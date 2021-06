Így lesznek tökéletesek a grillezett zöldségek!

Az elmúlt héten megérkezett az igazi nyár és ezzel együtt a kerti sütögetések, grillezések időszaka is. A grillezés kitűnő módja annak, hogy a szabadtéri összejövetelekhez, családi programokhoz ínycsiklandó fogásokat készíts nagyon egyszerűen.

A faszenes vagy lávaköves grillsütőn nem csak ízletes, ám kalóriában is bővelkedő húsételek készülhetnek, hanem vitaminokban gazdag, egészséges grillezett zöldségek is. A boltban vásárolt, vagy a veteményesben termesztett idényzöldségekből készült grillezett zöldségek, köretként, mártogatósként, salátákban vagy akár önmagukban is ízletesek.

A zöldségek grillezése gyors és szinte gyerekjáték, ha néhány egyszerű tanácsot betartasz, cikkünk további részében a zöldségek előkészítéséhez és elkészítéséhez adunk tanácsokat.

Melyik zöldségeket lehet grillezni?

A rövid válasz, hogy szinte mindegyik zöldség grillezhető. A hosszabb válasz, hogy vannak kimondottan jól, nagyobb előkészületek nélkül grillezhetők (cukkini, padlizsán, paradicsom, spárga, kápia paprika, kaliforniai paprika, gomba, hagyma), és olyanok is, melyeket célszerű grillezés előtt félig megfőzni (pasztinák, sárgarépa, krumpli, kukorica).

Hogyan kell előkészíteni a zöldségeket?

A zöldségek csoportosan, önmagukban és nyárson is elkészíthetők, ehhez elő kell készítened őket. A zöldségeket úgy érdemes felszeletelned, hogy minél nagyobb felületük érintkezzen a grillel, a kockázás tehát nem megfelelő megoldás.

A zöldségek elkészítési ideje eltérő, ezért különösen zöldségnyárs grillezésénél lényeges, hogy azonos elkészülési idejű zöldségek kerüljenek a nyársra, így elkerülheted, hogy az egyik zöldség megégjen, a másik pedig nyers maradjon. A másik módszer, ha megpróbálod kiegyenlíteni a különbséget azzal, hogy előfőzöd a hosszabb sütési idejű zöldségeket, vagy nagyobb darabra szeleteled a gyorsabban elkészülőket.

Szükséges pácolni a zöldségeket vagy nem?

A zöldségeket nem muszáj pácolni, mivel a grillezés közben kellemes, pikáns ízt kapnak – különösen igaz ez a faszenes grillre -, ugyanakkor pácolhatod is őket. A legegyszerűbb pácot olívaolajból, valamint sóból és borsból készítheted, elég csak megforgatnod benne a zöldségeket és már mehetnek is a grillre.

A húsokhoz hasonlóan, a zöldségekhez is jól illik a fokhagyma, valamint a zöldfűszerek is, mint például a kakukkfű, oregánó, bazsalikom, rozmaring és a zsálya. A zöldfűszerek íze erőteljes, ezért csínján bánj velük!

Figyelj a grill hőmérsékletére!

A zöldségek grillezésénél is fontos a megfelelő hőmérséklet, a kellően meleg grillen, gyorsan elkészülnek a zöldségek, anélkül, hogy túl sok nedvességet veszítenének. Akkor ideális a grill hőmérséklete, ha a faszén nem lángol, hanem izzik. Ha húst sütsz ugyanez a szabály érvényes!

Bízunk benne, hogy tanácsaink a segítségedre lesznek, és ízletes fogásokkal tudod megörvendeztetni barátaidat és szeretteidet. Ha szeretnél arról olvasni, hogyan termeszthetsz zöldségeket grillezéshez, vagy friss fogyasztásra, látogass el az Agrárvidék.hu weboldalra!