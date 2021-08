Egy régi homokbányába visz újra életet a Káli-medence új kulturális kezdeményezése

A Káli-medence egyik legszebb településén, Salföldön öltött formát a Bánya névre keresztelt új kulturális kezdeményezés, amely a homokbánya rég nem használt területét tölti meg újra élettel.

Művészeti kurzusok, koncertek, iparművészeti bemutatók és foglalkozások, színházi események, irodalmi estek, valamint közösségi és gyerekprogramok váltják egymást a salföldi Bánya homokjában. A programkínálatot a Káli-medence sokszínűsége inspirálta, így jól tükrözik mindazt a sokféleséget, kreativitást, alkotó szellemet, ami az itt élőket jellemzi.

A szervezők a legtöbb programot úgy szeretnék megvalósítani, hogy a látogatók bevonásával maradandó emlékeket és hozzáadott értéket teremtsen a művészetekkel és az alkotással való találkozás. Mindez pedig egy olyan helyszínen jön létre, ahol a természet közelsége, a nyitott, jól alakítható tér ehhez elegendő szabadságot ad.

A Bánya területe a salföldi homokbánya mellett helyezkedik el, ahol évtizedeken át valódi bányaüzem működött. Erről egy régi őrlőépület is tanúskodik, amely régóta elhagyottan állt, és ennek a projektnek a keretén belül kap új életet. A jövőben ez is kiállítótérré alakul, illetve más művészeti tevékenységekhez is alkalmas lesz. Az épületet körülvevő erdősávban, patakparton tanösvény és játéktér épül, melyek kialakításában helyi kötődésű zenészek, művészek és mesteremberek is részt vesznek.

A Bánya 2021 augusztusi és szeptemberi programjai

Augusztus 13-14.: MINE zenei fesztivál interaktív zenei foglalkozásokkal és workshopokkal, fókuszban improvizációkkal és zenei kísérletezéssel (zenekarok: Mörk, OIEE, Solére, NovaN, Havai Gábor, Kodachrome, Metrosection, A Bence Kalandjai)

Augusztus 12., 19. és 26.: A veszprémi Kabóca Bábszínház interaktív gyerekfoglalkozása

Augusztus 15.: Robin Hood kalandjai – bábszínházi előadás + Sakkverseny felnőtteknek és gyerekeknek Kosztolánczi Gyula sakkmesterrel

Augusztus 19.: Táncházest a szentantalfai kötődésű Kaszap Attilával és a Tárkány Művek zenekarral. A táncházas programokkal a szervezők szeretnék a hagyományokat közösségi programként élővé tenni, illetve olyan fellépőket megszólaltatni, akik kapcsolódási pontokat is teremtenek más műfajokkal, például a jazz világával.

Augusztus 22.: Pszichoszínház Bácskai Júliával – pszichológiai témájú, önismereti színházi improvizációs előadás

Augusztus 25-ig minden szerdán gyerekrajzkurzus Posta Zsófi veszprémi vizuális- és környezetkultúra tanár vezetésével, az önkifejezés és az alkotás örömének megtapasztalásáért

Szeptember 3. Tarajos Hullámok koncert (Magyar Bori mindszentkállai énekesnő közreműködésével)

Szeptember 4. Vázsonyi János (Pécsely) komolyzenei koncertje

Szeptember 12. Sakkverseny felnőtteknek és gyerekeknek Kosztolánczi Gyula sakkmesterrel

Szeptemberben két alkalommal – szobrászkurzus a Salföldön élő Raffay Béla szobrászművész vezetésével

Kéthetente keddenként kocsmakvíz – közösségi program irányított játékkal

A programok teljes listáját ITT találjátok.

A helyszín a Kultháló VEB2023 program részeként jöhetett létre.