15 várva várt mozipremier, amit biztosan nem hagyunk ki 2021-ben

A magyar mozik ismét izmos műsorral várják a mozgóképes izgalmak rajongóit: a dán akció-vígjátéktól a magyar horroron át az életrajzi-bűnügyi drámáig műfajok és földrajzi helyszínek széles skálájára számíthatunk. Mutatjuk 2021 hátralévő részének leginkább várt premierfilmjeit!

Utolsó éjszaka a Sohóban (2021. november 4.)

A Haláli hullák hajnala, a Vaskabátok és a Baby Driver rendezőjének pszichothrillere egy fiatal lányról szól, akinek a divattervezés a szenvedélye. Rejtélyes módon képes belépni a hatvanas évekbe, ahol találkozik bálványával, egy káprázatos feltörekvő énekessel. Ám az 1960-as évek Londonja nem teljesen az, aminek tűnik: olyan, mintha az idő szétesne, és ennek megvannak a maga baljós következményei…

Vadlovak – Hortobágyi mese (2021. november 4.)

A lélegzetelállítóan szép Hortobágy védett területén, Pentezugban található a világ egyik legnagyobb vadló ménese. Az őshazájukban, Mongóliában a kihalás szélére került állatok fennmaradásában fontos szerepet játszik Magyarország, a vadlovak háborítatlanul élhetnek a pusztán. Ide születik meg Cseppke, a vadlócsikó, aki hamarosan már szülei vezetésével vándorol a hatalmas mocsarakkal és kis ligeterdőkkel megtört végtelen rónaságban, ahol rókákkal, sasokkal és sok más állattal élnek együtt. A körülöttük lévő lenyűgöző világ viszont távolról sem veszélytelen: a vadlovak élete folyamatos küzdelem egymással és a természeti elemekkel. (Mozinet)

Örökkévalók (2021. november 4.)

A Marvel-moziuniverzum huszonhatodik filmje egy csapat elképesztő képességekkel bíró kozmikus lényt követ nyomon, akik az emberiség hajnala óta védelmezik a Földet és egyengetik a fajunk fejlődésének útját. Amikor rég elveszettnek hitt ellenségeik, a rettentő Deviánsok rejtélyes körülmények között visszatérnek, az Örökkévalók összegyűlnek, hogy ismét az emberek segítségére siessenek.

Tina (2021. november 4.)

Tina Turner bepillantást enged életének számos olyan pillanatába, amit eddig még soha nem láthattunk. A film az R&B királynőjétől, az 1980-as évek rekordokat döntögető hatalmas koncertjeiig kíséri végig az énekesnő karrierjét, megmutatja belső vívódásait és néhányat élete legszemélyesebb pillanataiból, hogy kirajzolja a modern zenetörténelem egyik legmeghatározóbb és legnagyobb hatású előadóművészének portréját. (Pannonia Entertainment)

Spencer (2021. november 11.)

Diana hercegnő és Károly herceg házassága már rég zátonyra futott. Az afférokról és válásról szóló pletykák dacára a királynő sandringhami kastélyában békés körülmények között folyik a készülődés a karácsonyi összejövetelre. Evészet-ivászat, lövészet és vadászat van terítéken. Diana jól ismeri a menetrendet. Ám ebben az évben a dolgok egészen máshogy alakulnak majd. (Fórum Hungary)

Szellemirtók – Az örökség (2021. november 18.)

Azóta, hogy négy elszánt lúzer felvette a harcot a New Yorkot elözönlő szellemekkel és visszakényszerítette őket oda, ahonnan előbújtak, senki nem találkozott a túlvilági lényekkel. Idáig. A világnak most új hősökre van szüksége, a plazmafegyverekért pedig be is jelentkezik az egyik egykori szellemirtó unokája és baráti társasága, akik a régi járgány volánja mögé ülve elindulnak, hogy rendreutasítsák a rémségeket.

Könyvesbolt Párizsban (2021. november 18.)

Vincenzo mindennapjai egyformán telnek: hangulatos párizsi antikváriuma és egy baleset miatt évek óta a lakásban bezártan élő lánya gondozása közt osztja meg idejét. Egy nap azonban megjelenik a könyvesboltban egy sugárzóan energikus, különleges és gyönyörű nő, Yolande. Varázslatos személyiségének hatására a férfi újra felfedezi rég elfojtott érzéseit, és élete nem várt fordulatot vesz. (Cirko Film)

A Gucci-ház (2021. november 25.)

A Gucci-ház megdöbbentő igaz történet a Gucci olasz divatház mögött álló családi birodalomról, valamint a cégvezető Maurizio Gucci meggyilkolásáról és annak következményeiről. Szerelem, árulás, hanyatlás, bosszú és végül gyilkosság szövi át azt a három évtizedet, ami során kiderül, mit jelent, s mennyit ér egy név, és meddig hajlandó elmenni egy család, hogy mindent uralma alá hajtson.

Nagykarácsony (2021. november 25.)

Arnoldnak, a többszörösen kitüntetett tűzoltónak egy balul elsülő romantikus lánykérés következtében összeomlik az élete: nemcsak a szívét törik össze, de még tériszonyos is lesz. Eddig életeket mentett, most egy karácsonyi vásárba száműzik egy gyermekelőadás tűzvédelmi ügyeletesének, ahol megismerkedik a szuperlelkes tanító nénivel, Eszterrel. Eleinte irtózik a vásártól, és minden idegesíti, de az ünnepi készülődés lassan rádöbbenti: nem csupán a tériszonyát kell legyőznie, hogy új életet kezdhessen.

Encanto (2021. november 25.)

A Walt Disney Animation Studios új filmje, az ENCANTO egy különleges családról szól, a Madrigalokról, akik rejtve élnek Kolumbia hegységeiben. Mágikus otthonuk egy nyüzsgő városkában található, a csodákkal és bűbájjal teli Encantóban. Encanto varázsa a család minden gyermekét egyéni tehetséggel áldotta meg, az emberfeletti erőtől a gyógyítóerőig – minden gyermeket, kivéve egyet, Mirabelt. Ám mikor Mirabel felfedezi, hogy Encanto varázsát veszély fenyegeti, úgy érzi, hogy ő, az átlagos Madrigal lehet kivételes családjának egyetlen reménye. (Fórum Hungary)

West Side Story (2021. december 9.)

A hatvanas évek nagy sikerű musicalét Steven Spielberg álmodta újra, Rachel Zeglerrel és Ansel Elgorttal (Csillagainkban a hiba, A beavatott-trilógia) a főszerepben. A történet az ötvenes években, New York West Side városrészében játszódik, ahol két utcai banda uralja a környéket. Két tinédzser az utcai összecsapások és a két ellenséges banda ellenére egymásba szeret.

Pókember: Nincs hazaút (2021. december 16.) A Pókember történetében először gyerekkorunk kedvenc szuperhősét leleplezték, így képtelen elkülöníteni átlagos életét a szuperhősléttel járó kihívásoktól. Segítséget kér Doctor Strange-től, de magas a tét: rá kell ébrednie, mivel is jár pontosan, hogy ő Pókember.

King’s Man – A kezdetek (2021. december 23.)

Mikor a történelem legszörnyűbb zsarnokai és bűnöző lángelméi összegyűlnek, hogy háborút kirobbantva emberek milliót tüntessék el a föld színéről, egyetlen férfi képes rá, hogy versenyt kell futva az idővel megállítsa őket. Fedezd fel, miként született a legelső független hírszerző ügynökség a King’s Man – A kezdetekben. (Fórum Hungary)

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton (2021. december 23.)

A Karl-Bertil Jonsson karácsony estéjének története (Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton) Svédország egyik legnépszerűbb karácsonyi meséje, amelynek filmadaptációja idén karácsonykor érkezik a mozikba. A történet középpontjában a 14 éves Karl-Bertil áll, akitől azt várják, hogy áruházigazgató édesapja nyomdokaiba lépjen. Karl-Bertil azonban másról álmodik, ő akar lenni az új Robin Hood.

Az örökbeadás (2021. december 23.)

Johnnak, a 35 éves ablakpucolónak csupán néhány hónapja maradt hátra. Elhatározza, hogy ezalatt az idő alatt tökéletes családot keres 3 éves fiának, miközben mindent megtesz, hogy megóvja őt a helyzettel járó borzalmaktól.