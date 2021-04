Készül a nyitásra az Akvárium Klub: 4 külföldi előadó koncertdátumát már be is jelentették

Nehéz eldönteni, hogy mi, a közönség vagy a szolgáltató- és szórakoztatóipar mozgatórugói várják jobban az egyre csak közeledni látszó nyitást. Egyezzünk meg egy döntetlenben, és addig is, vegyük sorra, mivel készül az Akvárium Klub 2021-ben és 2022-ben.

A torontói Killy alighanem az egyik legizgalmasabb feltörekvője az újgenerációs hiphopnak, aki fiatal kora ellenére elképesztő gyorsasággal tör a magasba. Zenéjére többen óriási hatással voltak Kanye Westtől kezdve Speaker Knockerzen át Tommy Lee Spartáig, Killy mégis képes volt kialakítani egy rá jellemző, önálló és jól felismerhető hangzást. Bár csak 2015 óta reppel, az eredményei magukért beszélnek: első dalát 2016-ban adta ki “Big Bux” címmel a SoundCloud-on, és további három számot adott ki 2016-ban, amit követett a Killamonjaro, ami rögtön aranylemez is lett Kanadában, majd 2018. március 5-én jelentette meg első stúdióalbumát Surrender Your Soul címmel, amivel nemzetközi szinten is berobbant az iparba.

Tione Jayden Merritt, ismertebb nevén Lil Tjay, New Yorkban született 2001-ben, gyerekkora pedig nem volt igazán zökkenőmentes. A sorozatos iskolai balhékat és bolti lopásokat követően 15 évesen egy évre javítóintézetbe küldték, ami arra inspirálta, hogy zenét szerezzen. Itt kezdődött el zenei karrierje, több számot is írt ez idő alatt, köztük a Resumét. Tjay 2016-ban a Columbia Recordshoz igazolt, 2019-ben pedig megjelent debütáló stúdióalbuma True 2 Myself címmel, melyben a trap és az R&B elemeket ötvözte. A folytatásra szerencsére nem is kellett olyan sokat várni, hiszen egy EP-t és több kislemezt követően, 2021 április elején meg is érkezett a Destined 2 Win, amivel Tjay Budapestet is érintő turnéra indul.

Az amerikai rapper és szövegíró Vas Coleman, ismertebb nevén Yung Bans zenei karrierje már tinédzserként elkezdődött, eleinte azonban visszafogottabb számokkal kezdte, amiket már akkor több millióan hallgattak, majd később olyan előadókkal kollaborált, mint Playboi Carti, Smokepurpp és Lil Skies. 2016-ban a 4Tspoon sikerét látva már a nagyobb kiadók is elkezdtek felfigyelni rá. Öt mixtape/EP után 2019-ben megjelent debütáló nagylemeze, a Misunderstood, melyen olyan nevek is közreműködtek, mint Future, XXXTentacion, YNW Melly, Yung Thug vagy Lil Durk.

Ausztráliából indult útjának 2008-ban a Miami Horror, eleinte Benjamin Plant szólóprojektjeként, ám később kiegészült Josh Moriarty és Daniel Whitechurch személyével, végül Rhythm Lunával lett teljes a banda. A zenekarra olyan művészek voltak hatással az 1970-es és ’80-as évekből, mint Prince, a Pink Floyd és a New Order, aminek köszönhetően megszületett a Miami Horror hangzásvilág, ami ötvözi a house és a popzenét, különleges vokállal fűszerezve. Négy évvel a The Shapes EP-jük után, és csaknem tíz évvel debütáló albumuk, az Illumination nemzetközi sikerének elérését követően, a Miami Horror friss és izgalmas megjelenésekkel tér most vissza.