Melyik cipőt válasszuk? A nyári divatos modellek áttekintése

A nyár sok mindenről szól. Munkáról, pihenésről, nyaralásról, kerti partiról, fesztiválokról, étterembe és kávézóba járásról, kempingezésről és túrázásról a családdal, a barátokkal. Ennek megfelelően nem elegendő csak egyetlen pár nyári lábbelibe beruházni, hiszen strandpapucsba nem mehetünk színházba, de szandálban sem lenne kényelmes túrázni, bringázni vagy kempingezni. Jól tesszük, ha alaposan átgondoljuk, hogy milyen programokon kívánunk részt venni nyáron és ez alapján könnyedén meghatározhatjuk, hogy milyen nyári cipőket szerezzünk be. Mutatunk néhány ötletet, amelyek segíthetnek a végső és helyes döntés meghozatalában.

Miért döntsünk a Jana lábbelik mellett?

A nők többsége nem pusztán a kényelemre, a minőségre is szavaz, amikor cipőt, papucsot, szandált vagy egyéb lábbelit vásárol. Sokféle márka biztosítja azt a minőséget, amire a nők vágynak. A Jana márka azonban kiemelkedik a többi márka közül. Többek között azért, mert többféle lábbelit is kínál a hölgyek számára. A kínálatban megtalálhatók a papucsok, a szandálok, a cipők, amelyek között akkor is találhatnak kedvükre való modelleket, ha formálisabb eseményre választanak, de akkor is, ha az utcai outfitjükhöz keresnek remek kiegészítőket.

A Jana, egy német márka. A kényelmes és minőségi cipőik egészségesen tartják a lábat, hiszen a minőség mögött megtalálható a nagyfokú precizitás is. A Jana cipő egy élményt jelent séta és gyaloglás közben, talán nem véletlen, hogy a cég hamar világhírűvé vált a minőségi cipőinek köszönhetően. Ha télire választanánk kényelmes csizmát, vagy egy elegánsabb eseményre egy pár magassarkú cipőt, vagy a nyári szezonra szandált, a Jana márka kitűnő választás.

A Jana nem csupán divatos és trendi csizmákat, alkalmi sportcipőket, papucsokat és szandálokat tervez, hanem olyan lábbeliket, amelyek tökéletesen illeszkednek a lábra. Minden lábtípusra alkalmasak, hiszen különböző szélességekben készülnek. És különféle technológiákkal. A Relax technológia rugalmas és párnázott sarokkialakítása tökéletes komfortot biztosít a lábaknak. A Soft Flex talptechnológiával ellátott cipők könnyűek, puhák. Az ilyen cipők speciális anyagokból és egyedi talpösszetétellel készülnek.

Ha városi sétát tervezünk a nyári kánikulában, a Jana papucs tökéletes választás. A kínálatban találunk alkalmi és sportosabb kialakítású papucsot is. De ha nekünk szandálban támad kedvünk kimozdulni otthonról, a Jana márkában ekkor sem csalódunk, hiszen szín és fazon tekintetében is igen széles a választék. A lapos és a magassarkú szandálokat kedvelő nőknek is kedvez a német cég. A szandálok és női cipők között találunk üde, nyári színekben készült darabokat, amelyek tökéletesen harmonizálnak majd az élénk színű ruháinkkal. Viszont, ha esküvőre vagy színházba keresünk egy könnyű, kényelmes, mégis elegáns szandált vagy cipőt, akkor az alapszínek, mint a fekete, a barna és a fehér lábbelik között is nézelődhetünk.

A Jana cég sportcipői különlegesek és egyik- másik modell igazán érdekes kialakítással rendelkezik, hiszen a fűző mellett, cipzárral is el van látva. A fiatalok a dizájnos kialakítása, míg az idősebbek, a magasfokú komfort miatt kedvelhetik az ilyen típusú sportcipőt. A színek tekintetében sem kell csalódnunk. Ez utóbbi cipő kellemes rózsaszínben is elérhető, de a paletta meglehetősen változatos, már ami a sportcipőket illeti. A fehér, a bézs, a fekete és a többszínű sportcipők is fellelhetők a kínálatban. A sportcipő ideális kirándulások és túrázások alkalmával, de talán jobb, ha ilyenkor egy túracipőbe vagy bakancsba ruházunk be.

Kirándulás, túrázás csakis túracipővel

Aki rendszeresen barangol erdőkben és nem áll távol tőle a nyaralási helyszín felfedezése, az nagyon jól tudja, hogy a lábnak nagyfokú támogatásra van szüksége. Ezt biztosítják a női bakancsok és túracipők. Azok, akik sok időt töltenek a szabadban, a természetben, azok nagyon jól tudják, hogy a túrabakancsok, a túracipők nem csak könnyűek, hanem megbízhatóak és kiváló stabilitást nyújtanak. Nagyon lényeges, hogy a trekking, vagy túracipők az időjárás viszontagságainak is nagyon jól ellenállnak és nem okoznak lábfájdalmat, ami bizony előfordul, ha csak egy egyszerű sportcipőben gyalogolunk egész nap. Ha körülnézünk a női bakancs kategóriában, láthatjuk, hogy egy-egy modell nem csak túrázáshoz, hanem hosszabb városi sétához is alkalmas, hiszen maximális kényelmet és mobilitást biztosítanak a lábfejnek, jó légáteresztő képességgel rendelkeznek, és nagyon jól tartják a bokát.