Miért jó futni?

A testünket és a lelkünket egyaránt ápolja a futás. Szinte nincs olyan eleme a mindennapoknak, amire ne lenne jó hatással a rendszeres futás. Ebben a cikkben most körüljárjuk, hogy pontosan milyen előnyöket is hordoz magában a futás, valamint azt is, miként vághat bele bárki kezdőként a futásba akár a természetben, akár otthon egy futópad segítségével.

Az első amit le kell szögeznünk a futással kapcsolatban, hogy edzettségi szinttől függetlenül viszonylag gyorsan érzékelteti a hatását. Kezdőknél azért, mert a kezdeti átmozgatás után biztosan lesz néhány fájdalmas pillanatuk, az edzettebbek pedig folyamatosan tovább és tovább feszegethetik a határaikat. Az edzések után pedig a pihenés és a bevitt kilométerek töltik el az elégedettség és a kellemes fáradtság elegyével az embert.

Fittség

A testmozgást, így a futást is meghálálja a szervezetünk. Mikulán Rita sportorvos szerint a rendszeres futással kapcsolatos első változások a terhelhetőség növekedése és a fáradékonyság csökkenése tekintetében jelennek meg, vagyis az életminőség javulását idézik elő.

Jó hír azoknak, akik fogyás céljából szeretnének elkezdeni futni, hogy a rendszeresen futók könnyebben tartják a testsúlyukat azokhoz képest, akik nem aktívak. A futás során, a fokozott energiaigénynek köszönhetően ugyanis a szervezetünk elkezdi a felhalmozódott zsírtartalékokat felélni. Ezzel párhuzamosan a vázizomzat is megerősödik – magyarázza el Mikulán Rita az SZTE-nek adott nyilatkozatában.

Mindemellett a keringésre is rendkívül kedvező hatással van a futás. Ellenállóvá teszi a szervezetet a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen, de a daganatos betegségek kialakulásának esélyeit is csökkentheti.

Lelkileg is kifizetődik

Mentálisan is előnyös elfoglaltság a futás. A stressz levezetésben is hasznos szokásnak bizonyult, de kutatások szerint a boldogságszint fenntartásához és emelkedéséhez is hozzájárul. Arról nem is beszélve, hogy az alvásminőséget is javítja, ha jól kifárasztjuk magunkat napközben, amit a futás remekül elő tud segíteni. A jó alvásminőség a nappali produktivitás egyik legmeghatározóbb körülménye, hiszen a döntéshozatali képességünkre, valamint a koncentrációnkra is befolyással bír.

A futás kutatások szerint azonban a szorongás és a depresszió tüneteinek visszaszorításához is hozzájárulhat, köszönhetően a mozgás hatására a testünkben felszabaduló kémiai anyagoknak.

Hogy kezdj bele?

Mielőtt új szokást, rutint szeretnénk az életünkbe vinni, fontos tudatosítani magunkban, hogy a rendszerek legfontosabb tulajdonságai, ha fenntartjuk őket. Ilyen a futás is: ahhoz, hogy rendszeresen fussunk, rendszeresen futni kell.

1. Döntsd el, hol szeretnél futni!

Ez nem is annyira részletkérdés, mint azt elsőre gondolná az ember, hiszen számos dolog van, amire oda kell figyelni. Rekortán futópályán, egy sportközpontban vagy terepen? Simán előfordulhat, hogy nincs a közeledben alkalmas hely, vagy éppen olyan allergiás vagy, hogy képtelen vagy a szabadban 10 percnél többet eltölteni. Ilyenkor szóba jöhet mondjuk egy konditerem, ahol futópadon is futhatsz, itt azonban előfordulhat, hogy nem férsz hozzá a géphez akkor, amikor neked is jó lenne.

Vagy! Vásárolhatsz például egy futópadot magadnak, így az otthoni futás gyors és kényelmes kikapcsolódást biztosít még akkor is, amikor odakint szakad az eső vagy épp kánikula van, esetleg a konditeremben túl nagy a tolongás. Ha ezt a megoldást választod, akkor azért legyél körültekintő, és olvass utána, hogy mi alapján érdemes kiválasztani a számodra legmegfelelőbb futógépet.

2. Válaszd ki a cipőt!

Azért is fontos, hogy tudjuk, hol szeretnénk futni, mert ez alapján érdemes cipőt választani. Nem mindegy ugyanis, hogy mennyire párnázott egy lábbeli, vagy éppen mennyire rugós a talpa, illetve milyen könnyed az egész cipő. Fontos tehát, hogy belássuk, nem csupán ízlés kérdése, milyen futócipő való nekünk.

3. Adj időt magadnak!

Mint az élet minden területén, itt sem történik meg a csoda egyik pillanatról a másikra. Kezdetben talán az is kihívást jelent majd, hogy huzamosabb ideig bírd a mozgást, de ne csüggedj – a jövőbeli éned hálás lesz a kitartásodért! Először tehát kezdj kicsiben, hogy minél több sikerélmény érjen. Így biztos könnyebben rákapsz a futás örömére.

Futópadot szeretnék – hogyan válasszak?

Az otthoni futásnál nem igazán létezik biztonságosabb és kényelmesebb módja a testmozgásnak. Munka után gyorsan átöltözöl, felhúzod a cipőt és már gyűrheted is a kilométereket. Amikor végeztél, akkor pedig csak leszállsz róla és két lépéssel arrébb már a fürdőben vagy. De a futópadok közt is vannak fontos különbségek, amelyek alapján kiválaszthatod a neked megfelelőt.

1. szempont: Mekkora hely áll a rendelkezésedre?

A futópadnak szüksége van a térre, úgyhogy ha megvan a kiszemelt hely, ahol elhelyeznéd, mérd le a szélességet és a hosszúságot, hogy biztosan elférjen a gép. Szélesség tekintetében bő 70-80 centire biztosan szükség lesz, hosszúság szempontjából pedig 170 centiméternek elegendőnek kell lenni. Utóbbi méret miatt fontos a magasságod, 180 centi fölött ugyanis jóval nagyobb hely szükséges a futáshoz, mint az alatt.

2. szempont: Milyen igényeid vannak?

Gondold végig, hogy szeretnél futni. Csak futni, vagy közben esetleg sétálni is? Nem mindegy ugyanis, hogy milyen lóerejű futógépet használsz.

3. szempont: Mennyi pénzt áldoznál rá?

Ha még kezdő vagy, vagy esetleg rossz idő esetére váltanád ki a futópadon a napi futást, akkor lehet, hogy elegendőek számodra a kedvezőbb árkategóriájú termékek is. A magasabb árcímke azonban sok funkcióval, tréningprogrammal is kéz a kézben jár.

4. szempont: Mennyi a garancia?

A fentiek mellett érdemes arra is odafigyelni, hány év garanciát vállalnak a termékre, ez ugyanis jól jelzi, mennyire tartós a futópad. Hiszen mi értelme lenne olyan futópadot választani, ami fél év után már nem is használható?