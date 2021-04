Az idő múlásáról szól a nemzetközi díjat nyert magyar animációs rövidfilm

Az elmúlt időszakban három nemzetközi filmfesztiválon is a jelöltek közt szerepelt Szabó-Nyulász Melinda Eltűnt idő című animációs rövidfilmje, mely most egy nemzetközi rövidfilmfesztiválon a legjobb animációnak járó díjat nyerte el.

A Szabó-Nyulász Melinda alkotását a SHORT to the point nemzetközi rövidfilmfesztiválon díjazták. A fesztiválon hónapról hónapra díjazzák a legkiválóbb alkotásokat, az Eltűnt idő a márciusi jelöltek közül a legjobb animációs filmnek járó díjat zsebelte be a nemzetközi mezőnyben. Az animáció Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényének részlete alapján készült.

Az Eltűnt idő története egy fiatal fiú különös utazásáról szól, amelyben az édesanyjánál tett látogatása során az emléktárgyak egy mélyebb felismerés felé vezetik őt. Az animációs rövidfilm egyben történet arról is, hogyan változik meg az időérzékelésünk a szeretet hatására, és arról, mekkora hatással van a múlt a jelenünkre.

A rövidfilm márciusban már bemutatásra került az M5 csatorna műsorán, de bízunk benne, hogy hamarosan ismét műsorra tűzik a hiánypótló alkotást. Addig is érdemes figyelemmel kísérni az alkotónő weboldalát, ahol a megannyi kiváló alkotása mellett a friss híreket is megosztja az olvasókkal.

Ezúton is gratulálunk az alkotóknak a nemzetközi sikerhez, a márciusi díjazottak teljes listája ezen a linken keresztül tekinthető meg.

Mindenképpen érdemes belepillantani az Eltűnt idő hangulatos trailerébe is: