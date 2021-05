Amikor minden képet a falon szeretnénk látni

Ma, amikor gyakorlatilag a telefonunkkal bármikor, bármiről készíthetünk képet, még fényképezőgép se kell, valószínűleg mindenki eszköze tele van képekkel. A kérdés az, hogy mi legyen ezzel a sok képpel.

Hívassuk elő mindet, vagy csak töltsük fel a felhőbe? Esetleg csak néhányat hivassunk elő? Készítsünk vászonképet? Sokunkban él az a kép, hogy a vászonképek nagyok és csak egy képből állnak. Ez tévedés, készíthetünk ugyanis úgynevezett kollázst.

Mi a kollázs?

A kollázs az a technika, amikor egy nagy képre több kisebb kerül. Ezzel már meg is döntöttük a vászonképekről alkotott tévhitet, hiszen ha így készítünk vászonképet, azzal lesz egy nagy képünk, amin akár 10-20 kisebb felvétel is elfér.

A kollázsnak nincsenek szabályai. Lehetnek egymás mellett, alatt szabályosan, de akár össze-vissza egymáson is, szabálytalanul. Az ötletek tárháza szinte kimeríthetetlen, elkészíthetjük mi is, de rábízhatjuk olyan szakemberekre is, ezzel időt takarítunk meg.

Miért jó a kollázs?

A kollázsnak több előnye is van. Ilyen például, ha nincsenek megfelelő felbontású képeink, ez a módszer akkor is alkalmazható. Hiába készítünk jó minőségű képeket, azokat utána feltöltjük Facebookra vagy szerkesztjük valamilyen applikációban és amikor elmentjük, sokat romlik a minősége.

Az elején említett problémának is megoldása lehet a kollázs. Van egy olyan esemény, amiről nem tudunk dönteni, hogy melyik képet válasszuk? Egy esküvőről például nagyon nehéz eldönteni, hogy egy romantikus páros képet látnánk szívesen a falon vagy egy csoportképet a haverokkal.

Hogyan készül a kollázs?

Egy kollázst mi is el tudunk készíteni. Ha kicsit ügyesebben bánunk a képszerkesztőkkel, akkor akár abban is elkészülhet, de vannak már ingyenes programok is erre. Ha nem bízunk ennyire magunkban, akkor a profik is tudnak segíteni. A Vászonkép Szalonnál például az előre elküldött képekből elkészítenek egy mintát, azon még lehet változtatni, végül jóváhagyni.

A kollázs típusai

Kollázsból többfélét tudunk készíteni. Ezek általában elrendezésükben különböznek.

Amikor a képeink mérete nem egyforma, de szabályosan vannak elrendezve egymáshoz képest, akkor rendezett kollázsról beszélünk.

Ennek egy alcsoportja, amikor van egy fő képünk, és a köré rendezzük szabályosan a képeket. Ez tökéletes megoldás lehet egy-egy esemény, például esküvő képeinek megjelenítésére.

A legszűkebb alcsoport, amikor a képek ugyanakkorák és szabályosan vannak elrendezve, ezt szabályos montázsnak nevezik.

Amikor a képeket össze-vissza rakjuk egymásra, akkor rendezetlen montázsról beszélünk.

Ennek egy kreatívabb változata, amikor nem téglalapra rakjuk a képeket, hanem például egy szív alapra.

A kollázs tökéletes megoldás, hogy ha nem tudunk dönteni, melyik képet tegyük ki a falra, vagy ha rosszabb minőségű képeink vannak. Ha eldöntöttük, hogy kollázst készítünk, onnantól már csak a kreativitásunkra lesz szükségünk.