Balkonkertész 2. rész: 7 évelő növény a meseszép virágos teraszért

Itt az ideje, hogy kicsinosítsátok balkonjaitokat, de mielőtt megrohamoznátok a kertészeti és barkácsáruházakat, olvassátok el cikkünket, hogy a teraszotok adottságainak megfelelő, évelő növényekbe fektethessetek be. Válogatásunkban egytől-egyik színpompás virágokat találtok, melyek gondos odafigyelés mellett évről évre megajándékoznak titeket meseszép virágaikkal.

Cseppecske

A csepkevirág, más néven cseppecske vagy viharvirág, üde színfoltja lehet a balkonoknak, alacsony termete miatt bátran ültethető hosszúkás erkélyládákba, hogy a párkányokon gyönyörködhessetek bennük. Színe élénk rózsaszín, lila, bíbor, fehér, sárga vagy ezeknek variációi.

A csepkevirág csak napfényben virágzik. Afrikából származik, ennek is köszönhető szívóssága, jól viseli a szélsőséges időjárási viszonyokat, igazi napimádó, így bátran tehetitek tűző napra is. Közepes vízigényű, de az esőzéstől óvjátok, mert a pangó vizet nehezen viseli és az ilyenkor kialakuló szürkepenészre is hajlamos.

Válasszatok neki jó vízáteresztő, mészgazdag talajt. Ha szeretnétek, hogy folyamatosan virágozzon, tartós szárazság esetén gyakrabban öntözzétek, havonta tápoldatozzátok és mindig szedjétek le az elszáradt virágait. A cseppecske nagyon hálás növény, ha szépen gondozzátok, folyamatosan gyarapodni fog.

A csepkevirág egy kedves örökzöld, de ügyeljetek arra, hogy vannak köztük fagyra érzékenyek, így a hidegek beállta előtt menekítsétek fagymentes, világos helyre.

Sárga sásliliom

A sásliliom kiváló választás lehet azoknak, akik a hosszútávú virágbefektetésekben hisznek, hiszen alacsony igényei miatt viszonylag hosszú életű növénynek számít. Az én virágom 12 éve, minden májusban megörvendeztet csodaszép virágaival és elegáns küllemével.

Bár nevében szerepel a liliom szó, nem tartozik a liliomvirágúak közé, Kínából, illetve Japánból származik, de a sárga sásliliom a délnyugat-dunántúli lápréteken is őshonos növény és védett vadvirág.

A napos, szélvédett helyet kedveli, de a félárnyékos helyeken is jól érzi magát, napfényigénye 5-6 óra. Nem igényel extra talajtípust, a rendszeres öntözést és havi egy tápoldatozást májustól egészen szeptemberig virágzással hálálja meg.

Különösebben nem érzékeny betegségekre, arra viszont figyeljetek, hogy az elvirágzott szárakat minden esetben távolítsátok el róla. Fagytűrő, így nem kell télen behozni védett helyre.

Külön érdekessége, hogy virága és bimbója is ehető. Kínában évszázadok óta népszerű alapanyag, zöldséges-gyömbéres csirkecsíkokhoz előszeretettel használják, édes szirmait salátákhoz ajánlják, hosszú hajtásait pedig spárga helyett fogyasztják.

Leander

Bátran állíthatjuk, hogy a leander, magyar nevén babérrózsa, mediterrán megjelenésével és tartós virágzásával kiérdemelte a balkonok növénykirálynője címet. Hangulatos teraszok és kerthelyiségek elengedhetetlen kelléke lett kis hazánkban is.

Dél-Európa melegebb tájairól telepítettük be, így nem okoz meglepetést, hogy napfényes, meleg helyen érzi igazán jól magát. Nyáron, a virágzási időszakban igazi víznyelő hírében áll, hiszen napi szinten kell locsolni és hetente tápoldatozni vagy természetes módon pótolni a nitrogént, káliumot és foszfort.

Nincsen különösebb talajigénye, de az enyhén meszes, kötöttebb talajjal a kedvére tehettek. Minden tavasszal érdemes visszavágni a hajtásait, ezzel is biztosítani tudjátok a bőséges virágzást. Metszésnél minden esetben viseljetek kesztyűt, mert a növény nedve, sőt, minden része mérgező. Gyerekek, háziállatok véletlenül se rágják meg szárát vagy levelét, ilyen esetben azonnal konzultáljatok orvossal.

Érzékeny a levéltetvekre különösen, a pajzstetvekre. Ha észleltek rajta, azonnal védekezzetek ellene, mert gyorsan elszaporodnak rajta. Fagyérzékeny, így 5 foktól már vigyétek be teleltetni.

Pompás varjúháj

A varjúhájfélék népes családjának egyik legszebb példánya a pompás varjúháj. Ez a bokrosodó, pozsgás növény különleges, húsos, tojásdad levélzetével és kései virágzásával ejti rabul a szíveket.

Csillag alakú, rózsaszín virágai szeptemberben nyílnak, így ősszel sem kell lemondanunk a virágos teraszról. A növény nemcsak mutatós, de rendkívül jól viseli a szélsőséges időjárási körülményeket is, jó szárazságtűrő. Kedveli a napos, fényes helyeket, de félárnyékos helyen is jól érzi magát.

Nem igényel különleges talajtípust, átlagos, jó szerkezetű földbe ültessétek, de a kertekben kavicsos sziklakertekbe is ültetik. Hetente locsoljátok, és ha nyári időszakban havonta jut neki egy kis tápoldat, azt fokozott szaporodással hálálja.

Ritkán megtámadják a levéltetvek, ezt természetes módon tudjátok orvosolni. Dugjatok pár fokhagymacikket a földjébe, vagy a gyökeréhez ássatok be banánhéjat. Fagytűrő növény, így mindenféle előkészülés nélkül bátran kint hagyhatjátok a balkonon. Tavasszal csak annyi a dolgotok vele, hogy leszedjétek az elszáradt szárakat és leveleket.

Kerti pletyka

A kerti pletykával főként természetjárás során találkozhatunk, hiszen eredetileg erdős, nyirkos területeken él, de bájos kinézetével belopta magát a kiskertekbe, és már a balkonokon is egyre gyakrabban fellelhető növény.

Félárnyékban érzi magát a legjobban, ekkor gazdag virágzásba kezd. Egyszerű, mégis mutatós, kék, lila vagy bíbor színű virágai nyár közepétől nyár végéig pompáznak. Lándzsás levelei hasonlóak a sásliliomokéhoz, így kiváló párosítást alkotnak.

Nem sok gondozást igényel. Kedveli a nyirkos, de nem elázott talajt. Tavasszal érdemes tápanyagdús talajba átültetni, ha erre nincs mód, havonta tápoldatozzátok, ami ne legyen túlzó, mert elgyengülhetnek a hajtásai, ami miatt kevesebb virágot hozhat. Nagyobb dézsába ültessétek, mert gyorsan terjed, így tőosztással gyakran szét is ültethetitek.

Ritkán támadják meg betegségek, fagytűrő, így hagyhatjátok a teraszon egész télen. A növényt kutyák, cicák szívesen legelik.

Hortenzia

Az árnyékos balkonok legszebbike a hortenzia. Hatalmas, romantikus virágözönével júniustól szeptemberig kápráztat el bennünket. Fehér, rózsaszín, kék viráglabdáival egyenesen vonzza a tekintetet.

Ültetésekor nagyobb dézsát válasszatok, melybe tápanyagban gazdag, savanyú földet keverjetek, ehhez használjatok kávézaccot. Semmiképpen se tegyétek napos helyre, mert akkor gyorsan elpusztul a növény. Félárnyékos, árnyékos helyen érzi igazán jól magát, gyakori locsolás mellett. Látványosan jelzi, ha szomjas, hiszen lekonyulnak a levelei, figyeljetek arra, hogy a föld mindig maradjon nedves (sosem pangó) és lehetőleg lágy vízzel öntözzétek.

Az elszáradt virágait minden esetben vágjátok le. A talaj pH-értékének megváltoztatásával a színét is módosítani tudjátok. Viszonylag ritkán támadják meg kártevők, és kevésbé érzékeny a betegségekre.

Ősszel, metszést követően takarjátok be a téli fagyok ellen. Tavasszal viszonylag későn kezd el kihajtani, de érdemes kivárni, hiszen megfelelő gondoskodás mellett minden napunkat felvirágoztatja puszta látványával.

Hibiszkusz

A kínai hibiszkusz közkedvelt a növényrajongók körében, hiszen egyszerre elegáns és egzotikus, tenyérnyi virágaival ünnepi hangulatot varázsol a hétköznapokba. Főként lakásban tartják, de mediterrán növényként rajong a fényért, így nyáron bátran kiköltöztethetitek a teraszra.

A déli napsütéstől és az esőzésektől óvjátok, mert kárt okozhatnak színpompás virágaiban. A hibiszkuszt érdemes évente átültetni, hiszen különösen igényli a folyamatos tápanyag-utánpótlást. Nagyobbaknál 2-3 évente is elég, de a földfelszínt folyamatosan újítsátok meg.

Jó vízáteresztő földet válasszatok hozzá. Tavasszal vissza kell metszeni, mivel virágot csak új hajtásokon hoz, és ezzel elkerülhető a növény elöregedése is. A virágzási időszakban nagyon szomjas, így ajánlott a napi öntözés, de arra figyeljetek, hogy a víz el tudjon szivárogni, és sose álljon pangó vízben. Ha kevés vizet kap, elkezdi hullatni a leveleit, ha pedig a föld is kiszárad, a bimbókat dobálja le, így jelezve elégedetlenségét.

Ősszel vigyétek vissza a lakásba, kiemelt odafigyelés mellett egész évben virágzik majd.