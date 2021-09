Így születik újjá a neobarokk Esterházy-kastély Balatonfüreden

Balatonfüred egyik legértékesebb, neobarokk stílusban tervezett épületének, az Esterházy-kastélynak a rehabilitálása jelenleg is zajlik, a tervek szerint 2022 nyarán nyitják meg az érdeklődők előtt a különleges látogatóközponttal bővített épületegyüttest.

A Tagore sétánytól nem messze, a Szívkórház mellett találjuk azt az 1400 négyzetméteres Esterházy-kastélyt, melynek felújítási és rehabilitálási munkái jelenleg is zajlanak. Az eredetileg egyszintes nyaralónak tervezett épület 1783-ban épült, első szintjét 1820-ban, a következőt 1940-ben kapta.

Noha több mint 160 éven át az Esterházy család tulajdonában állt, az évek múltán volt, hogy többször is bérlők kezére került. Épületében volt, hogy működött vendéglő, volt amikor szállóként funkcionált, de MÁV tisztviselői üdülőtelepként, majd munkásüdülőként is használták. Tereiben helyet kapott tudományos intézet, könyv- és térképtár, nyomda, mígnem magára hagyva és üresen, elhanyagolt és leromlott állapotában, kihasználatlanul várta sorsát.

A 2020-ban megkezdett felújítási munkálatok haladását az elmúlt időszakban több tényező is befolyásolta, köztük az az értékes falfestmény felbukkanása is, melynek restaurációja jelenleg is tart és amely a későbbiekben megtekinthető lesz a megújult kastélyban.

Az új menetrend szerint jövő márciusra fejeződhet be az épület teljes helyreállítása és ekkor alakítják ki a városról szóló interaktív kiállítást is. A 2022 júniusában megnyíló kastély ráadásul egy új, 200 négyzetméteres, Balatonra néző, nyaralástörténeti látogatóközponttal is bővül, mely egész évben a városba látogatók rendelkezésére áll majd.

Forrás: balatonfured.hu