogadó előtti teraszról kilátás nyílik a vízpartra. A látogatónak a vizuálison kívül gasztronómiai élményben is része lesz, mert a környezeti értékek megóvását küldetésének tekintő Malomkert saját alapanyagokból előállított, kézműves termékekkel is elkápráztat. Tartanak mangalicát, kecskét, szamarat, ezen kívül 100 körüli szarvasmarha- és bivalyállománnyal rendelkeznek. Gyümölcsösükben őszibarack, alma, birsalma, körte, cseresznye, meggy, mandula és homoktövis terem. A kínálat mennyei, a bivalyszalámi és -sonka, a sajtok, a zakuszka, a szörpök, a lekvárok és a frissen sült kenyér ízét sokáig emlegetni fogja, aki egyszer megkóstolja.

2628 Szob, Malomkert telep, hrsz 09/8

Nincs olyan nap sem ősszel, sem télen, de talán egész évben sem, mikor ne lenne jó egy frissen sült, kellemesen langyos, kívül ropogós, belül foszlós kürtőskaláccsal a kezünkben ismét a hűvös utcára lépni. Ehhez persze nem árt, ha a fán tekergő tészta hevesen izzó faszénparázs felett pirul csillogón aranybarnára, akárcsak az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdájában, ahol a vanílián, a fahéjon, a dión, a kókuszon, a kakaón és a mandulán túl nem restellik málnába, eperbe, passiógyümölcsbe, csokicseppekbe és meggyes-mákos szórásba meghempergetni a még gőzölgő ínyencségeket. Felesleges tehát számolni a napokat, míg az első karácsonyi vásárok megnyílnak, a hagyományos recept alapján készülő finomságok minden nap csupán egy karnyújtásnyira vannak.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

Budapest (egyik) legjobb burgere: Black Cab Burger

Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák, nem véletlen ilyenkor a legjobb be(v)enni magunkat az olyan szentjánosbogarakként az utca sötétjében töretlenül tündöklő helyek egyikébe, mint a Black Cab. Az ellenállhatatlan füstös íz itt egyedül a két puha, magos buci szorította húspogácsában köszön vissza, amit olvadó, illatos angol cheddar sajt, friss zöldségek, ropogós bacon és selymes házi szószok bolondítanak meg. Bár a burger vonzereje letehetetlenül erős, a szószba sűrűn mártogatott házi sült krumpli mégsem maradhat érintetlen, ami mellé kötelezően csúszik egy-egy hosszabb korty brit üdítő, sör vagy cider, hogy az utolsó falatnak tartogatott házi brownie-ról már ne is beszéljünk.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

Panorámás koktélozás: Monkey Bistro

Az idei nyár egyik legnagyobb durranása a Budai Vár lábánál megnyitott Monkey Bistro volt, amely könnyű ételeivel, Gin & Tonik Bárjával, széles kézműves sörkínálatával, tündérfényben úszó rooftop bisztrójával és persze mesés környezetével egy pillanat alatt levette a fővárosiakat a lábáról. A teraszszezon elmúltával is megéri azonban ellátogatni hozzájuk, hiszen az üvegfalú étteremben olyan szezonális remekek kelnek életre, mint amilyen például a bükki gombakrémleves parmezánchipsszel. A látványos koktélok sem hiányoznak természetesen a repertoárról, egészen éjfélig élvezhetjük Espresso Martininket vagy Mango Mojitónkat, háttérben a kivilágított történelmi műemlékkel.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4. (Öntőház udvar)