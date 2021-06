Idén nyáron 4 helyszínen várnak a Budapest Kertmozi csillagfényes filmvetítései

A tavalyi ötből idén négy helyszínen élvezhetjük padon, széken és egy pléden a fűben ücsörögve a csillagos égbolt alatti moziéjszakákat a Budapest Kertmozi jóvoltából.

A nagy sikerrel futó Budapest Kertmozi vetítései idén négy szabadtéri helyszínen folytatódnak. A legelső film már el is érhető a kínálatban, méghozzá nem is akármelyik, a sokak által kedvelt Életrevalók című alkotás, mely a Hunyadi téren június 12-én 21 órakor nyitja meg a Budapest Kertmozi moziszezonját, hogy aztán ezt követően is jobbnál-jobb filmekkel örvendeztethesse meg a közönséget. A regisztrációs felület már megnyílt, érdemes időben intézni a helyfoglalást, hogy biztosítani tudjuk a szombat esti kikapcsolódásunkat.

A heti rendszerességű, szombati vetítésekkel váró Hunyadi téren kívül, a Városmajori Szabadtéri Színpad is hétről hétre visszatérő vetítésekkel várja a nézőket, ahol az 1000 Ft-os mozijegy mellé ingyen popcorn is jár.

Hasonlóan az elmúlt évhez, az ingyenes moziélményt kínáló helyszínek között szerepel a Városháza udvara is, mely a Friss Hús Fesztivállal már meg is nyitotta kapuit a filmezők előtt, végül de nem utolsósorban az I. kerületi Virág Benedek Ház belső udvara július 7-től várja majd a mozizni vágyókat ingyenesen, a jól megszokott nagy diófa árnyékában.