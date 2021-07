Nyárutó barangolás a Nyírségben és a Felső-Tisza vidékén

Már túl vagytok az őrségi hosszú hétvégén, a Balatont is körbetekertétek, és a Tisza-tavi ökocentrum víz alatti birodalmában is elmerültetek? Akkor tartsatok velünk egy újabb, élményekkel teli kalandozásra: augusztusi úti célunk az ország északkeleti csücske, az Alföld és a Kárpátok találkozásánál fekvő Nyírség és Magyarország utolsó tündéri mezeje, a Felső-Tisza-vidék.

A Budapesttől jó 2,5 órányi autóútra lévő tájegység felfedezése kerékpárral vagy vízről a legizgalmasabb. A strandolásra hívogató homokpadok és a partokat árnyba borító lombos fák között a zöldfülűek is gond nélkül lapátolhatják bele a kilométereket a lassú folyású Túrba és a Tiszába, míg a pedálozás szerelmesei az ország leghosszabb jelzett bringaúthálózatán, az autóktól biztonságos távolságban égethetik el a szabolcsi töltött káposztával magukba döntött kalóriákat.

A folyók, erek, csatornák, patakok által szabdalt, lápokkal és halastavakkal pettyezett vidék számos természeti értéket rejt magában: megtalálható itt az őz, a vaddisznó, a róka és a vidra, valamint vízimadarak, halak és békák széles palettája. A Felső-Tisza-vidék páratlanul értékes látványosságai közé tartozik a Bátorligeti-ősláp, a jégkorszaki maradványnövényekkel benőtt Bábtava és az ukrán-magyar határon álló, 219 méter magas, vulkanikus Kaszonyi-hegy.

Ez a varázslatos világ nem csak természeti kincsekben, de műemlékekben is kiemelkedő gazdagságot mutat. Ennek egyik oka a vidék szezonális elszigeteltségében keresendő: a mélyebben fekvő területeket a Tisza szabályozása előtt tavasztól őszig víz borította, az ártéri ingovány pedig remek védelmet biztosított a megszálló hadak ellen. Így gond nélkül tudták megőrizni többek között Szabolcs honfoglalás kori földvárának sáncait, Csaroda 13. századi református imaházát, melyet különleges freskói után mosolygó szentek templomának is neveznek, a tákosi mezítlábas Notre Dame-ot, a nyírbátori református templom hatalmas, késő gótikus épületét, valamint a reneszánsz stílusban épített vajai és Pácini-várkastélyokat. Végül, de nem utolsósorban, a Nyírség újabb nevezetességei között mindenképpen meg kell említeni Túristvándi 250 éves vízimalmát, a Luby-kastélyt és az előtte elterülő rózsakertet.

Gyalogtúra az erdőrezervátumban

A Móricz Zsigmond túraútvonal egyik legszebb szakaszán futó 10 km-es barangolást az Ófehértón álló, 14. századi katolikus templom megtekintésével kezdjük: középkori freskói közül a leglátványosabb a Szent György és a sárkány küzdelmét megörökítő alkotás. Kövessük a piros jelzést az erdőn keresztül egészen a Fenyves Hotel parkolójáig, ahonnan csak néhány lépés a baktai tömberdő gyertyános-tölgyese. A hangulatos erdei úton haladva két emlékmű mellett sétálunk el, mígnem megérkezünk Baktalórántháza belterületére. A kisváros katolikus templomába betoppanva több középkori eredetű falképet vehetünk szemügyre, de a szomszédos Dégenfeld-kastélymúzeumot is érdemes felkeresni, mielőtt a Fenyves Hotel éttermében feltesszük a pontot az i-re egy tökéletes estebéddel.

Beregi kerékpáros körtúra

67 km hosszú, gyerekekkel is könnyen teljesíthető túránk Vásárosnaményban veszi kezdetét, ahonnan a kihelyezett táblákat követve viszonylag hamar szembe találjuk magunkat Tákos és Csaroda meseszép református templomaival. Következő megállónk Márokpapi műemléktemploma, melynek torony nélküli gótikus épülete egyszerűségében is csodás látvány. A Szőlőhegy tanösvényen tekerjünk fel a Tarpai Nagy-hegy tetejére, tiszta időben a Kárpátok vonulatai is jól látszanak. Miután meglátogattuk a tarpai református templomot, a pálinkamanufaktúrát és a 19. századi szárazmalmot, visszatérünk a Tivadar felé tartó töltésre, és meg sem állunk tengerpartot idéző szabadstrandjáig. Innen a töltésre visszakapaszkodva már egyenes út vezet minket Vásárosnaményig.

Vízitúra az Öreg-Túron

Hazánk egyik legautentikusabb vízitúra-útvonala vadregényes környezetben, keskeny és sekély vízben vezet, épp ezért családosoknak és kezdőknek is ideális választás. Érdemes kétnaposra nyújtani a 26 km-es táv teljesítését, így kényelmes tempóban haladva bőven lesz időnk a páratlan természeti környezet mellett megismerkedni a környék műemlékeivel is. Indulópontunk a gyönyörűen felújított, 15. századi kegyúri templomáról ismert Sonkád üdülőterülete. Első megállónk Kölcse, ahol a biciklis és vízitúraközpont mellett egy gótikus eredetű, fa harangtornyos református templom vár minket. A Pap Túrja rekreációs központban kerékpárt bérelhetünk és felfedezhetjük vele a környéket, de tovább is evezhetünk Túristvándi felé: híres-neves, 18. századi vízimalmánál jobb végállomást nem is kívánhatnánk.

Részletes túraleírásért és még több túratippért látogass el az aktivmagyarorszag.hu oldalra!

A Nyírség ötször

Meghoztuk a kedved egy augusztusi kalandozáshoz az elbűvölő északkeleten? Akkor mutatjuk az irányt kedvenc éttermünk, szállásunk, nyírségi fesztiválunk, strandunk és e-bike túráink felé!

A májustól szeptemberig nyitva tartó tiszaberceli Kérész Kikötő Étterem vízparti kényelemmel és különleges halfogásokkal várja az autentikus gasztronómiai élményekre éhes vendégeket. A felhőtlen hangulatú ebédeknek és romantikus vacsoráknak helyéül szolgáló stégrendszer, a kifogástalan felszolgálás, valamint az olyan, hagyományos receptek újraértelmezésével, helyi alapanyagokból készült ételek, mint a kapros-joghurtos uborkaleves füstölt harcsával, a szalonnával és hasábburgonyával tálalt tepsis harcsa, a málnaecetes salátával kínált rántott süllőfilé vagy a gyümölcscsatnis sajttorta garantálják, hogy jóllakottan és feltöltődve álljunk fel az asztalunktól.

4474 Tiszabercel KT 0163 Tiszapart

Nyugtatóan közel a Felső-Tisza-vidék középkori templomaihoz, a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet ölelésében találjuk a Hét Csillag Üdülőközpontot, amely alapvetően a térség vallási turizmusának felélénkítésére jött létre, de a wellness és a természet szerelmeseit is tárt ajtókkal fogadja. A beregrádóci panziót egy csodálatos atmoszférájú park veszi körül, szabadtéri úszómedencével, sportpályával és játszótérrel, míg a vendégek kényelméről iparművészek egyedi munkáival berendezett szobák, színvonalas étterem, pezsgőfürdő és szauna gondoskodik. A környék aktív felfedezéséhez számos férfi és női kerékpár áll rendelkezésünkre többféle méretben, amelyekből igény esetén akár 50 darabot is kikölcsönözhetünk, előzetes bejelentkezés esetén pedig túravezetőt is kapunk csoportos kerékpártúránkhoz.

4934 Beregdaróc, Alkotmány út 5.



Idén augusztus 6. és 8. között tartják a 15. PanyolaFesztet, melyen idén a zenéé, a táncé és a színházé lesz a főszerep. A háromnapos élménykosárban valamennyi korosztály megtalálja majd a vérmérsékletéhez illő programokat: a nagyszínpadon többek között a Bohemian Betyars, a Pankastic! és Dánielfy Gergő és az Utazók biztosítják a jó hangulatot, a hagyományokat kedvelő fesztiválozókat folyamatosan néptánc- és népzenecsoportok fogják ámulatból ámulatba ejteni, Csákányi Eszter az Akit az istenek szeretnek című élő koncertje a női lélek megannyi arcáról mesél, a Pulyasarok pedig játékos mulatságok hatalmas kavalkádjával várja a kis lurkókat, miközben a szülők elmerülhetnek a hamisítatlan szatmári ízek vagy kézműves portékák világában.

4913 Panyola, Szombathelyi utca 12.

A Vásárosnaményhoz tartozó Gergelyiugornyán, a Szamos és a Tisza találkozásánál terül el az árnyas fákkal szegélyezett, homokos partú szabadstrand, melynek aranyló sávját és hűsítő, gyenge sodrású, lassan mélyülő vizét nyaralók ezrei keresik fel, amint 25 fok fölé ugrik a hőmérő higanyszála. A strandot övező több száz, cölöpökre épült vendégház nosztalgikus hangulatot kölcsönöz a helynek, jól mutatva, hogy itt már régi hagyománya van a fürdőzésnek. Korgó gyomrunkat egymást érő büfék és éttermek finomabbnál finomabb étkeivel csillapíthatjuk, de a szombat esti lábmozgatásért sem kell messzire mennünk, elég csak a Malibu Beach Club táncteréig elsétálnunk.

4803 Vásárosnamény, Tiszavirág sétány 4.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága legújabb kezdeményezésének köszönhetően idén nyártól már elektromos kerékpárokkal is megismerhetjük a Szatmár-beregi térség kincseit. Az elektromos rásegítésnek hála akár azok számára is könnyen teljesíthető egy-egy hosszabb túra, akik nem számítanak rutinos kerékpárosnak, de nem riadnak vissza egy kis testmozgástól. A régió természeti és kulturális értékeinek láncára felhúzott, öt különböző útvonalon futó e-bike túrák a Cégénydányádi Kastélyparkból indulnak, és a nemzeti park honlapján, egy űrlap kitöltésével lehet rájuk jelentkezni: kezdőknek a 45 km-es Szamos-menti településeket bemutató túrát ajánljuk, míg a veterán bringásoknak a 85 km-es beregi körtúrát.

4732 Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 9. (Cégénydányádi Kastélypark és Kölcsey-Kende kastély)

A cikket az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és az aktivmagyarorszag.hu támogatta.