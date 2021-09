Újdonságok a Balatonnál: 6 hely, amit érdemes még felfedezni az indián nyár alatt

Vannak, akik már a szezon végét siratják, míg vannak olyan tántoríthatatlan vendéglátósok, akik szeptemberben még szélesebbre, ha nem a legszélesebbre tárják ajtajaikat. Mutatjuk, melyeket lesz érdemes felfedezni a Balaton környékén.

Tavasszal a szemfülesek a Tihanyi Gasztrokert kínálatában találkozhattak először a Derce Pékbisztró friss, ropogós, kézműves kínálatával. A nyár utolsó hónapjára azonban beérett a fáradtságos munka gyümölcse és a professzionális pékbisztró megnyitotta önálló üzletét Veszprémben. A kizárólag kovásszal, biolisztből, élesztő, adalékanyag és enzim hozzáadása nélkül készült kenyerek és péksütemények, bagettek, csigák és tartin mellé pedig mennyei specialty kávét is szürcsölhetünk.

8200 Veszprém, Fenyves u. 1. (bejárat a Deák F. u. felől)

Júniusban először az igazán impozáns Szigliget Várudvart vette be a Kazinczy utcából már jól ismert, nápolyi pizzáiról híres Digó. Nem sokkal később, csupán néhány hetet követően pedig a balatonakarattyai Apacuka Kertbe is befészkelte magát egy pop up keretében. Egy szó mint száz, mostantól a Lidó stranddal szemben lévő kert fáinak árnyékában vagy épp az őszi nap fényében sütkérezve élvezhetjük a fatüzelésű pizzakemencében sült, ízletes nápolyi pizzák esszenciáját.

8172 Balatonakarattya, Koppány sor 6.

Az Északi-part egyik legszebb kerékpárútja mellett, Balatonfüred és Csopak között találjuk a nyár elején megnyílt ékszerdobozt, az Öböl Pikniket. A hely a mesés Kerekedi-öböl kapujában hirdeti a teljes nyugalmat és békét, na meg persze a hamisítatlan toszkán hangulatot. Érkezzünk egyedül, párban, családdal, kicsikkel és nagyokkal, netalán négylábú társunkkal, a szívélyes vendéglátás és mennyei fogások nem maradnak majd el.

8230 Balatonfüred, Kerekedi utca 1.

Míg mások augusztus végével a szezon végét siratják, addig vannak olyan rettenthetetlen vendéglátósok, akik épp a szezon végével tárják szélesre kapuikat. Ilyen a Balatonlellén és Balatonszemesen már bemutatkozott RockBurger is, amely éppen most Fonyódot hódítja meg világbajnok hamburgereivel. Ha egyet tehettek mindenképp ejtsétek útba őket és ne legyetek restek: “Csapjatok a húsok közé!”

8640 Fonyód, Blaha Lujza utca 28.

A történelmi fagylaltozó Gödöllő, Veresegyház és Budapest után augusztusban Balatonakarattyát is meghódította. A minden évben meghirdetett Év Fagylaltja versenyen több díjat is bezsebelő Sissi Fagyizó esetében – melyet nem véletlen tartanak az ország egyik legjobbjának -, majdhogynem magától értetődő volt, hogy a Balaton partjára is lecsempésszék ezt az ínycsiklandó élményt. És voilà!

8172 Balatonakarattya, Bercsényi lejáró (térképes segítség ezen a linken)

Az Év Strandétele 2021 versenyén vegán bundáskenyerével debütált Tarow Bisztró bőven tartogat még nekünk meglepetéseket igazán hangulatos, balatonaligai főhadiszállásán. Az őszi időszakban hétvégenként nyitva tartó, magyaros, egzotikus és nem kevésbé újhullámos, ugyanakkor szemet és ízlelőbimbókat gyönyörködtető gasztroalkotásaikkal kétségtelen, hogy mindenki szívét elnyerik majd.

8171 Balatonaliga, Club Aliga kikötő