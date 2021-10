13 őszi program novemberre az ország legmesésebb vidéki helyszínein

Az ősz vége felé közeledve sem kell lemondanotok a mozgalmas, kirándulással egybekötött családi programokról és természetközeli élményekről. Válogatásunkat úgy állítottuk össze, hogy a szabadba vágyók és a történelmi kincsek iránt érdeklődők egyaránt találjanak benne vonzó úti célt. Sapkát, sálat fel, és indulás!

Tihany novemberben is festői látványt nyújt, erről bárki meggyőződhet például november 5. és 7. között, ha összekötve a kellemeset a hasznossal, a táj szépsége mellett a Gardália Napok színes programjait is élvezné. A névadó a garda, másik nevén „látott hal”, ami fogása révén vált a tihanyiak sajátosságává. A szervezők különböző forgatókönyvekkel készülnek, hogy a koronavírus miatt hozott és éppen aktuális szabályok ne gördíthessenek semmilyen akadályt a balatoni halak és halászok ünnepének megvalósítása elé. Amire számítani lehet: kulturális, hagyományőrző és gasztronómiai programok, mindez a főváros zajától távol, idilli kilátással párosítva. A részletekért, beleértve a belépési feltételeket is, fürkésszétek a fesztivál hivatalos weboldalát!

8237 Tihany

Ha a Székesfehérvártól 20 km távolságra található, fehérvárcsurgói Károlyi-kastély falai beszélni tudnának, eseménydús évtizedekről számolnának be. A Fejér megye gyöngyszemének tartott kastélyt 1844 és 1851 között gróf Károlyi György megbízásából építették, a háború idején katonák használatára bocsájtották, majd államosították. Azt követően üdülőként és gyermekotthonként is működött. A kiemelten védett műemlékek közé tartozó, egyemeletes klasszicista épületet 2011-re teljesen felújították; pazar, 50 hektáros angolparkjával együtt az év minden napján látogatható. Az arborétum és botanikus kert több mint 150 éves fenyőknek, tölgyeknek, hárs- és gesztenyefáknak ad otthont, ilyen környezetben sétálgatni felejthetetlen élmény.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 2.

Annak, aki szívesen bebarangolná az ország különböző bortermő területeit, egy, a villányi borvidékhez tartozó gyöngyszemet, Palkonyát is útba kell ejtenie. A mindössze egyutcás, 350 fős dél-baranyai település hűen őrzi a XVIII. században betelepített német szőlőművesek építészeti kultúráját, hiszen legnevezetesebb műemlékegyüttese az 53 présházból álló pincesor. A falu hangulatát meghatározó, fehérre meszelt házacskák november 6-án és 13-án, Márton-napi pincejárás keretében nyitják meg kapuikat a borkedvelő közönség előtt, kóstolásra kínálva éppen kiforrt újboraikat. A program során négy pincészet 8-10 tétele kerül a poharakba, házias borkorcsolyák kíséretében. A részvétel regisztrációhoz kötött, jegyeket elővételben 7000 forintért lehet vásárolni.

7771 Palkonya, Fő utca 35.

Mesés hazai borospincék sora vár rátok, fedezzetek fel minél többet!

Tata 2010-ben előbb az élővizek városa, majd a biodiverzitás magyarországi fővárosa lett, amiből talán már sejthető, hogy akad bőven látnivaló ezen a vidéken. A Túrabarátok november 13-i, tatai túrája éppen ezeknek a kincseknek a felfedezésére invitál. A könnyű, egynapos túra a város természeti szépségeinek megismerésére hív, különleges láperdőben barangolásra, majd cölöpsétányon át vezető útvonal bejárására, a tatai vár és az Esterházy-kastély megcsodálására. A 15 kilométeres túra második felében Tata három mesés tava kerül főszerepbe. A városközponti Öreg-tó, a vadregényes Derítő-tó, illetve az angolpark ölelte festői Cseke-tó, ahonnan már csak egyetlen út vezet: haza.

Idén novembertől jövő májusig különleges rendezvénysorozat csábítja Badacsonyba a mesésen szép balatoni táj, a minőségi magyar bor és a kiváló hazai gasztronómia rajongóit. A Borbarangolás elnevezésű vacsoraesteken a badacsonyi borászok pincéinek legzamatosabb borai kerülnek a poharakba, és a kóstolás mellé nem mindennapi élmény jár. A vendégek beleshetnek a színfalak mögé, megismerkedhetnek a borok készítőivel, helyi termékeket kóstolhatnak, és a gazda vezetésével bejárhatják a pincét. A vacsora élményét kísérőműsor és meglepetés fokozza. Novemberben a Tilia (november 13.), a Folly Arborétum és Borászat (november 20.), valamint a Domaine Edegger Pincészet (november 27.) tárja ki kapuit. A vacsorák további időpontját és minden szükséges részletet megtaláltok online!

Más arcát mutatja nappal és már arcát mutatja éjszaka a Dobogókő, ez a november 19-én tartott túra pedig utóbbiba enged bepillantást. A könnyű, 7 kilométeres túra java sötétedés után kezdődik, mely egy rövid útvonalat követően az erdő mélyébe veszi be magát. Az izgalmas nyomvonal sok nyílt terepen vezet át, ráadásul teliholdas éjszakán, hogy az éjszaka fényeiben a lehető legtöbbet gyönyörködhessünk. Megtapasztalhatjuk milyen, mikor látásunk a háttérbe szorul, milyen az éjjeli erdő ébredésének neszeit hallgatni, majd pedig milyen is pontosan a fejünk feletti fények után a Rezső-kilátóból a távolba vesző város fényeit is megcsodálni.

Kellemes őszi kirándulás egy gyönyörű vidéken – ugye, milyen jól hangzik? Hát még, ha a megszervezéssel sem kell foglalkozni! A Túrabarátok csapata kétnapos gyalogtúrát tervez Kőszegen és környékén, középpontban a szépséges Kőszegi-hegységgel, amelyet több pecsételőhely érintésével, tapasztalt túravezető irányításával barangolhatnak be a résztvevők. Az út kilátótól kilátóig, apró falvakon át vezet, és rengeteg látnivalót tartogat, beleértve eldugott kastélyokat, arborétumokat és régi templomokat. A túrázni vágyó csoport Budapestről november 27-én együtt, autóbusszal utazik a helyszínre. A részvétel feltétele az előre meghatározott díj megfizetése, amiért cserébe az első nap végén biztosított a szállás, míg a második napon reggelivel készülnek.

Találkozási pont: 1138 Budapest, Váci út 193.

Különleges helyszínen készül első alkalmára a szabadtéri versenyek sorát gazdagító HEVIZIBIVALY Duatlon. A november végi versenyre nevezők a Hévíz-patak meleg vízét és a térség roppanósan friss levegőjét első kézből élvezhetik, miközben összemérik erejüket a Hévízi-tó déli részéről rajtoló 10 km-es evezést és 10 km futást magába foglaló versenyen. De nemcsak a helyszín lesz egyedülálló, hanem az is, hogy eddig ilyen versenyre nem volt még példa a környéken. A verseny szervezői november 19-ig fogadják a nevezéseket, így ha érzed magadban a bivalyerőt, november 27-én Hévízen a helyed! A teljes versenykiírást ezen a linken találod.

A csodaszép balatoni táj ideális helyszín őszi családi kiruccanásokhoz, mert bár a nyári időszakhoz képest alábbhagy a vidék nyüzsgése, bőven akadnak vonzó elfoglaltságok, ha a természetjárás mellett mást is csinálnátok. A Gasztrohegy programsorozat november 27-28-i állomásán például mennyei halételekkel vonzza a látogatókat Badacsony. A 10 étterem (többek között Hableány, Bonvino Hotel és Borbarátok Étterem) részvételével megvalósuló, tematikus gasztrohétvége különféle ínycsiklandozó ételeket ajánl a Badacsonyba látogatók figyelmébe, a vidék sokszínű ízvilágát felvonultatva. Belépő nincs, csak a saját fogyasztásotokért kell fizetnetek.

Móri Borvidék felfedezése

Egy-két pohár minőségi bor után annyira nem is tűnnek hűvösnek az őszi napok, nem igaz? A kevésbé ismert Móri Borvidék felfedezésével egybekötve tökéletes őszi gasztro-kulturális program a pincelátogatás, mert ha ott jártok, természetesen a kóstolás is kötelező. A Mór belvárosától pár perc távolságra található Geszler Pincészetnél mindkettőre van mód. Izgalmas megismerni a borászat mögött álló, négy generáció óta borkészítéssel foglalkozó sváb családot, amely lokálpatriótának vallja magát és küldetésének tartja bemutatni a környék értékeit. Ha már Mór, Miklós Csabi pincészetének dűlőtúráit sem szabad kihagyni.

8060 Mór, Martinovics utca 6/C

8060 Mór, Ezerjó utca 1.

A szabadban töltött idő évszaktól és hőmérséklettől függetlenül élvezhető, csak meg kell találni az ideális elfoglaltságot. Magyarország gazdag termál- és gyógyvizekben, ezért a fürdőlátogatás egyértelműen bakancslistára való késő őszi elfoglaltság. Bőven akad e téren lehetséges hazai úti cél, ezért legyetek bárhol az országban, biztosan találni fogtok hozzátok közel eső, meleg vizű fürdőt. A hétköznapok fáradalmait kipihenhetitek például az év minden napján nyitva tartó Békés megyei Orosháza-Gyopárosfürdőben, ahol szombat esténként éjfélig lazíthattok az élményfürdő két, termálvízű kültéri medencéjében.

5904 Gyopárosfürdő, Fasor utca 3.

A testedzéssel egybekötött szabadtéri élményszerzésnek számos módja van, ezek közül a különböző nehézségi fokozatú via ferrata (hegyi útvonal létrákkal és lépcsőkkel, láncokkal és drótkötéllel biztosítva) túrák egyértelműen a legnépszerűbbek közé tartoznak. A jól kiépített hegyi útvonalakat profi vezetővel az élen, megfelelő felszerelésben (sisak, kantár, beülő, kesztyű – ezt általában bérelni lehet a szervezőktől) fedezik fel a túrázók, akik a táj szépsége mellett egy-egy újabb csúcs meghódításának is örülhetnek. A Vasalt Utak szombatokon és vasárnaponként rendszeresen szervez via ferrata túrákat, amelyeknek magyar célpontjai Csesznek, Tatabánya, Sárospatak és a Bakony-járók paradicsomának tartott Cuha-völgy. Kezdők számára a sziklamászás alapjait többnapos tanfolyamokon oktatják.

A szaunázást szintén meg kell említenünk, amikor a szívet-lelket melengető őszi programlehetőségekről van szó. Vegyetek célba egy hangulatos, kültéri izzasztókamrát, amelyet panorámaüvegezéssel láttak el, így a stresszűzés gyönyörű kilátással párosul! A bakonynánai Hópihe Vendégházak panorámaszaunája pontosan ilyen. A nyugalmat árasztó erdei táj szépsége a faház teraszán megépített szauna üvegén keresztül tárul a szemetek elé. A kikapcsolódást fokozandó, az udvar fával fűthető, fedett dézsája is a vendégek rendelkezésére áll. A lassan, de biztosan télbe forduló időjárás gondolata már nem is olyan lehangoló, ugye?

8422 Bakonynána, Kossuth Lajos utca 115.

A szépséges őszi táj a Bakonyba vonzza a túrázás szerelmeseit, barangoljátok be ti is!