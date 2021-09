Kulturális és természeti kincseket rejt a Fertő tó sokszínű vidéke

A Soproni-hegység és a Fertő tó vidéke néhány tíz négyzetkilométeren a természeti és kulturális látnivalók legkülönbözőbb egyvelegét tárja elénk, melynek felfedezésénél tökéletesebb őszi programot el se tudnánk képzelni. Tartsatok velünk, és térképezzük fel együtt az ország északnyugati csücskének sokszínű tájegységét!

A római romokra épült Sopron a középkorban az ország hét legfontosabb szabad királyi városai közé tartozott, ennek is köszönhetjük műemlékekben gazdag, képeslapra kívánkozó óvárosát. A hűség városának nevezetességei közül kiemelkedik a Várfalsétány 58 méter magas Tűztornya, a Fő téren álló Nagyboldogasszony (Kecske)-templom, amely királykoronázási szertartásoknak is helyt adott, hazánk egyik legszebb szecessziós színházi épülete, a Petőfi Színház játszóhelye, valamint a Soproni Egyetem 17 hektáros botanikus kertje, melynek 6000 fajból álló gyűjteményében számos védett növényt is találunk.

Folytathatnánk a sort a Sörházdombi-kilátóval, melynek tornyából a Schneeberg hófödte csúcsát is látni, és a nemrégiben felújított, gótikus stílusú Szent Mihály-templommal, melynek felszentelésén egyes feltételezések szerint maga Mátyás király is részt vett.

A kékfrankos és a zöld veltelini hazájaként a jó borok szerelmeseit is tárt karokkal, akarjuk mondani, pinceajtókkal várja a soproni borvidék: szőlőskertek, dűlőtúrák és pincészetek sora garantálja a mámoros emlékeket.

A természetrajongók se csüggedjenek: a Fertőzug szikes tavainak jellegzetes élővilágát két keréken, barátságos osztrák és magyar falvak érintésével lehet a legkönnyebben megismerni, míg a forrásokban bővelkedő Soproni Parkerdő közel 400 kilométernyi jelzett turistaúttal, változatos terepviszonyokkal, kilátópontokkal és nyugtató fenyőillattal biztosítja a stresszmentesítő testmozgást. A Szalamandra-tó és a Görbehalomhoz tartozó Fehér úti tó is megérnek egy kitérőt: előbbi nevét a tó környékén fellelhető foltos szalamandráról kapta, utóbbi pedig a Rák-patak felduzzasztásával jött létre a 19. század végén, az ország egyik legfestőibb horgásztavát eredményezve.

Pár nap kerékpáron

A Fertődről induló, két naposra tervezett, 120 kilométer hosszú körtúra elején útba ejtjük az Esterházy-kastélyt és a fertőszéplaki Széchényi-kastélyban kialakított világörökségi központot. Megpihenünk a hidegségi Papkertben, felkapaszkodunk a fertőbozi Gloriette-kilátóba, belekortyolunk Balf híres gyógyvizébe, Fertőrákoson pedig felkeressük a kőfejtőt és a Mithrász-szentélyt.

Az osztrák Fertő-tájra Mörbischnél kerekezünk át: a Fertő nyugati partvidékén folytatva utunkat átvágunk Ruszt és Purbach hangulatos óvárosain. Nezsidernél érdemes beiktatni egy ebédet, de legalábbis egy mólós kávészünetet, hogy újult lelkesedéssel tekerjünk tovább a szélmalmáról és világítótornyáról is nevezetes Podersdorfba.

Innen Illmitz felé gurulunk tova, ahol egy szuper látogatóközpont vár minket, majd Fertőzugon át Fertőújlak érintésével visszaérünk Fertődre. Kilométerhiányos olvasóink több tematikus útvonal közül is választhatnak a térségben: a Vasfüggöny-kör az egykori határ történelmi emlékhelyeit fűzi össze, a Hany Istók útja a Hanság lápvidékére kalauzol el, az SF3 jelzésű hegyi kerékpáros túrának pedig a mountain bike-osok fognak örülni.

Kilátóról kilátóra

A 11 kilométeres gyalogtúra a Lőverekben, a Sörházdombi-kilátónál veszi kezdetét, és a Soproni-hegység legszebb kilátópontjain vezet végig. A Sopron villa- és üdülőnegyedében álló fakilátótól a parkerdő felé vesszük az irányt, ahol az állandó kiállításoknak is otthont adó, kőből épült Károly-kilátóból lélegzetelállító panoráma tárul elénk, de a piros és zöld kövekből kirakott Trianon Emlékpark és a Lővér Kalandpark is a közelben fekszenek.

Innen a Ciklámen tanösvényen haladva elérünk a Várhely-kilátóhoz, melyet egy kora vaskori kelta földvár helyén emeltek. A kialakított pihenőhelyen akár szalonnát is süthetünk, vagy a Szalamandra-tó érintésével folytathatjuk utunkat a selymes füvű Fáber-rét felé. Kirándulásunk utolsó előtti megállója a Gloriette-kilátó, ahonnan hazafelé tartva még a Lőverek tetején álló Taródi-várat vesszük szemügyre: a magyarországi vizionális építészet egyik legkiemelkedőbb alkotását a saját kezével, 50 év leforgása alatt építette fel a várúr, Taródi István.

Madármegfigyelő ökotúrák a Fertő körül

Közép-Európa egyik legjelentősebb vízimadár-élőhelye több mint 300 különböző madárfaj otthona, melyekkel ti is találkozhattok a Fertő-Hanság Nemzeti Park vezetett kenu- és szolárhajós túrái keretében. Fedezzétek fel a nádrengetegbe burkolózott belső tavak titkos világát, találkozzatok a nagy kócsaggal és a vörös gémmel, és csípjétek el a nádirigó, a foltos nádiposzáta és a barkóscinege énekét. Figyelem, a túrák október közepéig indulnak!

Bővebb infó: ferto-hansag.hu

Részletes túraleírásért és még több túratippért látogass el az aktivmagyarorszag.hu oldalra!

A Fertő tó környéke ötször

Meghoztuk a kedveteket egy kis őszi barangoláshoz a nyugalom, a kultúra és a természet hazájában? Akkor mutatjuk az irányt kedvenc éttermünk, szállásunk, pincészetünk és családi úti céljaink felé!

Tornácos Étterem

A Fertő tavat körülölelő kerékpárút mellett található, hegykői Tornácos Étteremben az ízeké a főszerep. Foglaljunk helyet a terebélyes tornácon és élvezzük ki az utolsó őszi napsugarakat, miközben hagyjuk elveszni magunkat a magyaros és nemzetközi fogások ínycsiklandó forgatagában: a javarészt helyi termelőktől beszerzett hozzávalókból készített, a térség tradicionális alapanyagaira építő ételek között mindenki megtalálja a neki tetsző tételeket, a halasoktól és húsevőktől kezdve a vegetáriánus étrendet követőkön át az édesszájúakig. A kínálatot házi sajtok, szörpök, alkoholos és alkoholmentes frissítők és különféle meleg italok teszik teljessé, melyeket a fázósabbak az örökzöld növényekkel befuttatott télikertben vagy a Fertő-part népi hagyományait szem előtt tartva berendezett Kékfestő teremben is elfogyaszthatnak.

9437 Hegykő, Kossuth Lajos utca 74.

Csapody István Természetiskola

A 20. századi magyar növénytan egyik jelentős személyisége, Dr. Csapody István erdőmérnök, botanikus nevét viselő fertőújlaki épület a hazai természetvédelmi oktatás központja, mely változatos erdei iskolai programokkal, bemutató foglalkozásokkal, előadásokkal, kézműves workshopokkal és természetismereti vetélkedőkkel várja az érdeklődőket. A 2007-ben megnyitott épületben szálláshely is működik, 11 szobában összesen 42 darab ággyal, két szobánként közös fürdőszobákkal, konditeremmel és kerthelyiséggel. A természetközeli kikapcsolódást kereső vendégeknek a mosogatóval, gáztűzhellyel és hűtőszekrénnyel felszerelt konyhában egyszerűbb ételek elkészítésére is van lehetőségük, de a fertőújlaki Mekszikópusztai Betérő, vagy Fertődőn a Gránátos, valamint a Grázia Étterem és Pizzéria is rendelkezésükre áll. Bővebb infó: ferto-hansag.hu

9434 Fertőújlak, Petőfi Sándor utca 23/A

Luka Pincészet

A fertőrákosi Luka Pincészet a mörbischi határátkelőtől nem messze, a kerékpárút szomszédságában, a Fertőre néző kóstolótérrel fogadja a cabernet sauvignon, a pinot noir, a kékfrankos, a zweigelt, a merlot és a turán szakértő- és hobby imádóit. Az évszázados szőlőtermesztési hagyományokra visszatekintő, mindössze három hektáron gazdálkodó családi borászat ültetvényei a Fertőrákos és Balf közötti dombsoron meredeznek az életet és aromákat adó Nap irányába, ahol az egyedülálló klíma és a kiváló minőségű talaj járulnak hozzá a férfiasan karakteres és nőiesen könnyed borok születéséhez. Akár egy frissítő fröccsre térsz be, akár egy csokoládébonbonos borkóstolóra (utóbbi előzetes bejelentkezéshez kötött), a nem mindennapi gasztroélmény garantált!

9421 Fertőrákos, Szent Sebestyén utca 24.

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

Amellett, hogy a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház a térség egyik legnépszerűbb természeti látványossága, kulturális csemegének sem utolsó programokkal kecsegteti a nyári hónapokban a zene és a színház szerelmeseit. Áprilistól novemberig pedig bárki kedvére felfedezheti a már a rómaiak idején is használt mészkőbánya hatalmas üregeit és alagútjait, melyek Sopron és Bécs megannyi épületéhez szolgáltattak alapanyagot a 19. században. A kőfejtő belsejében létrehozott interaktív témapark bemutatja a kőbánya és kőzetei kialakulásának több millió éves történetét, beleértve a korabeli élővilágot is, míg a kitartóbbak a kőfejtő peremére felkapaszkodva élvezhetik ki a Fertőre nyíló gyönyörű kilátást.

9421 Fertőrákos, Fő utca 1.

Széchenyi Múzeumvasút

1972-ben nyitott meg Nagycenken a múltidéző hangulatú Széchenyi Múzeumvasút, ahol András, a pöfögő gőzös, Kiscenk, a fürge dízel, az unikumnak számító Dmot motorkocsi, és a gyermekvasutasokból álló személyzet kezeskednek a maradandó élményért. Az október 24-ig szombat, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 és este 6 óra között üzemelő kisvasúton túl Széchenyi István faluja számos lehetőséget kínál még a családi időtöltésre: interaktív vasúti tanösvény, tematikus játék- és fitneszpark, mozdonyskanzen és egy gyönyörű, 250 éves hársfasor segítenek a felfedezéssel teli kikapcsolódásban. Habár a 2016-ban nemzeti emlékhellyé nyilvánított, klasszicista stílusú Széchenyi-kastély felújítás miatt zárva tart, a legnagyobb magyar örök nyughelyéül szolgáló mauzóleum továbbra is látogatható.

9485 Nagycenk, Kastély