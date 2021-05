Vidéki kastélypark ad otthont a leghangulatosabb családi pikniknek a pünkösdi hosszú hétvégén

A Budapesttől alig egyórás autóútra fekvő piciny faluban, Alsópetényben található, mesébe illő Prónay-kastély nyújt lehetőséget a szabadtéri piknikezésre május 23-án.

Hazánk egyik legszebb és legkedveltebb rendezvényhelyszíne a Prónay-kastély, amely a Cserhát meseszép dombjai között fekvő Alsópetényben található. A különleges szálláshelyen és az azt körülölelő hatalmas parkban évente megannyi pár fogad örök esküt egymásnak, köszönhetően a varázslatos miliőnek, a kastély egyedülálló hangulatának, valamint a helyszín értékőrző és értékteremtő jellegének.

A korábbi évek tehát nem adtak lehetőséget arra, hogy a május elejétől október végéig tartó esküvőszezonban egyéb, a nagyközönség számára is nyitott hétvégi programokat szervezzenek a kastélyban. Május 23-án azonban a park egy napra igazi piknikhelyszínné változik, ugyanis a szervezők izgalmas programokkal és ínycsiklandó finomságokkal várnak minden érdeklődőt – kicsiket és nagyokat – a Prónay Pikniken.

A programok 11 és 17 óra között zajlanak: a gyerekek kézműves programokon vehetnek részt, megtanulhatnak lufit hajtogatni és óriásbuborékot fújni, a kirakodóvásáron pedig különleges helyi ételek és italok, valamint kiváló borok sokasága sorakozik majd fel a vendégek előtt. A zenei hangulatfestésről a Latte Maffiato szalonjazz együttes gondoskodik.

A belépő gyerekeknek ingyenes, míg felnőtteknek 3 000 Ft, ami a kastély standjainál ételre vagy italra váltható. A valódi piknikhangulat érdekében a látogatók a bejáratnál egy kosarat és egy plédet is kapnak, amelyeket távozáskor, a kijáratnál kell majd visszaadniuk. A rendezvény természetesen kutyabarát, így a családi kedvencek is kiélvezhetik a park nyújtotta örömöket, és mivel a programok szabadtéren zajlanak, a piknik védettségi igazolvány nélkül is látogatható.

Rossz idő esetén a pikniket június 13-án vasárnap tartják meg. Erről bővebb információt a Prónay-kastély Facebook-oldalán fogunk találni.