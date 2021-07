Digitális kiegészítők és a stílusos megjelenés

Korábban a kiegészítők olyan luxust jelentettek, amelyet nem minden ember engedhetett meg magának. Ezek ma már megfizethetőbbek és mindenki számára elérhetőek, hiszen különböző árfekvésben, több kategóriában találhatunk stílusos kiegészítőket magunknak. Az olyan ruházati kiegészítők mellett, mint a nyakkendő, az öv, a nadrágtartó a férfi kiegészítők között megtaláljuk az örökzöld karórát, valamint az újabb, digitális kiegészítőket, például sportkarkötőket, aktivitásmérőket és természetesen az okostelefont is.

A férfi kiegészítők viselésének három alapszabálya

Bármilyen kiegészítőt is válasszunk, három egyszerű lépést kell csupán tennünk a stílusos megjelenés felé.

Legyen egyszerű

Sose vigyük túlzásba. A kevesebb több örökérvényű intelmét betartva sokkal elegánsabb megjelenésre tehetünk szert, mintha szó szerint “felbizsuznánk” magunkat.

Maximum három színt használjunk

Ahogy a ruházatban, úgy a digitális kiegészítők viselésére is érvényes, hogy tartózkodni kell a túl sok szín használatától. A három még okosan és kreatívan variálható, a négy, vagy annál több, már sok. A kiegészítő színe tehát illeszkedjen a ruházat színéhez, vagy legyen teljesen semleges.

A kiegészítők illeszkedjenek a ruházathoz

Bár manapság a meghökkentő kombinációkkal akár új divatot is teremthetünk, azért vannak olyan klasszikus szabályok, amikhez nemcsak illik alkalmazkodni, de érdemes is.

Ilyen klasszikus szabály például, hogy:

• Pólóhoz, még galléros pólóhoz sem veszünk fel nyakkendőt,

• Az elegáns férfi sosem vesz fel óriási medállal díszített nyakláncot,

• alkalmi öltönyhöz sportórát vagy aktivitásmérőt.

Milyen előnyökkel jár egy férfi számára, ha kiegészítőket hord?

1. Tükrözi a személyiséget.

2. A megjelenését stílusosabbá varázsolja.

3. Emeli az első benyomás értékét.

4. Magasabb életszínvonalról és életminőségről árulkodik.

5. Megkönnyíti a beilleszkedést a különböző csoportokba.

6. A stílusos kiegészítők birtokában előnyösebb pozíciót foglalhatunk el a férfiak közötti íratlan szabályokra alapozott láthatatlan hierarchiában.

7. Javul az önbizalom.

Óra, az időtlen klasszikus

Akár mechanikus, analóg, vagy digitális karórát választunk, arra minden esetben ügyelni kell, hogy:

• Jól feküdjön a csuklón.

• Harmóniában legyen a testalkatunkkal (egy vékony csuklón, és kevésbé izmos alkaron nem mutatnak jól a méretes óratestek és vastag szíjak.),

• Illeszkedjen a csuklómérethez, azaz ne akadályozza a vérkeringést, a mozgást és a munkavégzést, de ne is lötyögjön,

• Az óraszíj minden esetben illeszkedjen az öltözék stílusához, például öltönyhöz véletlenül se vegyünk fel színes szilikonpántos órát, aktivitásmérőt, okosórát.

A testen viselt kiegészítők tekintetében is érvényes a hármas szabály:

• Lehetőség szerint háromnál több kiegészítőt ne viseljünk.

• A klasszikus hármas a karóra, karkötő és a gyűrű/nyaklánc, ezek közül pedig az óra legyen a domináns.

Miért az óra a domináns kiegészítő?

Az óra ugyanis a funkció és a forma tökéletes megtestesítője, amióta az első testen hordható/vislehető óra megjelent. Akár zsebóra, akár karóra, akár sportóra, mindenkor a határozott és magabiztos férfi benyomását kelti, aki nem alávetettje, hanem irányítója az idejének.

1. Az óratest önmagában is lehet egyszerű, vagy exkluzív, amit a különböző szíjak használatával tehetünk még hangsúlyosabbá.

2. A sportóra és az okosóra markáns megjelenésű kiegészítő, olyannyira, hogy egyéb kézen viselt ékszert nem is igazán tűrnek meg maguk mellett. Míg a sportóra teljességgel kizárja a karkötő és a gyűrű viselését, addig az okosóra némivel szolidabb megjelenése modern, nem súlyos, vastag és hivalkodó ékszerekkel együtt is hordható.

3. A különböző tokoknak, kereteknek, óraszíjaknak köszönhetően az okosóra megjelenését akár mindennap variálhatjuk az ízésünknek, hangulatunknak, öltözködésünknek megfelelően, természetesen a védelmi tartozékok – kijelzővédő, ütésálló keret – használata mellett.

A digitális korszak zsebórájaként aposztrofálható az okostelefon, amit a legkülönfélébb, a készülékkel kompatibilis tokokba bújtathatunk az alkalomnak és a körülményeknek megfelelően.

Ugyanarra az okostelefonra húzhatunk:

• vízálló tokot, ha úszni megyünk, vagy kite-olni, wakeboardozni,

• ütésálló tokot, ha kirándulunk, falat mászunk,

• elegáns bőrtokot, üzleti eseményekhez, vagy

• wallett tokot, ami egyúttal a pénztárcát is helyettesíti, hiszen helyet ad több plasztikkártyának is.

Ahogy az okosóra esetében, úgy az okostelefonnál is az érzékeny érintőfelület védelme alapvető. Ha gondot okoz a kijelzővédő fóliák, üvegek felhelyezése válasszunk olyan szettet, aminek tartozék applikátora megkönnyíti a felhelyezést.

Egy rendhagyó kiegészítő

Az aktivitásmérő karkötő lassan a modern, városi életmódot folytatók egyik legfontosabb kiegészítőjévé válik, hiszen lehetővé teszi, hogy megteremtsük az egészséges életvitelhez szükséges egyensúlyt. Az aktivitásmérő azonban nem okosóra és nem is sportóra, azok funkcióját nem tudja teljeskörűen helyettesíteni.

A kiegészítők és a személyiség egyensúlya

A kifejezetten exkluzív megjelenésű karórát, ha nem tudjuk megfelelően viselni, még mindig jobb, ha egyáltalán nem vesszük fel, mintha egész nap feszengünk benne, vagy hivalkodunk vele. Tudni kell hordani, máskülönben kontraproduktív: bizonytalanná, sőt, otrombává, esetlenné teszi a megjelenést.