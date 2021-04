12 kortárs fotós közreműködésével nyílt kiállítás az autizmussal élőkért

Április 17-től látogatható a Kis Lépések Alapítvány érzékenyítő kampánykiállítása Kerülj kékbe, kerülj képbe címmel a Dokubrom Galériában, amelynek célja, hogy egy kis lépéssel közelebb hozza az embereket az autizmussal élők világához.

Az autizmussal élő gyermekek fejlesztésével és családjaik segítésével foglalkozó Kis Lépések Alapítvány 2019-től szervez “Kerülj kékbe” címmel kampányokat az autizmus világnapjához (április 2.) kapcsolódóan. A kampányok célja, hogy felhívják a társadalom figyelmét az autizmussal élők nehézségeire, és az érintettek egyre növekvő számára.

2021-ben tizenkét kortárs magyar fotográfus közreműködésével “Kerülj kékbe, kerülj képbe” címmel a spektrumzavar szimbólumaira, a kék színre és a kirakóformára építkező kiállítást szerveztek, amely a járványügyi helyzetre való tekintettel előbb a virtuális térben, majd április második felében már személyesen is megtekinthető a Bartók Béla úti Dokubrom Galériában.

A kampánykiállítás célja, hogy még több ember kerüljön egy kis lépéssel közelebb az autizmussal élők világához, hogy megértsék: a más nem kevesebb. A válogatás megmutatja a bezárkózás szelíd szépségét és megörökíti az érintésbe sűrített gondoskodó odafigyelést. A kiállított munkák önmagukban is egy-egy külön világot mutatnak meg, együtt pedig – az autizmus jelképekeként is ismert kirakóként – létrehozzák a kiállítás egészét.

A kiállított fényképekből limitált példányszámú fotópuzzle készül, mely a kiállítás ideje alatt a galériában összerakható, helyben vagy online rendeléssel pedig meg is vásárolható. Egy puzzle eladásából befolyó összeg egyórányi fejlesztést tesz lehetővé az ABA Terápiás Központba járó gyermekek számára. A kiállított képek is megvásárolhatóak a fotográfusok szíves felajánlásával, így továbbtámogatható az alapítvány nélkülözhetetlen munkája.

Ehhez az egyedülálló kampányhoz csatlakozott idén Marsalkó Dávid is, a Halott Pénz frontembere, aki a kiállítás hivatalos megnyitóján maga is kékbe kerül és kirak majd egy egyedi fotópuzzle-t is. A kiállítás megnyitója a járványügyi korlátozásokra tekintettel nem nyilvános, a köszöntő azonban a Kis Lépések Alapítvány Facebook-oldalán megtekinthető lesz.

A “Kerülj kékbe, kerülj képbe” fotókiállítás a Dokubrom Galériában (1111 Budapest, Bartók Béla út 33.) várja a látogatókat április 17. és május 2. között. A kiállítás ideje alatt, a járványügyi előírások betartásával, pop-up kékórák keretében a regisztrált érdeklődők az alkotókkal közös fotózás során kékbe kerülhetnek a kiállítótérben.