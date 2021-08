A 15 legjobb Ben Affleck-film, amit nem érdemes kihagynod

Ben Affleck talán nem a legjobb színész a világon, viszont számtalan olyan zseniális filmben szerepelt, amiket mindenképp érdemes megnézned. Jöjjön a 15 – talán – legjobb filmje, az Oscar-díjasoktól a szuperhősösökig.

Tökéletlen idők (1993)

1976-ban még nem volt túlságosan bonyolult az élet a fiatalok számára. Szép idők voltak. A szex még biztonságos, a drogok nem veszélyesek, s a zene dübörgő. 17 évesen még nem foglalkoztatják az embert a mindennapi gondok. Pink, Mitch, és Jodie most fejezték be az iskolát. Jókedvűek, szeretnek élni és egy kis hülyeségért nem kell a szomszédba menniük.

Képtelen képregény (1997)

Holden és Banky, a képregényszerző páros New Jerseyben él, és már húsz esztendeje jó barátok. A két bohókás fickó reggeltől estig dolgozik, idejük nagy részét a stúdiójukban töltik. Az egyszerű és nyugalmas életüket azonban fenekestül felforgatja, amikor feltűnik a színen az ugyancsak képregényben utazó Alyssa. Az ellenállhatatlan lány egyiküket sem hagyja érzéketlenül. Holden fülig szerelmes lesz, ám minden összeomlani látszik, amikor fény derül Alyssa viharos múltjára. Ő azonban nem akar lemondani róla.

Good Will Hunting (1997)

A négy munkásosztálybeli barát együtt lóg Dél-Bostonban. Közülük is kitűnik Will Hunting a lázadó természetével és a fotografikus memóriájával. Nemcsak történelmi utalásokat képez felidézni emlékezetéből, de könnyedén megoldja a professzorokat is zavarba ejtő matekpéldákat. Ez utóbbi kapcsán figyel fel rá Lambeau professzor. Amikor Will kocsmai verekedésbe bonyolódik, a büntetés elől Lambeau két kiutat kínál: egy terapeutát és heti matematikai órákat. Sean McGuire ugyanolyan makacs, mint Will.

Fantomok (1998)

Egy testvérpár érkezik a coloradói síparadicsomba, Snowfieldbe. Ami fogadja őket: 150 halott és 350 eltűnt ember. Minden kihalt, csak egy tükörre írt sietős üzenet árulkodik. A seriff segítségével a lányok eljutnak doktor Flyte-hoz, aki a környék ismerője és ért a megmagyarázhatatlan dolgok nyelvén. A veszély a Föld alól jön. Kezdetlegesnek tűnő, formátlan, de gondolkodó élősködők irtják az embereket. Honnan jöttek, és hová tartanak? Meg kell fejteni a titkukat, mielőtt elterjedne a pánik.

Armageddon (1998)

Hatalmas méretű aszteroida közeledik a Föld felé. A becsapódás – amely elkerülhetetlennek látszik – bolygónkat teljes megsemmisüléssel fenyegeti. A NASA egyik vezetője, Dan Truman egyetlen esélyt lát a megmenekülésre: ha sikerül még az űrben elpusztítani a fenyegetően közeledő égitestet. Ezért elképesztő tervet eszel ki: megbízza a világ legkiválóbb olajfúróját, Harry S. Stampert és válogatott kemény fickókból álló csapatát, hogy űrhajóval közelítsék meg az aszteroidát, szálljanak le a felszínére, fúrjanak le a mélybe, és a keletkező alagútba eresszenek le egy óriási nukleáris lövedéket.

Szerelmes Shakespeare (1999)

A fiatal Will Shakespeare-t, a feltörekvő drámaírót a legrosszabb sújtja, ami írót sújthat: alkotói válság. Komédiájával, a Romeo és Ethel, a kalóz lányával nem halad és színházát a bezárás veszélye fenyegeti. Willnek egy múzsára van szüksége – aki meg is jelenik a gyönyörű Lady Viola személyében. Az igaz szerelem útja igen rögös Will számára: Viola a kibírhatatlan Lord Wessexnek (Colin Firth) ígérte kezét Erzsébet királyné (Judi Dench) parancsára. Will életének boldog és szomorú pillanatai megtalálják útjukat a lapra ebben a megindító, szellemes és lélegzetelállító mesében.

Pearl Harbor – Égi háború (2001)

1941 december 7: az amerikai történelem egyik leggyászosabb napja. Néhány perc leforgása alatt az orvul támadó japán légiflotta a földön megsemmisíti a csendes-óceáni amerikai légierő és hadiflotta nagy részét. Két gyermekkori jóbarát, Rafe és Danny álma a repülés. Rafe amint lehet, azonnal bevonul pilótának az angol légierőbe, míg a másik az amerikait választja. Rafe szerencsétlenül jár, de sosem találják meg holttestét, eltűntnek nyilvánítják. Szerelme, az ápolónő Evelyn siratja. Danny Hawaii szigetére sodródik, ahol megismerkedik Evelynnel, akiről már sokat hallott barátjától. Gyengéd barátság szövődik közöttük. Elérkezik december, és egy nap, amely mindannyiuk életét örökre megváltoztatja.

Ütközéspont (2002)

A modern társadalom éles határvonalat húz a helyes és a helytelen, a jó és a rossz, a düh és a megbocsátás közé. Egy koccanás a csúcsforgalomban egy zsúfolt bekötőúton normális körülmények között nem indítaná el olyan események láncreakcióját, melyek feldúlhatják két ember életét. Ez a kis ütközés azonban ádáz ellenséget csinál két egymásnak teljesen idegen emberből. Samuel L. Jackson és Ben Affleck brillíroznak ebben a provokatív és izgalmas drámában, amely képes arra, hogy a legjobb és a legrosszabb énünket hozza ki belőlünk.

Apja lánya (2004)

Az ellenállhatatlan külsejű Ollie Trinke (Ben Affleck) sikeres újságíró. Pályája rakétaként ível felfelé a zene világában, és úgy tűnik, mindene megvan. New York fényűzésében él, sztárokkal reggelizik, s csupán az önmagát alakító Will Smith-szel kerül kisebb, mulatságos konfliktusba. Ollie és felesége, Gertrude (Jennifer Lopez) boldogan élnek, gyermekáldásnak néznek elébe, ám ez a tökéletes élet váratlan fordulatot vesz, és Ollie hirtelen egyedül marad újszülött gyermekével, a kis Gertie-vel, egy olyan szerepben, amelyre nincs felkészülve.

Tolvajok városa (2010)

Doug MacRay bandájával az eddigi legnagyobb zsákmánnyal kecsegtető bankrablásukra készül, mely után szakítani szeretne a bűnözői élettel, és a városból is el akar költözni. Csakhogy közbeszól néhány váratlan bonyodalom, és egy mindenre elszánt FBI-ügynök is a nyomukban van, aki régóta vadászik a társaságra. Ben Affleck nemcsak a fantasztikus szereplőgárda élén áll, de egyben rendezője és társ-forgatókönyvírója is ennek a feszültséggel teli, komoly kritikai elismerést arató bűnügyi thrillernek, amely komor bostoni helyszíneken bontakozik ki rengeteg kőkemény akció közepette.

Az Argo-akció (2012)

1978-ban az iráni forradalom elűzte a nyugatbarát uralkodót, és kikiáltották az iszlám köztársaságot. Egy évre rá a korábbi sah Amerikába utazott gyógykezelésre, a hírre november 4-én a tömeg megrohanta a teheráni amerikai nagykövetséget, túszul ejtette az ott dolgozó 52 diplomatát, kirobbantva a 444 napos túszdrámát. Az akció idején azonban hat embernek sikerült megszöknie és elrejtőznie. Mindenki tudta, csak idő kérdése, hogy rájuk akadjanak. A CIA „beszivárgási” szakértője, Tony Mendez előáll egy mentőakció tervével.

Holtodiglan (2014)

Nick (Ben Affleck) és Amy az ötödik házassági évfordulójára készül. Boldogok, gazdagok, elégedettek ám az ünnep estéjén az ifjú feleségnek nyoma vész, és gyorsan kiderül, hogy a látszat csalt: a pár tele volt félelmetes, sötét titkokkal. Mindenki Nickre gyanakszik, és ő a hazugságaival meg ügyetlen elterelő hadműveleteivel egyre inkább magára tereli a figyelmet.

A könyvelő (2016)

Christian Wolff (Ben Affleck) egy rendkívüli matematikai készséggel megáldott autista, aki alvilági figurák könyvelőjeként dolgozik, mellesleg időnként bérgyilkosságot is vállal. Chris legújabb ügyfele a Living Robotics. Chris a cég exkönyvelője, Dana Cummings (Anna Kendrick) segítségével több mint 61 millió dolláros sikkasztást talál, ám átverték őt, és hamarosan ő és Dana is életveszélybe kerül. Chris szembeszáll a rájuk támadó emberekkel és elindul felkutatni azt, aki felültette őket, csakhogy őt egy Braxter nevű férfi biztonsági cége védi, akikkel szintén szembekerül. Eközben egy Ray King nevű szövetségi ügynök (J. K. Simmons) és egy Marybeth Medina nevű adatelemző Chris nyomába szegődik, hogy végre elkaphassák.

Batman Superman ellen – Az igazság hajnala (2016)

Az igazság két bajnoka, Batman / Bruce Wayne (Ben Affleck) és Superman / Clark Kent (Henry Cavill) feszül egymásnak korunk legjobban várt ütközetében. Attól félve, hogy egy istenszerű szuperhős tetteit senki sem felügyeli, Gotham legendás lovagja szembeszáll Metropolis szeretett megmentőjével, miközben a világ körülöttük azt próbálja meg kitalálni, hogy milyen hősre is van szüksége igazán. De miközben Batman és Superman háborúba vonul egymással, egy új fenyegetés is megjelenik, amely az egész emberiség létét veszélyezteti.

A visszaút (2020)

Jack Cunningham (Ben Affleck), az egykor ígéretes kosaras, egyetemi ösztöndíja birtokában egyszer csak ismeretlen okokból abbahagyja a játékot, sutba dobva ezzel szép reményű jövőjét. Évekkel később kedvetlenül dolgozik egy értelmetlen állásban, és élete épp készül derékba törni alkoholizmusa miatt, amely már a házasságát és családját is tönkretette. Amikor régi középiskolája felkéri a kosárcsapat edzőjének, vonakodva ugyan, de elfogadja, tekintve, hogy a csapat egykori dicsősége azóta már igencsak megkopott. Ahogy a fiúk elkezdenek csapatként együttműködni és hamarosan felmutatnak egy győzelmet is, Jack végre okot talált arra, hogy szembenézzen a démonjaival. De vajon mindez elég lesz-e ahhoz, hogy betöltse az életében tátongó űrt, meggyógyítsa mély sebeit és elinduljon a megváltás útján?