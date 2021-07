Toszkán hangulatot idéz a tihanyi Illatok Házának mesebeli világa

Hogyan lett világhírű a tihanyi levendula? Erre a kérdésre a tihanyi Illatok Házában tett illatos időutazás által találhatjátok meg a választ, ahol megismerhetitek többek között a magyar drogériák és illatszerek aranykorának történetét a tihanyi levendula atyjaként emlegetett Dr. Bittera Gyula munkássága nyomán.

A Tihanyi Levendula Manufaktúra nem másról, mint Tihanyról és természetesen a mesésen illatozó tihanyi levenduláról, továbbá arról a küldetésről szól, hogy a világ méltóképp megismerhesse Tihany levendulába zárt színeit, illatát és hagyományait. A történet kezdetéig egészen az 1920-as évekig kell visszafogatnunk az idő kerekét, amikor Bittera Gyula gyógynövénytermesztő belekezdett abba az áldozatos munkába, amelynek köszönhetően a tihanyi levendula mára valóban világhírű lett.

Tihany szívébe, egy múltszázadi, műemlékjellegű épületbe, az Illatok Házába kell ellátogatnunk, hogy megismerhessük és megérthessük a száz évre visszatekintő történetet. Három terem kiállítási anyaga kalauzol bennünket a történet kezdetétől napjainkig, ahol a tihanyi levendula történetén túl megismerhetjük meghonosítója, Dr. Bittera Gyula életét, aki a hazai illóolajipar megteremtőjeként világhírnevet szerzett a tihanyi levendula számára.

A történet természetesen nem fejeződik be itt, hiszen egyúttal megismerhetjük az Eau de Tihany és a 2009-ben Tihany, s egyben az ország első levendulaboltjának megnyitását is, melyet a levendulatelepítés és a Tihanyi Levendula- és Szappanmanufaktúra megalapítása követett. Ezután született csak meg az Eau de Tihany márka és alakult meg a Bittera Gyula Alapítvány, melyből az évek alatt kisarjadt az az ingyenes és interaktív kiállítás, mely nemcsak a tihanyi levendula történetének évtizedein vezet minket végig, de a parfümök és illatszerek által régi korokat is megidéz számunkra. Ráadásul a különleges, illatos élményutazás során a mai modern parfümkészítés kérdéseire is választ kaphatunk.

Ha szeretnéd látni, megismerni, részese lenni, hol és hogyan készülnek az Eau de Tihany termékei, keresd fel manufaktúrájukat, hogy tanúja lehess, miként kelnek életre a levendulaültetvények virágaiból és annak 100% tisztaságú olajából az illatos termékek.

Elérhetőség:

Eau de Tihany

8237 Tihany, Csokonai u. 62.

eaudetihany.hu