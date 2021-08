6 mediterrán konyha Budapesten, ami ízekben idézi meg a délies életigenlést

Ha idén nem jutottál el a mediterrán térségbe, azért, ha eljutottál, de felidéznéd, milyen izgalmas volt is ez a kulináris utazás, azért mutatunk 6 éttermet a fővárosban, amely elrepít délre, méghozzá az ételek szárnyán!

Az ország első all you can eat olasz éttermében lehetőségünk van kívül-belül megismerni az ellenállhatatlan mediterrán konyhát, hiszen az isteni előételekkel és desszertekkel az Ape Reginában frissen készült tészták, grillételek és pizzák járnak kéz a kézben. Mindemellett folyékony kincseknek is tudója a Podmaniczky utcai vendéglátóhely, ahová betérve az egyedülálló látványkonyha mellett a belső terek különleges forma- és színvilágában is gyönyörködhetünk, míg arra várunk, hogy a tányérunkra kerüljön a kérésünknek megfelelően, helyben á la minute készülő olasz tészta vagy épp a lávaköves grillen piruló, zamatos húsételek és zöldségek valamelyike.

1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.

Viszonylag új szereplőnek számít Újlipótvárosban a kávézóként, bárként és étteremként egyaránt kiváló Frida Budapest, amely a párizsi hangulatot idéző Pozsonyi úton várja vendégeit, méghozzá prémium alapanyagokból készült ételekkel és italokkal, elragadó légkörrel, élőzenés estekkel, valamint maximális odafigyeléssel. Na nem összetéveszteni a sikkes pesti vendéglátóhely nevét Frida Kahlóéval, előbbi koncepcióját ugyanis egy olyan, egyszerre kortalan és bohém, mégis csak fiktív nő ihlette, akinek könnyed eleganciája és fesztelensége jól jellemzi a mindennapokat a Pozsonyi út 23-as szám alatt.

1137 Budapest, Pozsonyi út 23.

A spanyol tapasbárok könnyedsége, szabadsága és egyszerűsége ejtette rabul a Padrón tulajdonos házaspárjának szívét, akik hosszú évek utazásainak tapasztalatát felhasználva nyitották meg Budapest egyik legautentikusabb tapasozóját a VIII. kerületi Horánszky utcában, ahol az égetett agyagtányérkákban tálalt, szezonális étkeké a főszerep.

1085 Budapest, Horánszky u. 10.

Portugál-magyar fúziós konyhát visz Tiago és Éva Budapest szívében, a Sas utca 17-es szám alatt. Az egyszerre fesztelen és elegáns étteremben olyan, gyerekkori élmények inspirálta fogások kelnek életre, melyeken keresztül az élet és az étel esszenciája kerül a tányérokra. A konyhát vezető Tiago gasztronómiai filozófiájának kulcsszava a harmónia.

1051 Budapest, Sas u 17.

A II. kerület egyik legkedveltebb olasz vendéglátóhelye, az Alessio a népszerűsége ellenére is családias hangulatot áraszt, ahol a lugas által körülölelt kerthelyiségben helyben gyúrt ravolik és gnocchik, valamint a tenger ajándékának zamatai repítenek bennünket messzi-messzi mediterrán földre.

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

Egy görög házaspár tulajdonos szívélyes vendégszeretete fémjelzi az Arany János utcai Mythos The Greek éttermet, amely kifogástalan görög fogásokban és mediterrán alapanyagokban utazik. A görög étkezésekhez hűen közel 30 előétel közül válogathatunk, melyeket aztán tészta-, grill- és halételekkel, majd autentikus kávéval fojthatunk le.

1051 Budapest, Arany János u. 17.