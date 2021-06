Megnyitott a Rózsadomb legújabb és legfrissebb gyöngyszeme, a Hello Buda

A Rózsadomb szíve is tartogat mostantól meglepetéseket, érdemes lesz többször is útba ejteni, hiszen a frissen nyílt Hello Buda nem akármilyen lehetőségekkel kecsegtet.

A Rózsadomb Center tőszomszédságában nyílt meg a Rózsadomb legújabb és legfrissebb gyöngyszeme, a Hello Buda Fresh Market. A piachangulaton túl azonban jóval sokszínűbb profillal lehel életet a környékbe a hely, hiszen részben szórakozóhely, részben termelői piac, részben kulturális helyszín, ahol aztán tényleg mindenki megtalálhatja a számításait.

A pénteki nap például a divatról, dizájnról és a közösségi vásárok hangulatáról szól, ekkor a tér a Divat PLACC-é, hogy aztán a hangulat szombatonként Finom PLACC-ba forduljon át és átadja helyét a termelői portékáknak. A Hello Budában a vasárnap sem marad tétlen, ezen a napon a kutyásokat várják tematikus piacozásra EB OVO PLACC címén.

A mennyei termelői portékák mellett persze budapesti füleknek nem ismeretlen helyek is megtalálhatók lesznek itt, olyan mint a The Fishmonger, a Hússzabóság, az újdonsült fagyimennyország a Cloud9, illetve az Újlipótvárosból már jól ismert Három Tarka Macska is felbukkan itt pékségével.

Ha pedig a nagy piacozásokban kicsit megfáradva, a sok-sok jóság súlya alatt kicsit megpihennénk nézzünk szét a street food fogások között a Crunchy vagy a Fishmonger tengeri halas büféjénél, este pedig érdemes lesz visszakanyarodni akár egy kis zenével megspékelt jéghideg frissítőre is.

Elérhetőség:

1025 Budapest, Törökvész út 93/A

hellobuda.hu