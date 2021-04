Szezonálisra hangolva: 3 hazai vállalkozás, mely házhoz szállítja a termelői piacot

A téli hónapokban kiürült vitaminraktárakat a legjobb a tavasszal már javában elő-előbukkanó nap és természet érlelte zsenge, vitaminban dúskáló terményekkel újratölteni. Bár a boltok polcain hónaptól, időszaktól és évszaktól függetlenül a legkülönfélébb zöldségek és gyümölcsök sorakoznak, frissesség és vitamintartalom szempontjából mégsem mindegy, melyik landol a kosarunkban.

Az étrendünket szezonalitásra hangolva, a lokális termelők portékáinak előnyben részesítésével nemcsak költséghatékony és pénztárcabarát, hanem környezetkímélő döntést is hozunk, hiszen csökkentjük a tányérunkra kerülő fogások élelmiszerkilométerét, ami a zöldségek és a gyümölcsök esetében egyben garantálja a frissebb, tápanyag- és vitamindúsabb állapotot is.

Májusi frissesség

Nem foghatunk mellé, ha a szezonális termények mellett tesszük le a voksunkat: a sort rögtön a zsenge tavaszi zöldlevelesekkel kezdjük, az asztalokon dús csokrokban sorakozó, rostban, ásványi anyagban és antioxidánsban gazdag sóskával és spenóttal. Szintén csokrokban várakozik a hónap sztárja, a kedvező energiatartalmú spárga is, ami kiemelkedő vitamintartalma mellett arról is ismert, hogy közel 90%-os víztartalommal rendelkezik, így könnyen illeszkedik a diétás étrendekbe. Felhasználása sokrétű, a krémlevestől a köreten át a salátáig többféleképpen variálható. Ebben a szezonban érik a retek és az újhagyma is, és mivel mindkettő gyulladáscsökkentő hatással bír, továbbá kiváló vitaminforrás, nyersen szendvics mellé, salátaként fogyasztva is nagyszerűek. A retek zöldjét még csak véletlenül se dobjuk ki, ízletes pesztó, leves vagy reteklevélsaláta is készülhet belőle.

Ha már elég zöldség került a kosarunkba, érdemes körülnézni, mi a helyzet gyümölcsfronton, ahol sokak kedvence, az eper kerül középpontba. Kiemelkedő C-vitamin- és antioxidánstartalma csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és a csakugyan szezonális, savanykásabb rebarbarával tökéletes párost alkotnak. Fogyasszuk őket kedvünk, ízlésünk és határtalan kreativitásunk szerint.

3 hazai vállalkozás, ami házhoz szállítja a szezonális terményeket

Az Itthoni, ahogy az nevéből is sejthető, a hazai, szezonális, ráadásul vegyszer- és tartósítószermentes termékeket állítja középpontba, hiszen webshopjuk kizárólag 100%-ban magyar termelői finomságokat szállít házhoz. A választék évszaktól, idénytől függően folyamatosan változik, annak megfelelően, ahogyan a finomságok a magyar földben megteremnek. Az élelmiszerkilométerre különösen ügyelő Itthoni vitaminban gazdag terményei egytől-egyig a hazai föld ajándékai, melyek környezetbarát csomagolásban, a hétvégi termelői piacokat is megszégyenítő portékákkal, háztáji füstölt húsokkal, friss, mélyalmos tojással és ízletes sajtokkal együtt érkeznek házhoz.

Egy nyári délután alkalmával a gödi Duna-parton született ittaSzezon! digitalizált termelői piacának ötletgazdái már több mint 3 éve azon dolgoznak, hogy minél többen megismerjék a hazai kistermelők fantasztikus munkáinak gyümölcsét – szó szerint. Falusi rokonokhoz, szomszédokhoz híven szólnak, hogy mikor, kitől és mit érdemes vásárolni, így jut el a termőföldről egyenesen az asztalokra a temérdek termelői, szezonális és tápláló finomság. Fenntartható élet nem volt még ennyire egyszerű, hiszen kényelmesen házhoz vagy a számtalan átvételi pontra kérve rendelésünket, a családi, kisléptékű gazdaságokat támogathatjuk az ittaSzezon! társadalmi vállalkozásának hozományaként.

Mit szólnál, ha azt mondanánk, néhány kattintással piaci hangulatot varázsolhatsz az otthonodban? Az egyelőre még csak tesztüzemben működő, de már most egyre nagyobb, tudatos vásárlókört megszólító Közért+ segít, hogy a termelőtől egyenesen az asztalunkra kerüljenek a magyar kistermelők és manufaktúrák zöldség- és gyümölcsterményei, háztáji finomságai, tartós élelmiszerei és allergénmentes termékei. A digitális termelői piacon felsorakozó gazdák csak a rendelés leadását követően takarítják be az árut, ekképpen biztosítva vásárlóik számára a szezonális termékek maximális frissességét. Külön jó hír, hogy a házhoz érkező piaci kosár tartalmát környezetbarát csomagolásba bújtatják.