A legjobb romantikus vígjátékok: 20 film a randizásról

Összegyűjtöttük nektek a legjobb randizós filmeket az utóbbi évtizedekből. Ezek persze egytől egyig romantikus vígjátékok, hisz senki nem készít drámát ebben a témában.

50 első randi

Henry a paradicsomi Hawaii-on éli az unatkozó playboyok édes életét. Egyik reggel azonban találkozik a csinos Lucyval, akinek remek a humora, bájos a mosolya, és palacsintájából épp meseházat épít a tányérján. Egyszóval teljesen belehabarodik a lányba. Minden nagyszerűen alakul, de másnap kiderül, hogy Lucy semmire sem emlékszik a vidám randiból, mivel rövid távú memóriája egy autóbalesetben jóvátehetetlenül megsérült. Így Henrynek nem marad más választása: minden nap újból nekiveselkedik, hogy meghódítja Lucyt.

Nem kellesz eléggé

Emlékszel arra a tök helyes srácra, aki megígérte, hogy felhív és soha nem jelentkezett? Lehet, hogy elvesztette a számodat. Vagy kórházban fekszik. Vagy megrémítette a szépséged, az eszed, a sikereid. Vagy talán csak Nem kellesz eléggé neki. Hollywood fiatal sztárjai – Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Kevin Connolly, Bradley Cooper, Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson és Justin Long – számtalan mulatságos buktatón evickélnek át, hogy megtalálják az igazit ebben az okos, szexi és nagyon aktuális romantikus vígjátékban.

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt (HBO GO)

Andie Anderson (Kate Hudson) egy trendi női magazin rovatvezetője, aki hétről hétre remek tanácsokkal látja el női olvasóit közkedvelt rovata hasábjain. Legújabb témájához egyik kolléganője sanyarú sorsából merít ihletet, és már meg is van a következő havi cím: Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? Ehhez azonban villámgyorsan fel kell szednie egy pasit, akit aztán 10 nap alatt furfangosabbnál furfangosabb módszerekkel kergethet a szakításba és az őrületbe. Ha ez sikerül, főnöke megengedi, hogy komolyabb témákról is írhasson. Közben Benjamin Barry (Matthew McConaughey), a menő reklámügynök egy sokat ígérő megbízást akar megkaparintani minden áron. Vakmerősége odáig fajul, hogy a siker érdekében fogadást köt főnökével: 10 nap alatt magába bolondít bármilyen nőt, akit kijelölnek neki. Spears (Michael Michele) és Green (Shalom Harlow), a város két legkibírhatatlanabb pletykafészke máris látja a totális kudarcot és összehozza a legreménytelenebb találkozót Ben és Andie között.

Egy nap

1988. július 15-e. Egy közösen eltöltött nap után kezdetét veszi Emma (Anne Hathaway) és Dexter (Jim Sturgess) életre szóló barátsága. Emma egy középosztálybeli lány, tele elvekkel és ambíciókkal, és azzal az álomképpel, hogy sikerül jobbá tennie a világot. Dexter, a gazdag és jóképű fiú eközben arról álmodik, hogy a világ lesz majd a játszótere. Nyomon követhetjük az elkövetkező 20 év összes kulcsfontosságú pillanatát, július 15-éit: hol együtt, hol külön, barátságban vagy épp harcban állva, reményteli- és elszalasztott pillanatok közepette, nevetéssel és könnyekkel teli időszakokban.

Csúf igazság (HBO GO)

Mike nagyszájú, gátlástalan és nőcsábász műsorvezető, aki „Csúf igazság” című alfahím műsorával sikert sikerre halmoz. Mindez a legkevésbé sem tetszik a műsor producerének, a vénlány Abbynek. Fogadást kötnek: Mike vállalja, bebizonyítja Abbynek, hogy a módszere segítségével azt csábít el, akit akar. Sőt, még a lánynak is ad tanácsokat, olyan démont farag belőle, aki ujja köré csavarja a férfiakat. Megkezdődik a harc, egymással marakodva, versengve vetik be a csábítás trükkjeit. Miközben a másik büszkeségét szeretnék megtörni, szinte észrevétlenül egymásba szeretnek.

Hogyan legyünk szinglik

Van, aki profi mód műveli a szingliséget, van, aki rossz ebben a műfajban… és van Alice. Meg Robin. Meg Tom, David és a többiek. New York tele van magányos szívvel és testtel, olyanokkal, akik kiválóan érzik magukat a bőrükben és olyanokkal, akik rettentően; és egyáltalán nem akarják mindannyian ugyanazt. Van, akinek életre szóló szerelem kéne, van, akinek csak egy vad éjjel, vagy még annál is kevesebb.

40 éves szűz (Netflix)

Andy 40 éves, de még mindig őriz valamit, amire mások már nem is emlékeznek. Megszállottan csajozó munkatársai elhatározzák, hogy segítenek neki összejönni valakivel.

500 nap nyár

A bájos Summer kiadja Tom útját. Ötszáz napot töltöttek együtt, a fiatalember azóta is képtelen felfogni, hogy a felhőtlen boldogságtól hogyan fajulhattak idáig a dolgok. A lány pedig nem érti, hogy a fiú mit nem ért ezen: ő nem vágyott sem házasságra, sem tartós kapcsolatra, számára pusztán csak egy hosszúra nyúlt kaland volt mindez. Tom megpróbálja végiggondolni a múltat, elemezni az együtt töltött időt, hátha megtalálja a szakítás okát, hol követett el hibát. Felidézi találkozásukat, amikor Summer belibbent az irodába, és ő első pillantásra fülig beleszeretett.

A randiguru

Minden szakmában lehet zseniálisnak lenni. Hitch (Will Smith) a házasságközvetítés virtuóza. Aki hozzá fordul, biztos lehet benne, hogy hamarosan kimondhatja a boldogító igent, méghozzá annak, akinek mindig is szerette volna. Hitch ugyanis megrendelésre dolgozik. A facér férfi kinézhet magának bárkit, ő akcióba lendül, nyomoz, kipuhatolja a mit sem sejtő zsákmány titkos vágyait, gyengéit és ideáljait, felkészíti belőlük ügyfelét, majd megrendezi az első, véletlen találkozást. Ezután már nem is tűnik nagyképűségnek, hogy garanciát vállaljon arra: aki három randevú után sem tudta elcsábítani a kiszemelt nőstényt, az visszakapja a befizetett díjat. A rendszer tökéletesen működik. Ám a legnagyobb vadász is a célkeresztbe kerül egyszer: Hitch életében színre lép Sara (Eva Mendes), a minden lében kanál újságírónő.

Kutyátlanok kíméljenek

A harmincas éveiben járó Sarah nyolc hónapja vált el. A családja segíteni akar neki partnert keríteni. A testvérei, Carol és Christine a nővérük nevében társkereső hirdetést ad föl a világhálón: “Érzéki, de az érzelmekre is sokat adó, vonzó és életvidám elvált nő társat keres, akivel megoszthatná a csillagfényes éjszakák magányát. Kutyátlanok kíméljenek!” A sok fura figura közül az egyetlen szóba jöhető esélyes Jake, a félszeg hajóépítő. Ám váratlanul felbukkan Sarah egyik tanítványának frissen elvált édesapja. Bob sármos, kiegyensúlyozott és minden szempontból tökéletesnek tűnik.

Férjhez mész mert azt mondtam

Daphne Wilder három lány büszke édesanyja, irántuk érzett szeretete nem ismer határokat. Maggie pszichológusként dolgozik, ő a legérettebb a nővérek közül. Mae szemtelen és szexis; a bizonytalan, de imádnivaló Milly pedig légypapírként vonzza magához a férfiakat. Daphne tudja ezt, és ezért elhatározza, hogy megakadályozza legkisebb gyermekét abban, hogy ugyanazokat a hibákat kövesse el, amiket ő is elkövetett annak idején. Össze akarja hozni lányát a tökéletes férfivel, úgyhogy a lány tudtán kívül felad egy hirdetést Milly nevében egy netes társkereső oldalon.

Életem nagy szerelme

Diane egy gyönyörű nő. Hogy egész pontosak legyünk, egy tündöklően gyönyörű nő. Az a típus, aki után mindenki megfordul az utcán. Mindemellett határozott, jó humorú, briliáns ügyvéd. Ráadásul épp most lépett ki boldogtalan házasságából, így készen áll, hogy végre összetalálkozzon élete nagy szerelmével. Véletlenek persze nincsenek. Amikor az egyik este egy bizonyos Alexandre felhívja azzal, hogy megtalálta elveszett mobilját, a beszélgetés nem várt fordulatot vesz, és rögvest megbeszélnek egy randit. Az első találkozás azonban nem igazán úgy sül el, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.

Szerelem kölcsönbe

Rachel sikeres ügyvédnő egy menő New York-i irodában, nagylelkű és hűséges barát. Legnagyobb bánatára húga, Darcy a menyasszonya Dexnek, akibe az egyetem óta szerelmes. A harmincadik születésnapi buliját követően Rachel váratlanul Dex karjaiban köt ki, aki szerelmet vall. Az esküvő napjához közeledve egyre jobban összekuszálódnak a szálak, Rachel pedig lehetetlen helyzetben találja magát: döntenie kell a Darcyhoz fűződő barátsága és élete nagy szerelme között.

27 idegen igen

Jane (Katherine Heigl) idealista és ezzel együtt végtelenül romantikus is, ráadásul egy mindenkinél önzetlenebb nő. Már 27 alkalommal állt boldogan az oltár előtt, viszont csak koszorúslányként. Ám amikor a főnöke, George (Edward Burns), akiért titokban rajong, szerelemre lobban Jane húga, Tess iránt, hősnőnk kénytelen végre a saját boldogsága és álomesküvője érdekében is lépéseket tenni.

Kavarás

Egy lehetőséget mindenkinek adni kell, de ha nem működik a dolog, akkor gyorsan döntésre kell vinni. Ez lehetne az első randik ars poeticája. Filmünk hőse (Adam Sandler) így is tenne, de a sors összehozta egy elsőre kedvesnek látszó szöszivel (Drew Barrymore) és hiába szeretne angolosan távozni, kénytelen lesz maradni. Nem is akárhogy, egy családi üdülőhelyen összezárva az előző házasságaikből származó gyerekeikkel. Így alakul az ellenszenv utálattá, aztán ahogy bonyolódnak a szálak a férfi és a nő ráébred, hogy talán esetükben első randi után ítélni elhamarkodott volt.

Derült égből Polly

A rizikófóbiás Reuben Feffer életről és szerelemről szőtt terveit alaposan kizökkenti a kerékvágásból, hogy újdonsült arája a nászútjukon elhagyja egy izomagyú búvároktatóért. Kalandvágyó gyerekkori barátjával, Pollyval való véletlen találkozása után extrém sportokkal, fűszeres étkekkel, vadászgörényekkel és salsa tánccal járó forgószél ragadja magával, ennek minden mulatságos következményével. Előfordulhat, hogy a kiszámíthatóság-mániás Reuben tényleg megváltozik, és a pillanatnak él tovább?

A végére jöjjön 4 magyar romatikus vígjáték a randizásról

9 és 1/2 randi

Debreczeni Dávid az élet császára, a média fenegyereke, a bulvárlapok sztárja és – nem utolsósorban – “Budapest legkapósabb agglegénye”. Valaha író volt, de ez mára feledésbe merült. Dávidot világéletében a gyengébb nem képviselői vették körül. Elég egyetlen pillantás és a nők eszüket vesztve omolnak a lábai elé. Talán ez az oka, hogy hősünk képtelen elkötelezni magát. Egész életét két táskával, a függés minden formáját kerülve éli. Egészen addig a sorsdöntő napig, amíg gazdag menyasszonya elhagyja, luxusautóját összetörik, és a kiadója beperli egy tekintélyes összegre. Dávidnak sürgősen pénzre van szüksége. A kiadó lehengerlő vezetője ultimátum elé állítja: ha megír egy könyvet 10 nap alatt, megkapja az utolsó életmentő részletet. A cég a témát is tálcán kínálja: miért van annyi magányos fiatal nő Budapesten?

Poligamy

Egy elkötelezettségektől rettegő forgatókönyvíró egy napon arra ér haza, hogy állapotos barátnője lecserélődött egy másik, ugyanolyan nevű nőre.

SOS szerelem

Péter egy high-tech társkeresőügynökség feje. Cége, az S.O.S. SZERELEM! üzletszerűen segít tehetős klienseinek bajos szerelmi ügyleteik megoldásában. Piaci részesedésük szárnyal, hatékonysági mutatójuk 100%-os – egészen addig, amíg Tomi, egy dúsgazdag, kőbunkó ügyfél rájuk nem borítja az asztalt. Tomi reménytelenül szerelmes Veronikába, egy bájos óvónőbe, de még az S.O.S. szerelem ! segítségével sem képes meghódítani őt. Péter ördögi tervet eszel ki: kibérel egy vidéki kastélyt, és az ügynökség munkatársaival népesíti be, mintegy családi körbe vonva Tomit, majd egy zseniális ürüggyel odacsalja Veronikát.

Kaméleon

Farkas Gábor foglalkozását tekintve szélhámos. Magányos, csúnyácska nőket hálóz be, szerelmet tettet, majd megcsapolja a bankszámlájukat. Egy nap elege lesz a piti ügyekből, igazi kihívásra vágyik. Találkozik Hannával, a gazdag és szép balerinával, aki egy sérülés után próbál visszatérni a színpadra. Gábornak minden trükköt be kell vetnie, hogy a lány komolyan vegye, szerez magának luxuslakást, sportautót, orvosi diplomát, sőt egy egész kórházat is. De a hazugságok bonyolult hálójába ő maga is belegabalyodik, és végül már azt sem tudja biztosan, mi a cél.

És ha nem csak a randizós filmek érdekelnek, íme még néhány romantikus vígjáték a nyárra: