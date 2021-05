TOP10: A legfinomabb jeges kávékülönlegességek Budapesten

Bár reggelente jól esik még a langyos espressót vagy cappucinót ráérősen kortyolgatni, de ahogy melegszik az idő, egyre inkább kacsintgatunk a jéghideg frissítők felé. A tikkasztó melegekben a kávéimádóknak sem kell lemondaniuk kedvenc délutáni feketéjükről, ajánlónkban pedig eláruljuk, hova érdemes betérni egy gyöngyözően jéghideg cold brew-ért, egy selymes affogatóért, de azt is megmutatjuk hol kóstolhatsz Budapesten nitro lattét vagy épp kávélimonádét.

Az Újlipótvárosban nemrég újranyitott és teljes kínálatában megújult Balzac Caféba nemcsak az isteni mentes sütikért, a kávézó saját kávéjából készített reggeli kávéért és fenséges reggeliért érdemes beugrani, hanem az olyan nyári meleget enyhítő jeges kávékülönlegességekért is mint a bodzás-uborkás toniccal készülő espresso tonic, vagy a vanília fagyi által jéghidegre hűtött affogato. És ha ez nem lenne elég akkor a vegán ízesítésekkel kérhető jegeskávé, a jeges változatban kérhető superfood latte vagy a kétféle vegán frappé hozhat enyhülést a nagy melegekben.

1136 Budapest, Balzac utca 44/B

A Dob utcai Dobrumba kínálatában szinte csak kincsekre lel az ember. A Dobrumba azok közé a helyek közé tartozik, ahol a klasszikus limonádéba szívószál helyett espresso kerül és milyen jó hír ez nekünk, földi halandóknak, akik ezáltal megkóstolhatják a frissítő, mégis kellően fanyar és kellően élénkítő kávés hűsítőt, a kávélimonádét. Ha eddig inkább külön-külön fogyasztottad őket, tégy egy próbát és dobj be mellé valami könnyű földközi-tengeri finomságot.

1074 Budapest, Dob u. 5.

A specilaty kávézók másik újlipótvárosi gyöngyszeme, a Fabrik nemcsak egy gyors kávéra alkalmas, co-working iroda jellegének köszönhetően, laptoppal a hónunk alatt akár egy teljes napra bevackolhatjuk magunkat ide, hogy aztán a munkát megszakítva olyan hűsítő különlegességekkel, mint a jéghideg cold brew vagy a vanília fagyira csorgatott espresso, vagyis affogato zamatát élvezve koronázhassuk meg a dolgos hétköznapot.

1132 Budapest, Visegrádi utca 14.

Ha Budán járunk és éppen pont a Bartók Béla úton, a Keletet semmiképp se hagyjuk ki. Nemcsak azért, mert annyira jó a teraszon üldögélni, olvasni és falatozni a keleties bisztrókonyha csemegéiből, hanem azért is mert jó elkortyolni itt a reggeli kávé után a délutánit is, ami lehet akár jégkockákkal sűrűn pakolt cold brew soda, vagy cold brew tonic ínyenceknek ráadásul cold brew alma, de ha a jéghideg tejes variációt preferáljátok, akkor kérhettek jeges lattét is, nem fogtok csalódni!

1114 Budapest, Bartók Béla út 29.

Az Astoria és a Deák tér között félúton, a hűs árkádok alatti Kontaktban igazán kivételes finomságra lelhetünk. A cold brewt bátran kérhetjük, ha épp az a kedvencünk, de a különlegességért a nitro latte nevét kell elrebegnünk a rendelésénél. A nitro latte nem más mint a cold brew és a nitrogénnel dúsítás szerelemgyereke, melynek eredménye ez a krémesen habos, telt ízű mennyei frissítő, amiért mindig érdemes lesz vissza-visszanézni.

1052 Budapest, Károly körút 22. (Röser udvar)

A városligeti gasztrokuckót, a földre szállt Léghajót a liget vadonatúj sportkomplexuma és játszótere között kell keressétek, ahol egy kiadós városligeti korzózás után bátran megpihenhettek egy kávéra, smoothie-ra vagy harapnivalóra. Ha frissítőre vágynátok akkor az espresso tonicot és a hétvégén tesztelt izgalmas pörkölésű kávéból, selymesen lágy Etyektejből és kocogós jégkockából készített isteni jegeskávéjukat ajánljuk.

1146 Budapest, Városliget

Kávé vagy fagyi, fagyi vagy kávé? Nem muszáj választani, kétségek közt hánykolódni, elég betérni a Madarász Viktor utcai Manetti kávézóba. kérni egy affogatót és békésen szemlélni, ahogy a vanília fagyi komótosan és csendesen eggyé válik a zamatos olasz presszóval, boldoggá téve így fagyi és kávé iránt vágyódó lelkünket.

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 1/C

Újbuda központi helyén, a Móricz Zsigmond körtéren tavaly nyílt specialty kávézó, a Monochrome nem kevesebb mint háromféle jeges kávékülönlegességgel kecsegtet bennünket. Sorban a jeges latte, az espresso tonic és a cold brew csavarja el a idelátogatók fejét, akik a hűsítő trió mámorától megrészegülve hirtelen a Cloud 9 jégkrémdesszertekre sem tudnak nemet mondani.

1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 8.

A Madách tér megkerülhetetlen kávészentélyében, az újonnan megnyílt Moto pizzázótól egy integetésnyire, a My Little Melbourne-ben nemcsak a teraszon ejtőzhetünk a jeges latte, a cold brew, az espresso tonic vagy a Bon Dia Soft Serve fagyijával megbolondított affogato társaságában, hanem a palackba zárt jéghideg nedűt, a Cold Beans-t akár útitársként is magunkhoz vehetjük, hogy séta közben frissülhessünk a jéghideg kávé által.

1075 Budapest, Madách Imre út 3.

A Battyhány téri vásárcsarnok felső szintjén, rálátással a Parlamentre találjuk a jéghideg kávék Mekkáját, a Steamhouse Cafét. Nem könnyű választani az impozáns felhozatalból, hiszen jéghideg cold brew és cold brew tonic, pezsgő espresso tonic, jégkocka koccanástól hangos jeges latte, de még nitro kávé, nitro tonic és jeges chai latte is csak arra vár, hogy kellőképpen lehűtsön, mielőtt nyakunkba vennénk a rakpartot.

1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.