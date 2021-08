11+2 főzős, szakácsos, sütis gasztrofilm, amivel csillapíthatod moziéhséged

Összegyűjtöttük neketek az elmúlt évtizedek legjobb főzős, szakácsos, sütis filmjeit. Gasztrofilmeket amik bemutatják az ízek világát, de közben mesélnek szerelemről, nehézségekről, vágyakról, küzdelemről, egyszóval az életről is.

Az élet ízei

A festői szépségű dél-francia kisvárosban Madam Mallory (Helen Mirren) éttermének nem akad párja: a Michelin csillagos konyhában egymás után készülnek a gasztronómiai csodák a szenvedélyes, ám kissé vaskalapos tulajdonosnő irányításával. De a tökéletes recepthez mindig kell egy izgalmas hozzávaló, és ez most az egzotikus Indiából érkezik. Egyik napról a másikra toppan be a csendes városkába a Kaddam család, akik indiai éttermüket épp szemközt nyitják. Nem csak a hangos zenétől lesz zajos a környék, de a kurkuma, a szegfűszeg, a curry, és a garam masala is felpezsdíti a lakók ízlelőbimbóit. A környék élete kezd teljesen a feje tetejére állni, és ezt persze Madam Mallory sem nézheti tétlenül.

A séf

Carl Casper (Jon Favreau) egy híres séf, aki mindent tud az ételről, de egyre kevesebbet a fiáról és az életről. A twitterről pedig azt sem tudja, hogy eszik-e vagy isszák. Döbbenten veszi tudomásul, hogy ezrek olvasták a sületlenségeket, amit egy komisz ételkritikus pikírt kritikájára válaszolt. Mikor munkanélküli lesz, volt neje (Sofía Vergara) unszolására elhatározza, hogy elfogadja a nagyképű volt pasijának (Robert Downey Jr.) a segítségét és megvalósítja egy régi álmát: nekivág Amerikának egy büfékocsival. Az útra elkíséri a kisfia és hűséges séf barátja (John Leguizamo), hogy együtt segítsenek Caspernek rájönni miért is érdemes élni. Természetesen a kubai szendvicscsodákon kívül.

Az ételművész

Adam Jonesnak (Bradley Cooper), a két Michelin-csillaggal kitüntetett étteremben dolgozó sztárséfnek mindene megvolt, hogy aztán mindent elveszítsen. Karrierjét drogfüggősége és közveszélyes kirohanásai tették tönkre, ám most felkészült a visszatérésre. Ahhoz azonban, hogy saját éttermet nyithasson, és ezzel megszerezhesse a hőn áhított harmadik Michelin-csillagot, nem csupán ütős csapatra és lehengerlő ételköltemények kitalálására van szüksége, de jól is kell viselkednie, főleg a gyönyörű Helene (Sienna Miller) miatt, aki még nála is többet tett kockára. Az ételművész hihetetlenül szellemes és érzelmes történetet mesél az étel szenvedélyes szeretetéről, a szerelemről és a második esélyekről.

Ízek palotája

Hortense szülővárosa, Perigord híres séfe – mégis meglepődik, mikor a köztársasági elnök személyes szakácsává kérik fel. Minden ételért neki kell felelősséget vállalnia, s míg az Elysée-palota fantasztikus élettereit rója, embert próbáló ízelítőt kap a politika és hatalom fajsúlyos, mindent átszövő, intrikus világából. Míg ő elszántan törekszik a tökéletes ízkombinációk létrehozására, a körülötte lévők hol féltékenységtől, hol törtetéstől áthatva állítanak csapdákat, hogy kimozdítsák irigyelt helyzetéből.

Bor, mámor Provance

A bankár Max új tranzakciójának sikerét beárnyékolja bácsikája halálhíre. Miközben Franciaországba utazik, ahol kastélyt és szőlőbirtokot örökölt, a munkaadója vizsgálatot indít ellene. Kiderül, hogy a pincészet sokat érhet. Max maga sem tudja, mihez kezdjen, vegye át az irányítást, vagy értékesítse. Az emlékei mellett sok idejét foglalja le Fanny, az étterem tulajdonosnője. Az álmodozásnak vége szakad, amikor felbukkan Christie, a nagybácsi törvénytelen lánya. Max szerint viszont szélhámos. De nem ez az egyetlen rejtély a nagybácsi és a birtok életében.

Ízlések és pofonok

Ínycsiklandó fürjpecsenyét enne lágy szarvasgomba-mártással? Forduljon Kate-hez (Catherine Zenta-Jones), a munkamániás főszakácshoz. De arról ne kérdezze, mihez kezd a szabadszellemű, operaimádó séffel (Aaron Eckhart), aki nemrég csatlakozott felkapott manhattani éttermének csapatához. Arról végképp ne kérdezze, mit tegyen árvaságra jutott unokahúgával (Abigail Breslin), aki inkább halrudacskát enne, mint libamájat, és aki jelenleg nála lakik. „Bárcsak létezne szakácskönyv az élethez, pontos receptekkel, hogy mikor mit tegyünk!” – sóhajt fel Kate a pszichiáterének. Étel- és életszeretet árad ebből a szívmelengetően mulatságos történetből, amelyben egy nő ráébred, hogy a konyhán kívül is van élet. Fáradjon be! Kate-nél valami új és különleges fő a fazékban.

Notting Hill-i cukrászda

Hogyan lehet egy olyan süteményezőt létrehozni, ahonnan mindenki kicsit boldogabban jön ki? A Notting Hill-i cukrászda három nő története, akiket egy dolog kapcsol össze: végtelen szeretetük a zseniális cukrász, Sarah iránt, aki tragikusan fiatalon életét veszti egy balesetben. Lánya, Clarissa táncosnak készül, de nehezen találja meg az egyensúlyt a felnőttek életében. Isabella, Sarah legjobb barátnője úgy érzi, egyedül képtelen beteljesíteni barátnőjével közös terveit. Mimi, az édesanyja pedig a maga módján, csendesen gyászol. A három különböző korú nő sok súrlódás és nézeteltérés közepette nyitja meg közös cukrászdáját London leghangulatosabb környékén, a Portobello Roadon, de hamar rájönnek, hogy az egymásra figyelés, a kreativitás és a szeretet erejével sokkal többre képesek, mint gondolták.

Julie és Julia – Két nő egy recept

Julie, a harmincas írónő alkotói válságban szenved. Elhatározza, hogy egy év alatt megfőzi az összes receptet, ami Julia Child híres, a francia szakácsművészetről írt könyvében található, és internetes blogban számol be az ezzel kapcsolatos élményeiről. Julia Child élete is megelevenedik, aki a második világháború után Párizsba költözik külszolgálatot teljesítő férjével. Az asszony elfoglaltságot keres és talál is magának. Érdeklődése a francia konyhaművészet felé fordul, felfedezvén, hogy az evés a társadalmi érintkezés egyik formája, és a hozzávaló ételt művészi módon is el lehet készíteni. Julie Powell regényéből.

Egyszerűen bonyolult

Jól menő pékségével, új kapcsolatával és végre lezárt válásával Jane Adler (Meryl Streep) jogosan érezheti úgy, hogy sínre került az élete. Igen ám, de ekkor az ex-férje, Jake (Alec Baldwin) hirtelen úgy dönt, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy visszahódítsa őt.

Csokoládé

Lansquenet álmos, régimódi francia kisváros, ahol szinte megállt az idő, 1959-ben azután felbukkan egy Vianne Rocher nevű asszony a településen, és a lányával látszólag céltalanul utazgató nő csokoládéboltot nyit. Az ínycsiklandozó édességei, csokoládékölteményei szinte varázsütésre arra inspirálják a prűd helybélieket, hogy adják át magukat a vágyaiknak és a boldogságnak. Reynaud grófja rossz szemmel nézi mindezt, szerinte Vianne erkölcsi romlásba taszítja a kisváros lakóit.

+1 magyar film, ami szintén a sütik világába repít: Hab

Dóra életének szerelme szakított vele, vagy, ha lehet ennél is rosszabb: egy másik nőt vett feleségül. A nő nyit egy cukrászdát, ahol – mintegy szerelmi csalódására gyógyírként – a filmtörténet híres, beteljesületlen szerelmet megélt párjairól elnevezett süteményeket készít. Ám hamarosan sütiboltja is a csőd szélére kerül, így végső elkeseredésében elhatározza, hogy szerelmét és cukrászdáját is visszaszerzi, még akkor is, ha ehhez hazudnia kell. Útja során találkozik más családokkal, valamint volt barátjával és annak új feleségével, és közben ráébred arra, hogy annak az érzésnek, amelytől függővé vált, nincs valóságalapja. Vajon Dóra képes-e kilépni a romantikus önsajnálat örvényéből, véget vetni a hazugságoknak, és megnyílni egy új, valódi kapcsolat lehetősége előtt?

+1 főzős film, ami ugyan dokumentumfilm, mégsem maradhat ki a legjobbak közül: Sushiálmok

A 85 éves sushikészítő mester, Jiro Ono élete elevenedik meg a megkapó dokumentumfilmben. A sushikészítés tudományát mát átadta fiának, de a világ egyik legdrágább, három Michelin csillagos éttermében Jiro még ma is aktívan dolgozik. A Sushi álmok egy olyan ember portréja, aki szakmájában nem fogad el semmilyen kompromisszumot. Egész életét a munkájának és a maximalizmusának rendelte alá és ezzel világhírű éttermet épített fel, amely a legszőrösszívűbb éttermi kritikusok elismerését is kivívta. Tartása, életpályája és megalkuvásmentes életszemlélete nemcsak példaként szolgálhat sokaknak, de alapvető kérdéseket vet fel az emberi boldogsághoz vezető utakról. David Gelb számtalan fesztivált megjárt, gyönyörű képekkel és Philip Glass remek zenéivel aláfestett műve nem csak egy rendkívüli ember portréját vázolja fel, de sokat elmond a japán társadalomról és kultúráról is.

+1 animációs gasztrofilm, ahol egy patkány áll szakácsnak: L’ecsó

Remy, a patkány kölyökkora óta annak jegyében élt, hogy felnőve majd séfként dolgozhat az egyik párizsi étteremben. Hiszen a konyhai példaképe, Auguste Gusteau is megmondta, hogy „mindenki főzhet”. A gyakorlat azonban mást mond. Remy a saját bőrén tapasztalja meg, milyen veszélyt jelent egy magafajtának, ha felfedezik a konyhában. Amikor úgy tűnik, hogy álma végképp szertefoszlik, onnan kap segítséget, ahonnan a legkevésbé sem várná: egy kétlábútól. Igaz barátra talál Linguiniban, az étterem szégyenlős, kirúgás szélén álló mosogatófiújában.

