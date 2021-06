Biciklis önkéntesek építettek szabadidőparkot a hajléktalan embereknek a IX. kerületben

Kiülni a kertbe beszélgetni, főzni, napozni, kenyeret sütni, kertészkedni, pingpongozni, egytől-egyig olyan hétköznapi tevékenységek, melyek minden embert megilletnek. Így gondolja ezt a Budapest Bike Maffia csapata is: legújabb kezdeményezésük keretében a Táblás utcai átmeneti hajléktalanszálló kertjében alakítottak ki szociális szabadidőparkot az ott lakók számára.

A Szociális Szabadidőpark elnevezésű program elsődleges célja, hogy a hajléktalanszállón élő emberek életminőségét javítsa, élhetőbbé és méltóvá tegye a mindennapokat és olyan kültéri szabadidős tevékenységeket biztosítson, amivel aztán könnyebben tudnak bekapcsolódni újra a társadalom vérkeringésébe.

Vannak olyan ott lakók, akiknek állásuk lehetővé teszi, hogy kijárjanak, szocializálódjanak, ugyanakkor a Táblás utcai átmeneti szálláson jobbára beteg, mentálisan vagy fizikálisan sérült hajléktalanok élnek, akiknek a napjaik sok esetben eseménytelenül telnek, legtöbb idejüket a négy fal között töltik.

A Szabipark célja, kicsalogatni őket a szabadba, hogy maguk mögött hagyhassák az épületet, kiülhessenek kicsit a kertbe, beszélgethessenek, szocializálódhassanak mindezt kültéri rekreációs tevékenységek által. A park egyben azt a célt is szolgálja, hogy az ott élők tudjanak egymással is időt tölteni, mozogjanak kicsit, illetve a közösség számára is hasznos tevékenységeket végezni, élvezni munkájuk gyümölcsét akár azzal, hogy kenyeret sütnek, akár azzal, hogy összemérik erejüket egy pingpongverseny során, akár a magaságyásokban nevelik a fűszernövényeiket. A nemsokára induló kertészklub rendszeres kültéri programot és tanulási lehetőséget ad majd a szállón élők számára, ahogy a tervezett petanque pálya is.