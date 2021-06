Fergeteges gálaműsor a Margitszigeten: főszerepben a néptánc és a népzene

Idén ünnepli 25. jubileumát a Duna Karnevál, és szerencsére már semmi sem akadályozza meg, hogy a rangos kulturális fesztiválon közösen ünnepeljünk a Margitszigeten. Az évforduló alkalmából fergeteges gálaest vár ránk a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ahol hivatásos és amatőr táncegyüttesek fellépést nézhetjük meg, ráadásul a gálát megelőző este jubileumi koncertet ad a megalakulásának 15. évfordulóját ünneplő Pál István Szalonna és Bandája. Június 11-én és 12-én kellemes nyáresti hangulat vár majd minket, ahol a néptánc és a népzene lesz a főszerepben!

A Duna Karnevál immár 25 éve különleges helyet foglal el a budapesti fesztiváltérképen, a több műfajt is felölelő programok egyszerre mutatják be a Kárpát-medence gazdag népzenei és táncos örökségét. Idén június 12-én a rendezvény negyedévszázados jubileuma alkalmából egy Best of válogatást, vagyis az elmúlt 25 év legemlékezetesebb pillanatait mutatják be az előadók a fergeteges gálaműsor keretében. Mindezt a Margitszigeti Szabadtéri Színpad mesés környezetében.

A közönség válogatást láthat A Monarchia bálja, az Európai Tánckaraván és a Szerelmünk, Kalotaszeg legszebb jeleneteiből. Az est főszereplői a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes mellett hazánk legkiválóbb néptáncegyüttesei és zenekarai lesznek. Fellép többek között a Bem Néptáncegyüttes, Bihari János Táncegyüttes, Szeged Táncegyüttes, a Tököl Délszláv Táncegyüttes, a Göncöl és Kolo zenekarok, Pirok Zsófi és Lippai Andrea táncművészek.

A 25. Duna Karnevál Gála előestéjén, június 11-én jubileumi népzenei koncerttel ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját Pál István Szalonna és Bandája. A fellépésen közreműködik a Tarsoly Zenekar, valamint Csík János, a Csík zenekar alapítója, prímása, valamint a 70 éves Magyar Állami Népi Együttes kiváló táncosainak vendégszereplését is megcsodálhatjuk.

Az „Együtt” című koncerten hagyományőrző muzsikusok fellépését is láthatjuk Szászcsávásról, Magyarpalatkáról, Kalotaszegről, Budatelkéről, Kárpátaljáról, a Rábaközből és Magyarországról. Zenészbarátaik mellett a zenekari tagok tanítványai is színpadra lépnek a műsorban, és olyan neves erdélyi hagyományőrző zenészek szereplését is láthatjuk majd, mint Kodoba Martin ’Florin’, Varga István ’Kiscsipás’, Berki Béla ’Árus’ vagy Mezei Ferenc ’Csángáló’.

A jubileumi dátumhoz kapcsolódóan a Duna Karneválon mutatják be a zenekarról megjelent fotóalbumot (Váradi Levente fényképeivel), melyből számos kulisszatitkot is megtudhatunk a zenekar életéről.

