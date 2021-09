Októberben ingyenes programokkal vár a Kávéházak Éjszakája Budapest-szerte

Az október 9-10-i hétvégén közel 70 ingyenes programmal készülnek a szervezők a főváros 30 különböző kávéházában.

Idén először, szeptember 25-én és 26-án Veszprémben is megrendezik a Kávéházak Éjszakáját, méghozzá 13 helyszínen, 50 programmal. A két várost és két hétvégét magába foglaló rendezvénysorozaton zenei koncertek, könyvbemutatók, irodalmi beszélgetések és dedikálások, gyerekprogramok és kávészakmai, illetve kóstolóprogramok várják az érdeklődőket.

Középpontban a jazz

A Kávéházak Éjszakáján Budapest idén közel 20 koncerttel kedveskedik a jazz szerelmeseinek: David Yengibarian két helyszínen is fellép, Arif Erdem Ocak több százéves török dallamai pedig a Zsivágóban lesznek hallhatóak. Különleges programnak ígérkezik Gerendás Péter élő koncertlemez-felvétele, aki még az Ibolyában is fel fog bukkanni az eseményen. Az IF Kávéházban igazi jazzcsemege Neumann Balázs triója vagy a brazil, vérbő dallamokat játszó Sulamerijazz.

Kávé mellé irodalom

A fővárosi programokon többek között készülő regényéből olvas fel Frei Tamás, valamint találkozhatunk Kepes Andrással és vendégeivel. Akik a történelemre kíváncsiak a Nemzeti Emlékbizottság által kiadott Magyar Hősök című kötettel is megismerkedhetnek, amely az év egyik legfontosabb kiadványaként a pápának adott ajándékok egyike volt. A Scruton Közösségi Térben több tematikus beszélgetésen is részt vehetünk, melyeket Turek Miklós felejthetetlen Faludy monodrámája zár.

Mindemellett lesznek gyerekeknek és kamaszoknak szóló könyvbemutatók is.

Kávékóstoló programok

A rendezvény idén beerősített a kávékóstoló programokból. Számos baristabemutató és kóstolóprogram várja az érdeklődőket a város különböző pontjain. Belekóstolhatunk a specialty kávézás koronázatlan királyának számító Kaffeine és Tamp and Pool kávéiba, a Horizont Café válogatásaiba és a Millenáris Szélkapuban található Nor/ma Grand kávékülönlegességeibe.

Mindemellett kávés programokkal várja érdeklődőit a BruBeri, a Cosy, a Cafe Frei és a Kávétársaság is, a Három Hollóban pedig izgalmas szakmai beszélgetés lesz a kávézók jövőjéről. A szervezésnél a legkisebbekre is gondoltak: az Asztalkában, a Művészben és a Smúzban gyerekirodalmi programok fogadják a családokat.

Kávéházak Éjszakája Veszprémben is

A veszprémi programok között Hobo József Attila estjét és Karinthy Kabaréját is láthatja a közönség. A Kávé és Teaház az Íródeákhoz vasárnap Pilinszky-udvarrá alakul, ahol három program: két előadás Turek Miklós főszereplésével, illetve a Kosbor együttes közreműködésével, és egy kiállítás is megemlékezik Pilinszky születésének 100. évfordulójáról.

Gerendás Péter az Incognitóban fog zenélni, a Papírkutyában pedig Saiid lép fel. A zenei műfaj sokféleségét a helyszínek atmoszférájához igazították a szervezők, különös figyelmet fordítva arra, hogy a városon kívülről érkező programok mellett helyet biztosítsanak a helyi értékek, művészek fellépésére is. Így kapott helyet például a Ethnokor a Tizen1 előtt, a Latin Formáció a Maricában, vagy Bakos Árpád és barátai a Historia Hangvillában.

A helyszínek befogadóképessége korlátozott, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik, így a kiválasztott programra érdemes időben érkezni. Egyes programok esetében előregisztráció szükséges.

Bővebb infó: kavehazakejszakaja.hu