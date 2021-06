A Szimpla Kert romkocsmába költözteti a kortárs magyar irodalmat

Május végén tartották a Széphalom névre keresztelt irodalmi kezdeményezés megnyitóját, amely a VII. kerület egyik kultikus romkocsmájának kulturális kísérlete.

A Szimpla Kert irodalmi kezdeményezésének keretein belül kortárs magyar szövegek csendülnek fel a romkocsma különböző pontjain elhelyezett telefonkagylókból. A hangoskönyveket egyelőre magyarul hallgathatjuk meg, de hamarosan angolul is elérhetővé válnak, nemcsak a szórakozóhely eldugott zugaiban, hanem online is, a helyszínen pedig QR-kód segítségével a telefonunkon is fültanúi lehetünk a történeteknek.

A Széphalom nevet viselő projekt egyértelmű tisztelgés az utca névadója, Kazinczy és az ő nyelvújító munkássága előtt, míg élére művészeti vezetőként és kurátorként Cserna-Szabó András került, aki arra kérte művésztársait, írjanak új irodalmi szövegeket a Szimplában elhelyezett tárgyak köré.

Cserna-Szabó mellett jelenleg Babiczky Tibor, Erdős Virág és Fehér Renátó írásait hallhatjuk a jelenkor Budapestjéről, amelyek Grisnik Petra, Jéger Zsombor és Ónodi Eszter hangján kelnek életre.

Az irodalmi hangantológia bővülését a Széphalom sör (hidegkomlózott láger a Reketyétől) megvásárlásával támogathatjuk.