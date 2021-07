Útikalauz az ország egyik legkülönlegesebb hangulatú tájegységéhez, az Őrséghez

A dimbes-dombos Őrség hazánk egyik legkülönlegesebb hangulatú tájegysége, melynek vadakkal és madárcsicsergéssel teli, sűrű erdejei, műemlékekben és élő hagyományokban bővelkedő falvai és varázslatos tavai első látásra magukkal ragadnak. Hagyd mögötted a város zaját, és fedezd fel velünk a nyugalom eme zöldellő szigetének kincseit!

A Budapestről autóval jó három óra alatt elérhető Őrségben nincsenek nagy távolságok, az aktív pihenés híveinek épp ezért tiszta szívből ajánljuk négykerekű járművük kétkerekűre cserélését, de aki hosszabb időt készül eltölteni a vidéken, az gyalogosan is bátran nyakába veheti a szerfalukat összekötő, kis forgalmú utakat.

A tökmagolaj-sajtolás hagyományáról is ismert Őrség javarészt Vas megye délnyugati csücskében található, kisebb részben a szomszédos Szlovénia és Ausztria területéhez csatlakozik, nevét pedig még honfoglaló elődjeinktől és az általuk idetelepített, határvédelmi funkciót ellátó őrtornyokról kapta. Tarsolylemezes katonákkal már nem, fazekasokkal, haranglábakkal és Árpád-kori templomokkal annál inkább találkozhatunk itt. A fazekasmesterség központjának számító Magyarszombatfán, az Albert Kerámia műhelyében használati- és díszkerámiák széles palettája várja az érdeklődőket, míg a szoknyás haranglábak leghíresebb darabjai Szomorócon, illetve Pankaszon állnak. A veleméri Szentháromság-templom és az őriszentpéteri Szent Péter-templom a magyarországi román stílusú egyházi építészet legszebb darabjai között vannak számon tartva, előbbi gyönyörű, középkori freskói, utóbbi pedig a belső falait díszítő 17. századi Biblia-idézetek és bélletes kapuzata miatt.

Aki az emberkéz alkotta szépségek helyett a természet csodáin legeltetné a szemét, annak javasoljuk a Szalafőn megépült Kömpe szeme kilátó és a Katalin-dombon magasodó Kétvölgyi-kilátó felkeresését Vendvidéken: a Kömpe szeme a hétből öt szerre kínál rálátást, a Kétvölgyi-kilátóból pedig egészen az Alpokig ellátni.

Nem mehetünk el szó nélkül az Őrség számtalan forrása és patakja által táplált, hűsítő vizű tavak mellett sem: akár csobbanni, horgászni vagy csónakázni támad kedvetek, a Vadása-, a Hársas– és a Borostyán-tó valamelyikénél garantáltan megtaláljátok számításaitokat!

Szerről szerre Szalafőn (12 km)

A hét szerből álló Szalafő látványosságain kalauzol minket végig a Szívek útja gyalogos körtúra, amely egyesíti magában mindazon természeti, kulturális és gasztronómiai élményeket, amelyekért úgy szeretjük az Őrséget.

Utunk első állomása a felejthetetlen panorámát kínáló Kömpe szeme kilátó: a vörösfenyőből és tölgyfából készült, haranglábra emlékeztető tornyot a Baranya megyei Milkovics Jenő álmodta meg, és Felsőszeren található. Innen Pityerszer felé vesszük az irányt, ahol az elénk táruló Őrségi Népi Műemlékegyüttes több száz éves házai regélnek arról, hogyan éltek itt egykor az emberek. A skanzentől csupán pár percnyi sétára európai bölények és eurázsiai vadlovak legelésznek, amit a közeli kilátóból mi is megcsodálhatunk. Csörgőszer, Gyöngyösszer, Alsószer, Templomszer és Papszer szelíd dombjai között bandukolva rengeteg alkalmunk lesz a helyi konyhaművészettel való közelebbi ismeretség kialakítására is: megkóstolhatjuk az igazi őrségi dödöllét, bepillanthatunk a tökös-mákos rétes készítésébe, és megnézhetjük, hogyan zajlik a tökmagolajütés.

Élménygyűjtés két keréken (38 km)

A 4-es jelzésű kerékpáros útvonalon vezető túra Őriszentpéteren veszi kezdetét, ahonnan Ispánk érintésével megérkezünk az őshonos gyümölcsfákkal teleültetett Tündérkertjéről híres Viszákra. Irány tovább Őrimagyarósdra, ahol az Őrség legnagyobb evangélikus temploma, egy török időkből származó földvár, mellette pedig hangulatos pihenőhely vár minket, sőt, az Őrség zöld aranyaként emlegetett tökmagolajat is megkóstolhatjuk itt. A jelzőtáblákat követve eljutunk a szőcei tőzegmohás lápréthez, melynek páratlan élővilágát a kiépített pallósor segítségével közelebbről is megismerhetjük.

Következő állomásunk a vadregényes Vadása-tó: több büfé és étterem is működik a partján, de strandolásra is tökéletes választás. Majd jön Kisrákos és az Őrség legrégebbi haranglábával büszkélkedő Pankasz. Az erdők között kerekezve beérünk Nagyrákosra: itt egy vasúti viaduktot, tájházat, kovács- és sajtműhelyt találunk. Őriszentpéterre visszatérve tekintsük meg a település Árpád-kori templomát és a Natura 2000 látogatóközpontot, aztán költsük el jól megérdemelt vacsoránkat a városka valamelyik szimpatikus éttermében.

Körtike tanösvény (6,2 km)

A gyalogosan bejárható Körtike tanösvény Szalafő környékének jellemző élőhelyeit fűzi fel egy könnyedén teljesíthető túra láncára. A tízállomásos tanösvény Szalafő Templomszer részéről kiindulva a pityerszeri népi műemlékegyütteshez vezeti a kirándulókat, akiket útjuk során a Digitális Vándor mobilapplikáció fog segíteni a különböző tájtípusok közötti eligazodásban. A tanösvény erdei környezetben vezet, miközben a táblák az Őrségre jellemző, termesztett növényekről, helyi gombafajtákról, az egykori szántókon kialakult fenyőelegyes-tölgyesekről, valamint a tócsák, száraz gyepek és a kaszáló-gyümölcsösök élővilágáról mesélnek.

Részletes túraleírásért és még több túratippért látogass el az aktivmagyarorszag.hu oldalra!

Az Őrség ötször

Magyarország legeldugottabb tája megannyi gasztronómiai, kulturális és kikapcsolódási lehetőséggel vár – ezekből válogattunk össze nektek egy hosszú hétvégére valót!

Őriszentpéteren, idilli környezetben várja vendégeit az ország egyik legjobb vidéki étterme, a Farkas Richárd séf által vezetett Pajta Bisztró. A Dining Guide tavalyi versenyén az év fenntartható éttermének választott Pajtában a hagyományok tisztelete, a letisztultság és a modern ízlésvilág kéz a kézben járnak: úgy igaz ez a fogásokra, mint az épületegyüttes építészeti kiképzésére. Richárdék ízig-vérig regionális konyhát visznek, a halat leszámítva minden 40 km-es sugarú körön belülről érkezik, az alapanyaghasználatot és a tálalást pedig az új nordic konyha szellemisége hatja át. Ebédidőben (12.00-14.30) á la carte válogathatjuk össze az ínyünkre való fogásokat, míg az esti etapban (18.00-20.30) az aktuális kínálatot átfogó, kilenctételes degusztációs ételsor rendelhető, ami már nem is annyira a táplálkozásról, hanem a térség ízlelőbimbók általi felfedezéséről szól.

A Pajtától nem messze, a Szent Péter tiszteletére felszentelt Árpád-kori erődtemplom és a Szala-patak közelében találjuk a Keserűszeri Vendégházat, amely hamisítatlan őrségi környezetben várja a fáradt vándorokat, érkezzenek párban, családostul vagy egy sok fős baráti társaság részeként. A kétszintes vendégházban 4 szoba található, mindegyik szobában 3+1 fő elhelyezésére van lehetőség, ezen kívül mindegyikhez tartozik külön fürdőszoba is, zuhanyzóval, WC-vel, valamint egy-egy konyhasarok, amely mikrohullámú sütővel, vízforralóval és hűtőszekrénnyel biztosítja a kényelmes időtöltést. Azok, akik saját maguk szeretnék elkészíteni ételüket, a vendégház udvarán lévő, elektromos tűzhellyel és sütővel felszerelt konyhában áldozhatnak a kulináris művészetek oltárán, de egy jó bográcsozáshoz is minden adott, valamint bőven van elég hely akár 30 fő sátorozásához is.

A szeres településtípust a honfoglaláskori őrállóknak köszönhetjük, akik a dombok tetején, erdei írtásokon alakították ki lakóházakból és gazdasági épületekből álló kisközösségeiket. Szalafő faluképi szempontból is védett község, az Őrség talán legtöbb népi értéket őrző települése. E többszázadnyi hagyományokat ápoló településszerkezet bemutatására jött létre Pityerszer településrészen az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, ahol három, helyben megőrzött porta épületei kerülnek bemutatásra, szemléletesen példázva lakóik hagyományos életmódját és kulturális örökségét. A skanzen területén autentikus szatócsbolt működik, a csárdában a térségre jellemző házias ételek csempésznek jóleső melegséget gyomrunkba, valamint programok széles kínálatából válogathatunk (feltéve, ha rajtunk kívül hét másik jelentkezőt is találunk), a kerek pereckészítéstől a fazekas korongozáson és az íjászkodáson át a tökmagolaj-sajtolásig. Figyelem, a múzeumot kizárólag koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal lehet megtekinteni!

Az Árpád-kori Hegyhátszentjakab település határában, dús lombkoronák, tőzegpáfrányok, osztrák zergevirágok és harmatkásák ölelésében bújik meg az Őrség gyöngyszemeként is emlegetett Vadása-tó: a mesterséges tavacska (valójában egy 3 hektáros déli és egy 1 hektáros északi részből álló tóegyüttes) 1968-ban született meg a Vadása-patak vízének felduzzasztásával, mára pedig kedvelt célponttá vált a környéket felkereső pihenni, fürdőzni és horgászni vágyók körében. Habár a kiváló vízminőségű tóban 2014 óta tilos az úszás, ez alól kivételt képez a Vadása Strand több mint 150 méteres partszakasza, ahol közel 6100 négyzetméternyi zöldterület áll a természetszerető fürdőzők rendelkezésére. Ha már kipancsoltuk magunkat a festői fekvésű strand vizében, érdemes felkeresni a 13. századi Szent Jakab-templomot, vagy bejárni a Malomgát tanösvény útvonalát.

Az Őrségi Nemzeti Park részét képező Bölényrezervátum kőhajításnyi távolságra fekszik a szalafői skanzen parkolójától, egy 70 hektáros területen. Az elektromos kerítéssel védett bemutatóhely bölényei egyetlen síkvidéki példány kivételével mind az utolsó kaukázusi-hegyvidéki bika utódai közé tartoznak, akiket 2017-ben szállítottak át a szlovákiai Kistapolcsány vadaskertjéből. Az eurázsiai vadlovak több példányát is rejtő Bölényrezervátum működtetése kettős célt szolgál: egyfelől hozzájárul Európa ma élő, legnagyobb testű szárazföldi emlősének megmentéséhez, másrészt pedig taposásukkal és táplálkozásukkal folyamatosan alakítják környezetüket, megritkítják a zárt erdőket és a talaj felszínét is megváltoztatják, újfajta élőhelyeket kialakítva.

A cikket az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és az aktivmagyarorszag.hu támogatta.