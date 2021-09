Zavartalan vidéki nyugalommal kecsegtetnek ezek az izgalmas geometriájú faházak

Szívesen rápihennétek a nyárra? Akkor irány az Európa mértani középpontjaként számontartott Tállya települése, ahol csak arra várnak a Tokaj Paradise egyedi megjelenésű faházai, hogy eltöltsetek bennük egy önfeledt, a vízben oldott napfény körül forgó, felejthetetlen őszi hétvégét. Itt nincs tiltott gyümölcs, csak megérdemelt pihenés.

A festői szépségű Vár-dűlőbe telepített kisházak terveit a Hello Wood csapata álmodta meg, és a kivitelezésért is ők felelnek, a minőség tehát már a kezdetektől fogva garantált volt. A dűlő szőlősorai és a kis tó látványa által uralt környezetbe lettek beletervezve az izgalmas geometriájú faházak, amelyek nem csak autentikusan illeszkednek a táj arculatába, de kialakításuk révén is különleges élményt kínálnak a vendégeknek.

A projekt célja, hogy Magyarországon teljesen egyedülálló környezetben és szállásformában élvezhessék a gondtalan kikapcsolódást az idelátogatók, amiben a későbbiekben összesen húsz darab házikó, köztük több magasabb komfortfokozatú szálláshely fog rendelkezésükre állni.

A Tokaj Paradise ősszel megnyitó faházai a civilizációtól 3-4 kilométerre találhatóak, tökéletes kikapcsolódást biztosítva mindenki számára, aki néhány napra maga mögött szeretné tudni a város zaját. Habár a szálláshelyek elsődleges célja a háborítatlan pihenés biztosítása, az ötletgazdák ugyanakkor azokról sem feledkeztek meg, akik az aktív kikapcsolódást részesítik előnyben.

A Tokaj Paradise területén a teljesség igénye nélkül lesz minigolfpálya, óriás hinta, személyre szabott kincskeresés a dűlők között (jutalomborral a játék végén) és romantikus vacsora az erdő szélén kialakított helyszínen. És ha valaki még ennél is mozgalmasabban szeretné eltölteni az idejét? Azt várják a hegyek egy izzasztó bringázásra, mehet kenuzni a Tiszára, vagy akár siklóernyőzhet, esetleg tájfuthat a tokaji Kopasz-hegyen.

A kikapcsolódás különböző formáin túl a gasztronómiára is nagy hangsúlyt fektetnek a tállyai paradicsomban. A Tokaj Paradise szorosan együttműködik az Oroszlános Borhotellel, aminek keretein belül magas színvonalú étlapról válogathatnak a vendégek, olyan fogások közül, mint a pestós-kecskesajtos rizottó vagy a BBQ sertésoldalas.

Természetesen a Paradise-házak lakóinak nem kell bemenni a településre, ha megéheznek, egyszerűen házhoz tudnak rendelni bármilyen étkezést, legyen szó reggeliről vagy vacsoráról: előbbi esetén egy kis boxot találnak a verandán a lakók, így a külvilággal való érintkezés nélkül, a természetben fogyaszthatják el a napindító táplálékot, vacsoránál pedig megjelenik a “Terülj asztal” opció, ami egy különlegesen kialakított erdei vacsoraasztalt jelent, előre megbeszélt időpontban, ízlésesen feldíszítve.

Röviden összefoglalva, a Tokaj Paradise létesítményeit azoknak ajánljuk, akikben van felfedezőkedv, szeretnek a természet közelében pihenni, és nem vetik meg a gasztronómiai élvezeteket sem.

A Tokaj Paradise dizájnlétesítményei tökéletesek egy romantikus hétvégére párok számára, családoknak, akik szeretnének összekovácsolódni, digitális nomádoknak kreatív ötleteléshez, stratégiaalkotáshoz, de akár tartós munkához is, borkedvelőknek, akik szívesen fogyasztanák a királyok nedűjét közvetlenül a szőlőtőkék szomszédságában, és mindenkinek, aki először jár Tokaj-Hegyalján. Merthogy a Tokaj Paradise-ba vissza akar majd menni, az biztos.

Elérhetőség fb/TokajParadise 06 70 323 9592 3907 Tállya