A kedvenc Balaton-parti kempingünk, ahol újraélhetjük gyerekkorunk nyarait

Mindenki életében felsejlik olykor-olykor, milyen jó is lenne egyik kezében a reggeli kávéval, másikban kedvenc olvasnivalójával, pazar kilátással a Balatonra, a hullámok hangjaival indítani a napot.

Nem kell messzire mennünk ezért a hangulatért, hiszen a magyar tenger északi partján, Alsóörs és Paloznak között, a Balatonba enyhén benyúló partrészen megtalálhatjuk ezt az életérzést, sőt mi több, akár át is élhetjük, ha a négycsillagos Pelso Campinget választjuk nyaralásunk, pihenésünk és kikapcsolódásunk helyszínéül.

Családias Balaton-parti hangulat

A közvetlenül a Balaton partján található Pelso Camping olyan légkörrel ajándékoz meg, amihez aztán könnyű visszavágyódni. Itt mindenkinek jut bőven hely, hiszen az idelátogatók rendelkezésére bocsátott, hatalmas, 20 hektáros területnek mérete ellenére is sikerült megőrizni családias jellegét, így a nyaralóhely pont azt a hangulatot tükrözi, mint amit sok-sok évvel ezelőtt megszoktunk és megszerettünk: amiért olyan jó a Balatonhoz újra és újra visszatérni.

Az elmúlt egy évben ráadásul a kellő tér jelentősége jócskán felértékelődött, a Pelso Campingben azonban nincs okunk aggodalomra: nyaralásunkat teljes biztonságban, komfortban, a megfelelő távolságtartás mellett, a járványügyi szabályok problémamentes betartásával tölthetjük el.

Ha a felnövekvő generációknak is szeretnénk egy-egy szeletet átadni gyerekkorunk Balatonjából, mindenképp érdemes ezt a vízparti gyöngyszemet választani, ugyanis családbarát kialakítása lehetővé teszi, hogy a család apraja-nagyja nemcsak kipihenhesse az elmúlt év fáradalmait, de kellő energiával töltekezhessen fel a változatos és ingyenesen igénybe vehető szórakozási lehetőségek színes tárházának köszönhetően. Utóbbi esetben a élménycsúszdákkal megújult vízicsúszdaparkot, a strandröplabdapályát, a kültéri konditeremet vagy épp a két játszótér és két medence bármelyikét, továbbá a kemping saját vízpartját is választhatjuk, nem fogunk csalódni.

Aktív kikapcsolódás

Azoknak azonban, akik a reggeli, balatoni panoráma szemlélését tettekre és cselekvésre váltanák, az idei év újdonságát is ajánljuk kipróbálásra. Legyünk akár kezdők, haladók vagy vérprofik, az RS Feva és az RS Quest típusú bérelhető vitorlásokkal, kajakokkal és SUP-pal belevethetjük magunkat az izgalmak mellett a balatoni hullámok megszelídítésébe is, új perspektívából tekintve így átmeneti balatoni otthonunkra, kicsit eltávolodva a parttól pedig akár a vízpart egészére is.

A kemping maximális felszereltségének, nyugati színvonalú szolgáltatásainak, na meg persze 376 parcellájának, 376 sátorhelyének, 4 üdülőházának és 200 tiszta és tágas mobilházának köszönhetően egy pillanatig sem kell aggódnunk, hogy a nagy Balatonozások után végül hol hajtjuk álomra a fejünket: mindenki ott, ahol számára a legkényelmesebb.

Elérhetőségek:

8226, Alsóörs, Camping utca 19.

info@pelsocamping.hu

www.pelsocamping.hu