Legjobb epres sütik és ételek

Itt a tavasz, jön a nyár, és velük együtt az eperszezon! Az egyik legkedveltebb gyümölcsünk az eper. Sokan alig várják, hogy a friss epres finomságok a hétköznapjaink részei legyenek, a hétvégi sütések során pedig epres sütik kerüljenek az asztalra. Készüljünk együtt az epermámoros időszakra!

Az eper egészséges, nem csak finom

Az egészséges napi étrend kialakításakor elengedhetetlenek a zöldségek és a gyümölcsök. Az eper amellett, hogy finom, igen magas antioxidáns tartalma miatt jótékony hatással van a szervezetünkre. Segít a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében, de vitaminokban is gazdag gyümölcs.

Kutatások szerint a C-vitamin szintet illetően az eper a vezető helyet foglalja el a gyümölcsök között. Ami még vonzóbbá teszi, hogy csekély a kalóriatartalma, így bátran fogyasztható nagyobb mennyiségben is.

Hazai szezonja április végén kezdődik, és egészen júliusig megtalálható a gyümölcsök kínálatában, így rengeteg epres finomság elkészíthető.

Epres sütik, epres álmok

Az epres receptek kifogyhatatlan ötletekkel szolgálnak, mindig lehet újdonságot csempészni a hétvégi menübe. Tavasszal az epres sütik csak jó választások lehetnek akár gyorsan kell elkészíteni valamit a vendégseregnek, akár a család apraja-nagyját szeretnénk meglepni vele. Ha a hagyományos gyümölcstortán túl vagyunk, vegyünk elő néhány nagyszerű, új receptet.

Nézzük példának a francia epres pitét, amely egyszerű, de nagyszerű. A hivatalos nevén galette egy vékonyra nyújtott nyers tésztaalap, amelynek közepére halmozzuk a gyümölcsöt, a peremeit szépen visszahajtjuk, majd kisütjük.

Sokszor bonyolultnak tűnik egy ínycsiklandóan mutatós recept, mégsem az. A kreativitáson, a díszítésen rengeteg múlik. Egy egyszerű túrótortát megbolondíthatunk azzal, hogy az epreket félbevágva, kifelé fordítva tesszük a süteménybe. Érdekes lehet, ha az epret más ízekkel kombináljuk, mint a kókusz, a mandula vagy a rebarbara, de gyermekeknél biztos siker, ha mogyorókrémmel párosítjuk.

Minden, ami epres, jöhet!

Szeretjük önmagában nassolni, viszont számtalan formában fogyaszthatjuk még, szinte csak a képzelet szabhat határokat. Az epres finomságok tárháza nem merül ki az epres sütik rengeteg változatával, érdemes kísérletezni is vele.

Az egyre közeledő nyár ígéretével a napok melegebbek lesznek, az esti hűsölések elengedhetetlen édessége a fagylalt. Tavasszal, így az eperszezon idején könnyen feldobhatjuk az otthoni cukrászda kínálatát egy tökéletes párossal, az eper és a rebarbara ízkombinációjával, és egy isteni finom sorbet készíthető belőle.

Gondoljunk ilyenkor arra is, milyen jó lenne télen is az eper ízét érezni egy-egy finom epres süti vagy éppen lekvár formájában! Sőt, készíthetünk belőle szörpöt is, akár közös főzéssel, amikor a lekvárt tesszük el.

Az eper sokoldalú gyümölcs, ami nem mellesleg egészséges is, így fogyasszunk bátran minél többet, többféleképpen.