Újra élvezni lehet majd a vízparti hangulatot Zuglóban: Elkezdődött a Rákos-patak rendbetétele

Több év tervezési munkálatot követően a napokban elkezdődik a Rákos-patak Egressy út és Mogyoródi út közötti szakaszának revitalizációja.

A felújítás első ütemében a több mint kétezer négyzetméteren elterülő, fás-parkos részt teszik rendbe: még az év első felében 100 új fát, valamint 10 ezer évelő növényt és cserjét ültetnek a patakpartra, hogy közelebb hozzák az arra sétálókhoz a természetet.

Fontos szempont volt, hogy a revitalizálás után újra élvezhessék az ott élők a vízközeliség jótékony, rekreációs hatását. Megvalósul tehát a patakmeder tereprendezése is, kaviccsal burkolják majd a patakot, a támfalak egy részét bedeszkázzák, így egyszerre tölthetnek be ülőhelyfunkciót is, valamint lankásabb medret alakítanak ki, hogy könnyebben megközelíthető legyen a vízpart.

Mindemellett új, egészen a vízpartig húzódó gyalogossétányt építenek padokkal és köztéri napozóágyakkal, a bicikliút mellett pedig kerékpártámaszokat, ivókutakat és új szemeteseket állítanak fel. A kutyafuttatórész is megújul majd, napelemes köztéri kandeláberekkel, padokkal, ivókúttal és kutyaürülék-gyűjtővel gazdagodik a terület.

A felújítás második szakaszában a nemzetközi szabványoknak megfelelően új kerékpárutat alakítanak ki.

A Rákos-patak revitalizációja alá eső terület:

A patakrevitalizációs terv részei az új, kavicsos meder és az ülőtámfalak:

Napozóágyakkal, napelemes lámpákkal és kerékpártámasszal bővül a park: