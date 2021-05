A farmról az asztalodra: Szombati piacozás az otthon kényelmében

Az Itthoni a hazai, szezonális, ráadásul vegyszer- és tartósítószermentes termékeket állítja középpontba, hiszen a termelői webshopban csak 100%-ban magyar terményeket tudunk rendelni, amelyeket minden szombat reggel házhoz kapunk.

Az itthoni.hu választéka idénytől függően folyamatosan változik, annak megfelelően, ahogyan a finomságok a magyar földben megteremnek. Az élelmiszerkilométerre különösen ügyelő vállalkozás vitaminban gazdag zöldségei és gyümölcsei egytől-egyig a hazai föld ajándékai.

A tulajdonosok fontosnak tartják, hogy olyan termények ne kerüljenek forgalomba, amelyek nem természetes módon, hanem hajókon, konténerekben értek meg, jelentős vitaminvesztés kíséretében. Ennek megfelelően banán vagy narancs nem is vásárolható a webshopban, szőlő is csak akkor, amikor Magyarországon megterem. Őszinte és következetes hozzáállásával az Itthoni még a gyanúját is eloszlatja annak, hogy nem magyar termékeket is forgalmazna.

Az Itthoni csütörtökönként és péntekenként gyűjti be a terményeket, melyek a szombat reggeli, délelőtti órákban érkeznek házhoz, kivéve Szolnokon és környékén, ahol már péntek este a konyhaasztalra kerülnek a friss portékák.

A palettán fellelhetőek a friss zöldségek és gyümölcsök mellett a különböző háztáji füstölt húsok (pl. szalámik, kolbászok, csülök stb.), a friss, mélyalmos tojás, a fürjtojással készült tészták, a házi lekvárok és szörpök, valamint az ízletes sajtok is. A futó szezonnak és az időjárásnak megfelelően az elmúlt napokban-hetekben jelent meg a kínálatban a zamatos magyar eper, a zsenge spárga és cukkini.

Az Itthoni tehát kifejezetten alkalmas a hétvégi piac kiváltására, egyrészt a termelői piacokat is megszégyenítő portékaválasztékával, másrészt a termelői piacokhoz képest több mint versenyképes áraival. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a vásárlás egyszerű, sorban állástól és cipekedéstől mentes, sőt, a tömegnek sincs kitéve a vásárló.

Az Itthoni nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre is. Amellett, hogy a portékák vegyszer- és tartósítószermentesek, jellemzően kistermelői, kímélő gazdálkodásból származnak, és környezetbarát csomagolásban érkeznek házhoz. A letisztult és igényes csomagolás, valamint a minőségi termékek hűen visszaadják a szlogen üzenetét: Itthoni – otthonában terem.