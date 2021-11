7 budapesti vendéglátóhely, ahol a legfinomabb Márton-napi lakomákat kóstolhatjátok

Az egész ország libalázban ég, hiszen ismét nyakunkon Szent Márton napja, avagy a bőséges falatozás és az újbor ünnepe. Mutatunk is gyorsan 7 budapesti vendéglátóhelyet, ahol a libalakomán túl kiváló borok és zeneszó hozza hangulatba az ínyenceket.

Libanapok kifulladásig Náncsi néninél (2021. október 29-től)

A lehető legkorábban rajtolt el Náncsi néni vendéglőjében a különleges fogásokkal kecsegtető libanapok, amit így a címhez méltóan akár kifulladásig is élvezhetünk. Szükség is lesz rá, hiszen végig kell kóstolni a számtalan variációban, pástétomként, terrine-ként és créme burlée-ként érkező libamájízelítőt és a portó-i borral ízesített, egy szeletke pácolt, sült libamájjal és szarvasgombás daragaluskával megbolondított libahúslevest. A vendéglő kerthelyiségében felállított kényelmes, fűtött sátorban a füstölt kacsamellel, töltött libanyakkal, gerslivel és benne főtt kemény tojással vaslábosban sült sóletnek pedig engedjük meg, hogy átmelegítse pokrócba bugyolált testünket.

1029 Budapest, Ördögárok u. 80.

Novemberben az egész ország libalázban ég és nem lesz ez másképp november 8. és 13. között a Krúdy utcai Zengő Bárban sem, ahol hat teljes nap erejéig minden a libáról és természetesen a friss és ropogós újborokról fog szólni. Az újhullámos libalakomát kalács ölelte libaszendóval koronázzák meg, amiben a fehérboros libamell mellett, majonézes libatepertőkrém, almás céklasaláta és madársaláta fér meg egymás mellett a lehető legnagyobb összhangban. Ha pedig a kínálatukban szereplő mind a 6 újbort megkóstolnátok, a legjobb nap nap után visszalátogatni hozzájuk.

1088 Budapest, Krúdy u. 6.

Rosenstein Liba Napok (2021. november 9-től)

A hosszú-hosszú évek hagyományait folytatva november 9-től a Rosenstein Vendéglő kínálatában ismét megtaláljátok az ínycsiklandóbbnál is ínycsiklandóbb libafinomságokat. A kóstolót feltétlenül a libaízelítővel kezdjétek, folytassátok a sort házi libakocsonyával, majd ugorjatok fejest a Márton-napi libatorosba és a sült almával, tokaji mártással megbolondított roston sült libamájba. Végezetül kóstoljátok meg a birsfagyival érkező flódnit, amire még egy év távlatában is mosolyogva gondoltok majd vissza.

1087 Budapest, Mosonyi utca 3.

A Jardinette séfje, Weszely József séf és csapata, Evans Victoria sommelierbajnokkal karöltve álmodták meg az idei Márton-napi libalakomák lehető legfinomabb falatjait és a melléjük tökéletesen passzoló borokat. Szívünk szerint mi a fahéjas, sültalmakrémes flódnival kezdenénk a sort, de talán érdemes sorrendben haladni és ízlelőbimbóinkat előbb az előételként érkező hideg libamájra és sült kacsamájra hangolni. Nem is lenne igazi lakoma, ha az étlapról hiányozna a maceszgombóccal érkező libaraguleves és a párolt káposztával vagy hagymás törtburgonyával elkészített konfitált libacomb. És hogy a sütőtök-sült libamáj-burgonyapüré hármasáról se maradjatok le, érdemes még idejében asztalt foglalni.

Budapest, Németvölgyi út 136.

Csupán egyetlen este erejéig, november 11-én lesz lehetőség az Etalon Étterem Márton-napi borvacsoráját Jász András kitűnő szaxofonjátékával megfűszerezve élvezni. Ahogy a lágy dallamok, úgy a fogásokhoz illő borpárosítások is előételtől desszertig elkísérnek majd bennünket. Az egyetlen estébe zárt gasztronómiai élmény keretében az Etalon Étteremben minden fogásra jut valami egészen különleges ízpárosítás. Erről ti magatok is meggyőződhettek a füstölt körtével és marinált erdei gombával tálalt libamáj mille feuille, a dijoni mustáros libaraguleves, ahogy a diós nudlival és aszalt szilvás dohány jus-vel párosított sült libacomb megkóstolásával is.

1021 Budapest, Hárshegyi út 1-3.

Ugyancsak egyetlen este erejéig jazzmuzsika kíséretében tálalja Márton-napi libalakomáját a Millennium Kávéház. A sütőtökös füstölt libamelles saláta, töltött libamellel tálalt libaleves, az aszalt szilvás párolt káposztával és hagymás törtburgonyával elkészített rozmaringos libacomb és a mennyei gesztenyés lúdlábtorta mellől a remek újborok sem hiányoznak majd.

1146 Budapest, Olof Palme stny. 1.

A KisBíróban bizony minden adott egy igazán jó hangulatú, ízélményekben gazdag Márton-napi ünnepléshez. November 11. és 14. között főszerepben lesznek a leheletnyi csavarral elkészített ikonikus fogások, úgy mint a kölesgombócos libahúsleves, a füstölt széna majonézzel és kandírozott chilivel párba állított rántott haltej és libazúza, de ígéretesnek tűnik a sólet töltött libanyakkal és a préselt libacomb, káposztás gerslirizottóval. A “Kisbíró” álmának keresztelt desszert pedig maradjon meglepetés.

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8.