5 nagyon várt 2021-es film, aminek mindjárt itt a premierje

Itt a nyakunkon a szeptember, felpörögnek a mozik, jönnek az új premierek. Összegyűjtöttünk öt olyan filmet, melyet már régóta vár a közönség és most végre bemutatásra kerül.

Bébi úr: Családi ügy (2021. augusztus 26.)

A Bébi úr – Családi ügy ott folytatja, ahol az első film befejeződött. A fivérek már felnőtt férfiak, de testvéri viszályuk felnőttkorban is folytatódik. Alig beszélnek egymással. Tim abban a házban él a családjával, ahol felnőtt. Otthon ülő apuka, és még mindig élénk a fantáziája. Feleségül vette Carolt, és két lányuk van. Az idősebb Tabitha, a fiatalabb Tina. Ted menő üzletember, és szupersikeres. Tim egy nap zajt hall Tina szobájából. Kiderül, hogy Tina kosztümöt visel, és a központtal beszél a mobilján. Benne van a családi bizniszben – ő is bébi főnök, pont ahogy Ted bácsikája is az volt. Úgy néz ki, krízis van a Bébi Rt-nél, és szükségük van Bébi úr (Ted bácsi) segítségére.

Kampókéz (2021. augusztus 26.)

A feltörekvő filmes, Nia DaCosta rendezte a kultikus horror új, mai környezetbe helyezett változatát. A helyiek körében köztudott, hogy Chicago Cabrini Green nevű környékének lakóházait egy rémtörténetekből ismert, kampókezű természetfeletti gyilkos tartotta rettegésben, akit kellő bátorsággal megidézhetett az, aki ötször kimondta a nevét a tükör előtt. Napjainkban, tíz évvel azután, hogy a Cabrini utolsó eredeti épületét is lebontották és a felértékelődött területet az ezredforduló után született generáció népesítette be, Anthony McCoy vizuális művész és barátnője, a galériavezető Brianna Cartwright beköltöznek egy ottani luxuslakásba. Anthony festői karrierje éppen hullámvölgyhöz ér, amikor találkozik egy régi lakossal, akitől megismeri Kampókéz valódi, szörnyűséges történetét. Hogy megőrizze pozícióját a chicagói művészeti világban, Anthony elhivatottan kutatni kezdi a kísérteties részleteket, amik friss ihletet adhatnának műveihez. Nem sejti, hogy eközben olyan múltra nyit ajtót, ami kikezdi elméje épségét és iszonyatos erőszakhullámot enged szabadjára.

Toxikoma (2021. szeptember 2.)

Herendi Gábor új közönségfilmje, a Toxikoma, Szabó Győző azonos című önéletrajzi írásán alapul, mely a két főhős, a drogos alfahím (Szabó Győző szerepében Molnár Áron) és az istent játszó pszichiáter (Csernus Imre szerepében Bányai Kelemen Barna) egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról szól. A könyv a népszerű színész életének legnehezebb éveit eleveníti fel, egy hosszú évekig tartó drogos zuhanást, melynek végén minden szétesik Győző körül, aki végül rászánja magát az elvonókúrára. Itt találkozik Csernus doktorral, s innen indul a film, ami azt az ego harcot mutatja be, ami a két domináns férfi között zajlott a pszichiátrián. Mindketten bejárják a saját útjukat és megtanulnak valamit a másiktól, amitől a saját életüket is jobb irányba fordítják. Győző és Csernus egymással harcol, de egy ponton mindkettejüknek el kell jutni a felismerésig, hogy csak közösen juthatnak előre, és hogy van valami, amiben csak a másik segíthet rajtuk.

Szupernóva (2021. szeptember 9.)

A zongorista Sam és a regényíró Tusker elindulnak egy régi lakóautóban, hogy az őszi Angliát átszelve meglátogassák családjukat, barátaikat és a múltjuk fontos helyszíneit. Ez a nagy utazás lehet, hogy sok mindentől a búcsút jelenti. Az együtt töltött idő a legfontosabb, ami még megmaradt számukra.

Venom 2. – Vérontó (2021. szeptember 16.)

„Ha egyszer kiszabadulok innen, lesz egy kis vérontás” – mondta egy titokzatos fegyenc a Venom végén Eddie Brock-nak (Tom Hardy). Annak a vakmerő, nagyszájú tényfeltáró újságírónak, aki egy laboratóriumi felderítése során súlyosan megfertőződött: és azóta szimbiótaként, a testében élősködő gonosz Venommal együtt kénytelen élni. És kezdi megszeretni, hogy egy szupererős szörny lapul benne.Rá is szorul: mert mostantól nemcsak magával kell szembenéznie, hanem egy nála is erősebb, gonoszabb lénnyel, akit nem akar senki rövid pórázon tartani. Jön Vérontó (Woody Harrelson), hogy ígérete szerint pusztítson a világon. Meg kell állítani. Bármi áron.

További szuper filmek 2021-ből: