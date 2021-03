10 új online sorozat 2021-ből, amit vétek lenne kihagyni

/Netflix, HBO GO, Disney+, Apple TV+/

Még alig repült el három hónap 2021-ből, máris egy halom új online sorozattal bővült a streamingszolgáltatók (Netflix, HBO GO, Disney+, Apple TV+) kínálata. Ezek közül próbáltuk kiszemezgetni nektek a legjobbakat.

Ez bűn – HBO GO

Milyen volt a ’80-as évek AIDS-válságában élni és szeretni? Erről három fiatal meleg férfi szemszögéből kapunk képet, akik Londonban kezdenek új életet. Az AIDS-vírus árnyékában úgy döntenek, hogy hevesebben élnek és szeretnek, mint valaha. Az 5 részes minisorozat miden része megtekinthető az HBO GO-n.

WandaVízió – Disney+

A Marvel-moziverzum két kedvelt karaterére (Wanda Maximov/Skarlát Boszorkány és Vízió) épülő sorozatát 2021 januárjában mutatta be Disney+. Itt a két hős a Végjáték eseményei után egy külvárosba költözve keresik helyüket. A széria most ért az évadzáró 9. epizódhoz.

Lupin – Neflix

Assane Diop, az úri tolvaj Arsène Lupin kalandjaiból merít ihletet, amikor bosszút áll az igazságtalanságokért, amelyeket egy gazdag család követett el az apja ellen. A sorozat első évádnak 5 részét a Neflixen találod meg.

Suprman és Lois – HBO GO

Clark Kent, a világ leghíresebb szuperhőse és Lois Lane, a világ leghíresebb, képregényből ismert újságírója életük legnagyobb kihívásaival szembesülnek: dolgozó szülőként két fiukat nevelik, akik örökölhették apjuk kriptoni képességeit. A sorozat az 5. résznél tart az HBO GO-n.

Ginny és Georgia – Neflix

Az újrakezdés reményében a tinédzser Ginny és édesanyja, Georgia új városba költözik. Ám Georgia múltjának titkai összetörhetik álmaikat. Meg kell találniuk magukat, mielőtt az igazság megtalálja őket. A sorozat február 24-től látható a Netflixen.

Sólyom és a Tél Katonája – Disney+

A Disney+ nem áll le, a Marvel-moziverzum újabb sorzatának első része pár napja került bele a streamingszolgáltató kínálatába. Nézettsége meghaladta az eddigi csúcstartó WandaVision és a The Mandalorian számait is.

Láthatatlan város – Netflix

Egy családi tragédiát követően egy férfi rájön, hogy az emberek között legendás lények élnek – és arra is rádöbben, ők jelentik titokzatos múltjának kulcsát. A misztikus brazil sorozatot februárban mutatta be a Netflix, most a 7. résznél tart.

Alice elvesztése – Apple TV+

Ez a noir-sorozat Alice-ről, egy középkorú filmrendezőről szól, aki elveszettnek érzi magát a magánéletben. Egy véletlen találkozás során megismerkedik Sophie-val, a femme fatale forgatókönyvíróval. Ettől kezdve Alice a megszállottság útjára lép, amelynek célja: siker bármi áron. A 8 részes izreaeli triller márciusban ért véget az Apple TV+-on.

Túl a vörös kanapén – Netflix

Egy bordélyházban bekövetkezett végzetes esemény hatására három nő, akiket kísért a múltjuk, őrült menekülésbe kezd a stricijük és verőemberei elől. A nagy pénzrablás készítőinek új sorozata is a 8. résznél jár a Netflixen.

The One – a tökéletes pár – Netflix

Egy DNS-kutató segít felfedezni egy új módszert arra, hogy megtaláljuk a tökéletes párunkat, és megalkot egy merész párkeres szolgálttást. A népszerű regényből készült széria a 8. részénél tart a Netflixen.

